Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es miércoles. Es 18 de diciembre del 2019. Mañana Belén Viviente. ¿Cómo están las últimas...? Vamos a conectar con el plató externo de Trece Televisión. Los últimos toques para este pesebre, parece nacimiento, para este gran Belén viviente que va a ser, por cierto, Belén Viviente emisiones cero. Ya veremos cómo nos avíamos con el la mula y el buey y con esas cosas, pero en fin, con tranquilidad todo está apunto de acabar.

¿Los pollito de cuerda? ¿Qué pollitos de cuerda vamos a poner? ¿Eso qué es? Ah, que los pollitos van... No, hombre, ¿cómo vamos a poner pollitos mecánicos en el Belén Viviente? Habrá que poner gallinas de verdad. Hombre, eso sí, darles un lecho de estabilidad anímica, donde estén las gallinas realmente felices, pero sí, sí, sí, con todo el cuidado mañana Belén viviente.

Y está esta tarde veremos si se arma el Belén o no se arma el Belén en Barcelona a cuenta del partido Barça-Real Madrid. Los autocares saldrán juntos desde el Hotel Princesa Sofía, Princesa Sofía de toda la vida, ahora parece que es el Hotel Sofía nada más. E irán juntos. Hay 500 metros hasta el estadio y veremos si en esos 500 metros... Hay un despliegue policial bárbaro, bárbaro, que, hombre, va a intentar garantizar que el partido se celebre. Luego otra cosa es lo que pase dentro del estadio. Y eso es responsabilidad del FC Barcelona. A ver qué hacen todos estos animales en un minuto 17.14, todo este Tsunami Democrático y toda esta basura. Habrá que ver.

Ítem más, no tiene nada que ver, pero añado algo previo al grueso de la información del día: el PNV ya tiene su condena. Miembros del PNV, alguno de ellos condenado a 13 años de prisión por ofrecer contratos a cambio de mordidas. Eso es tan viejo, ¿verdad?, como la propia política. Como aquello parecía un oasis moral donde nunca jamás miembros del PNV, bueno, pues también tienen lo suyo.

Y luego, al final, bueno, ayer fue un día, ya saben ustedes, en el que especialmente se pusieron manos a la obra a hacer exactamente lo que dijeron que nunca iban a hacer. Pedro Sánchez, 2015, "con Bildu, hombre, cómo vamos a sentarnos con Bildu, que es un partido con el que no nos vamos a entender nunca". Bueno, pues se han entendido en Navarra y ayer fotografía de Adriana Lastra y Rafael Simancas con dos tíos sonrientes como ellos solos. Lastra y Simancas con cara de gótico, con maquillaje blanco y estos sonrientes. ¿Por qué? Pues porque les están blanqueando. ¿Por qué? Porque hace falta el otro para la investidur. Tan fácil.

La llamada a Torra camuflada con llamadas a todos los demás. Torrra era Le Pen, le recuerdo, Torra era racista, no le iba a descolgar el teléfono a Torra nunca jamás, no podría dormir con Podemos en un gobierno. Bueno, pues ahora sí. Ahora quiere dialogar con Torra para solucionar lo que se llama el conflicto político, lo que llama Sánchez conflicto político, la importancia de la semántica. El que le colgó el teléfono ayer, supongo que le hablaría de presos y de derecho de autodeterminación. Digo supongo, es decir, Torra le diría a Sánchez ayer por teléfono después de "bon dia, president", un cuarto de hora, hemos de hablar en una mesa de presos y derecho de autodeterminación.

Bueno, pues esa negociación no cabe en la Constitución a pesar de que le dijo por teléfono también a los presidentes autonómicos, Lamban y Page fundamentalmente, "no os preocupéis, chicos; no seais unos agonías, hombre, que no voy a negociar nada fuera de la Constitución". Mira, si esas son las peticiones, las únicas concesiones que puede dar Pedro Sánchez son meramente retóricas, nada más que retóricas. Y lo único que hay que ver es si Esquerra se conforma con todo eso. Si se conforma con que simplemente algunas concesiones semánticas o retóricas les valga para ellos levantar el pulgar hacia arriba, el dedo gordo, y si lo hacen en uno de estos días como parece porque lo último que se dice es que este tiene prisa, prisa, prisa, prisa por ser investido presidente y, bueno, si es necesario el día 30. Pero claro, para eso tiene que decir sí Esquerra.

Algunos piensan: "Hombre, si hay impedimentos como que de repente entre Puigdemont por inmunidad concedida por el Tribunal Europeo en escena, Esquerra entonces retrase, Esquerra diga que no, se rompe la baraja y Pedro Sánchez se quiera quitar de encima a Podemos por fin para dormir tranquilo de verdad, habría otras vías". Pero eso es altamente improbable porque Sánchez quiere gobernar con los que quiere gobernar: con Podemos y con la aquiescencia de Esquerra.

Miren, un elemento clave es que Oriol Junqueras se pueda presentar a las elecciones catalanas del 2020 y que luego el PSC le vote para presidente de la Generalidad. Pero oiga, para eso tienen que haber muchas cosas. Bueno, bueno, todo puede llegar.

Pedro Sánchez ayer montó una agotadora ronda con presidentes autonómicos. Y tuvo que ser interesante la conversación con el presidente de Andalucía, al que le diría, seguramente le mentiría, como a casi todos, y al que le diría: "No, no. Yo no voy a intervenir la Junta, no. Simplemente a tutelar".

Miren, ya saben otras regiones lo que les espera: Madrid, Galicia, Castilla y León. Las que no sean la Comunidad Valenciana o Cataluña. Fíjense la Comunidad Valenciana, ahora se ha sabido que Ximo Puig sí que pagó por una entrevista en 'The Guardian' cuando él había dicho que no mintiendo sobre que... A otros por menos en la Púnica, por un acuerdo para llegar a acciones en Internet, acuerdos que en muchos casos ni se produjeron, han tenido que pasar un calvario. Aquí no. Miren, a Andalucía, a la Junta de Andalucía, si la meten en el Fondo de Liberación Animal, liquidación autonómica, le impiden realizar operaciones instrumentales en valores operaciones u operaciones de crédito a largo plazo. La Junta tiene que renegociar ahora mismo que tenía a 4 años con un interés muy alto y tenía apalancado o arreglado con el Banco Europeo de Inversiones una serie de acuerdos. Estaba autorizada para emitir bonos hasta casi por 1.400 millones. Y ese acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones significaba que a largo plazo y a bajo interés podía renegociar todas la deuda anterior que tiene.

Bueno, pues eso es lo que le impide ahora el gobierno de Sánchez porque dice que el banco ahora es el Estado a través del Fondo de Liberación Animal ir a poner las condiciones que quiere. Y eso es lo que le puede obligar a un plan de ajuste, es decir, a recortar. Y eso es lo que hace que empiecen a obligarte a que no bajes impuestos, es decir, quieren impedir que tengas éxito, éxito financiero, éxito en los mercados, confianza de los mercados en un gobierno que ha puesto orden a 36 años de lo que todos sabemos que ha sido. Y eso es lo que no puede consentir el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez. Por eso hace esta sucia maniobra, esta bajuna maniobra propia de estos individuos, así que andaluces, a ver si aprendéis a votar lo que tienes que votar y dejaros de tontunas.