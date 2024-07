Herrera, sobre Begoña Gómez: "Le crearon una cátedra a dedo y la dedicó a la captación de fondos públicos"

Audio

Buenos y calurosos días para este 19 de julio que, como le venimos contando, se supone que hoy es el pico de calor y a partir de mañana la cosa se tranquilice un poco. Pero no crean que demasiado. Hoy es el día que el calor informativo toma cuerpo. Ya veremos con qué resultado con la declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado. Está siendo investigada. Puede ser acusada, o no, ya veremos. Esto tiene trascendencia penal o no tiene trascendencia penal lo que nos ocupa, pero se va a sentar en el banquillo por dos delitos.

El primer punto de atención van a ser cuestiones estético-formales. ¿Por dónde va a entrar Begoña Gómez? Seguramente por el garaje. Yo creo que es un tema menor. Se puede entender la decisión de la juez decana de que entre por el garaje y se vaya discretamente.

Otra duda es el despliegue que va a montar Marlaska en los juzgados de plaza de Castilla. Esa sensación de poderío. A ver si amedrentamos al juez Peinado y que eso parezca una redada. Veremos si hoy se repiten algunas escenas bochornosas como el día que fue a no declarar por primera vez.

Y, una vez dentro, veremos si se convierte realmente en la investigada Begoña Gómez y si responde a dos preguntas. Puede acogerse a su derecho a no declarar o a la Fiscalía, que es como si fuera su abogado, porque depende de su marido.

Los asuntos sobre los que ella tiene que hablar. Le crearon una cátedra a dedo, que la dedicó a la captación de fondos públicos que los concede su marido, básicamente. Que creó una empresa con el mismo nombre que la cátedra para comerciar un producto que pertenecía a la universidad. Y que ha logrado que, al final, el propio rector de la Complutense denuncia esa cátedra pantalla. Y eso son hechos. Ya veremos si son delitos. Pero no ha habido ni una explicación, ni una aclaración, ni una denuncia por hechos falsos. Son hechos probados.

Hay 15 millones que se han concedido para Barrabés desde que la recomendó con las instancias públicas que realizaban esas concesiones. ¿Trabajaba Begoña para Barrabés? ¿Por qué la recomendó?

Oiga, Air Europa, que es una excelente compañía aérea, invertía en eventos de Begoña. ¿Por qué se reunió con el CEO de Begoña varias veces? ¿Por qué no ha colaborado con las investigaciones? ¿Por qué registró a su nombre el software por el que pagó la Complutense?

¿Y eso tiene trascendencia? Mire, no lo sé. El juez tiene que decidir, con todo lo que cuente Begoña y los demás, si puede ser acusada o si archiva la investigación. Si el juez archiva la investigación habría que pedirle una medalla a Begoña como se le va a pedir a todos los condenados de los ERE a los que el sanchismo del Constitucional, liderado por Conde-Pumpido, han exculpado lo suficiente como para que ahora saquen pecho.

Chaves ha sido indultado de forma insólita de toda la pieza política de los ERE. Ahora saca pecho. Desde luego, lo más prudente es reivindicar la inocencia y recordar que, bajo su mandato, se dilapidaron 680 millones. Y en vez de tener pudor por lo ocurrido con ese sistema clientelar en el que se desfalcó el dinero de los parados y perpetuarse en el poder, Chaves ha sacado pecho tras el perdón del Supremo.

Este fue un caso que empezó en pesetas y acabó en euros. En cualquier caso, diga lo que diga el Constitucional, se le podrá devolver a todos los que se han devuelto, esa supuesta inocencia general (que no es tal) para que ahora mismo se pueda volver a decir, o salgan a decir, que es que el PP ganó las elecciones en Andalucía por la sentencia del Supremo. Pero los 680 millones no han vuelto a los andaluces.

¿La corrupción está legalizada? ¿De verdad no ha pasado nada? Chaves ahora quiere volver a la política. Los planes de Chaves eran otros. Quería actividades intelectuales de emprendimiento. Cuando estás presionado por los medios y tienes todos los ojos puestos en ti, seguramente la salud de Griñán se agravó por este proceso. Por eso, lo mejor, después de todo esto... yo me tapaba un poco más. Pero bueno, allá cada cual. Yo me andaría con un poco más de cuidado.