Herrera, sobre la Fiesta Nacional: "Tengo miles de razones para sentirme orgulloso de ser español"

A menos de 24 horas de la celebración de la Fiesta Nacional, Carlos Herrera ha dedicado una parte del editorial de este jueves a conmemorar el 12 de Octubre poniéndole voz a un emotivo texto del periodista Félix Machuca en el diario 'ABC' de Sevilla.

“Si mis cálculos no fallan, aunque no lo descarten, mañana será viernes y 12 de octubre. Mañana será la Fiesta Nacional, el día de la Hispanidad, el día del Pilar. Muchas cosas en un día que, además, siendo viernes se une al fin de semana. Hace que hoy se muevan muchas personas, muchos seres humanos por toda España en coche, en tren, en lo que pillen. Hay alguna reflexión en la prensa hoy acerca del día de mañana, del día de la Fiesta Nacional”, ha comenzado Herrera.

“Yo me quedo con este artículo que ha firmado Felix Machuca en 'ABC' que se llama 'Plus Ultra' en donde él recuerda que llegamos hasta el fin del mundo, más allá de las fronteras de lo posible. Mañana celebro el día más grande de mi nación, el día que la colocó en un mundo tras recorrerlo por desiertos, navegarlos por mares ignotos y probarlo, multiplicarlo por mil razas ubérrimas. A mí no me roba nadie mi mañana, y mi mañana no es otro que ese en el que se condensa en una salita de la ermita de La Rábida, con banderas y cofres de tierras de uno, y cada uno de los territorios hermanos. Tengo miles de razones para sentirme orgulloso de lo que representa un día como el de mañana, y con ese orgullo sin soberbia y esa soberbia de la humildad me declaro español de dos mundos, del viejo y del nuevo, alimentando por la historia de los peninsulares y los criollos hermanados en la camada prodigiosa de una madre como España, a la que sigo honrando por encima de todo. Mañana es el Día de la Hispanidad, no os dejéis arrebatar porque sería la mayor traición que pudiéramos ejecutar contra nosotros mismos, contra la memoria histórica que también pasa por allí, y no sabéis con qué fecundo caudal”, ha finalizado Herrera.