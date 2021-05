Herrera: "Sánchez viene a salvar a la humanidad, aunque no sabe cómo llegaremos a fin de mes"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Fin de semana movido y muy interesante. Lunes 17 de mayo del 2021. Interesante en varios órdenes: futbolístico, tenístico, en el movimiento de las personas, en el avance de la vacunación, en los artículos humorísticos de Iván Redondo en el 'diario sanchista' de la mañana buscando la propaganda consecuente para la que se contrató. Iván Redondo está ahí de jefe comercial de La Moncloa.

¿Llevaremos mascarilla este verano?, se preguntan algunos lícitamente porque en algunos territorios se empieza a hablar de eso, por ejemplo, en Cataluña, donde hemos sabido que ERC y Junts han cerrado un principio de acuerdo para formar un gobierno de coalición, la oinvestidura de Pere Aragonés, evitar el escenario de la repetición electoral, que es algo que a lo mejor les podría costar un disgusto. Ese preacuerdo lo han trabajado este fin de semana después de que hayan estado trabajando Pere Aragonés y Jordi Sànchez que es el secretario general de Junts per Fricandó. Quedaban 10 días para que si no se formaba gobierno hubiera de nuevo elecciones en Cataluña. Piden los dos partidos disculpas por haber alargado tanto el cierre del acuerdo y se comprometen a construir un gobierno que busque reconstruir la confianza con la ciudadanía de Cataluña y gobernar para todos. Y también poder avanzar hacia el objetivo común de la independencia en forma de república catalana, es decir, que el acuerdo lleva exactamente al objetivo común de la independencia en forma de república catalana.

Hombre, al menos no engañan. Bueno, pues estos son socios de Sánchez, el equipo de sociedad de Sánchez lo completa Bildu y el PNV, que esos ya sabe que depende del día que se levanten y de cómo de estirada tengan la mano para recoger las dádivas por sus votos. Bueno, pues con esos socios quiere Sánchez cara al 2050, largo me lo fiáis, establecer un proyecto de España lanzada al futuro, que me da la risa.

El fútbol, los que son del Madrid o del Atlético, van a estar una semana comiéndose los muñones porque en una semana se decidirá la liga. Nadal venció en Roma a Đoković y ahora llega Roland Garros. Y por detrás de todo ello este fin de semana sin estado de alarma la gente se ha ido al cortijo o a la playa o al pantano o a ver a un familiar. Y los del botellón no han fallado. Una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo ello: si trunca esta bajada de la incidencia del coronavirus. Ya veremos esta tarde cuando afine Sanidad los datos del fin de semana, que se los daremos más tarde.

SÁNCHEZ Y LA NUEVA ENTREGA DE REGRESO AL FUTURO

Bueno, el reto del turismo, qué nos va a pasar en esa industria que mantiene España medio viva. Aquí hay un dilema: abrir demasiado rápido o sin medidas necesarias puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero pensárselo mucho también porque Portugal empieza a recibir turistas, Italia también y Grecia, que no tiene restricciones desde el pasado viernes. España está en el semáforo rojo con Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir eso? No tanto que Gran Bretaña impida a un británico venir a España. Es que cuando vuelva le obliga a pasar una cuarentena y ese es el principal problema.

Pero de la política, le decía, Sánchez está preparando la nueva entrega de regreso al futuro. Está en eso en el coche aquel de Marty McFly y de Emmett Brown. Y ya se pone en el año 2050. Tiene esto hecho unos zorros, pero ya está poniéndose en arreglar lo del 2050, que es lo más divertido de todo. Tiene un think tank que ha montado en Moncloa con el dinero de los contribuyentes. ¿Qué será España en esa fecha? Como dependa de los socios que tiene España no existirá porque son los que quieren que España acabe o quede reducida a lo que es menos ellos.

Pues Iván Redondo publica un artículo humorístico en el diario El País en el que nos viene a decir que nos vistamos de gala el jueves porque Sánchez nos va a iluminar con lo que será el futuro, que él ya lo ha visto, ha estado en el futuro y ha vuelto. Y ahí Redondo le pone mucha película. Ensalza a Sánchez como si fuera el amado líder diciendo que al inicio de su mandato les reunió y fue muy nítido y ejecutivo como es él y les dijo que montaran oficina nacional de prospectiva y estrategia para afrontar los retos para las próximas décadas. Y le equipara a Adolfo Suárez, no se corta. Y a partir de ahí el artículo no tiene desperdicio porque es un compendio de lo que es Redondo, un vende bulas.

'PEDRITO CALAMIDAD', EL DOCTOR FRAUDE

Dice que Sánchez les pidió que abandonaran toda tentativa cortoplacista o partidista. ¿Pero este tío se cree que somos tontos? Tontos todas las horas y todos los días no podemos ser. El gran cortoplacista y tremendamente partidista que es 'Pedrito Calamidad', el doctor fraude. Y luego dice que los tres grandes retos que tiene España son la fragmentación territorial, generacional e ideológica. Pues, hombre, tienes como socios a gente que se dedica a la fragmentación territorial. Tú verás y tú sabrás con quién haces negocios.

O sea, que estos tíos no saben que tienen que hacer mañana, no recuerdan lo que hicieron ayer, pero van a diseñar la España de dentro de 30 años con Ione Belarra, Gabriel Rufián, Arnaldo Otegi e Igor el Ruso si hace falta. La España de hoy tiene el mayor paro de Europa, un déficit casi igual que la totalidad de los fondos de rescate europeos para cinco años y todos sus factores estratégicos más tocados que la bandurria de un tuno. España tiene un crisis sanitaria, otra económica, institucional, una identitaria por que tiene un presidente que mientras nos quiere vender ahora España 2050, odisea en el espacio, en realidad nos está proyectando una película de 1936. ¿Que habría que trabajar a largo plazo? Claro, pero eso solo se podría hacer con pactos de Estado, es decir, todo lo que Sánchez pisotea desde el primer día. No teníamos bastante con "vacunator" que también es "millonator", sino que ahora viene "futurator". Ahora ha cambiado la capa. Ya volverá a ponérsela. Ahora es "futurator", el pitoniso que vino a salvar a la humanidad, aunque no sabe cómo llegaremos a final de mes.