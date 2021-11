Herrera, a Sánchez: “¿Tú no tienes límites éticos? ¿Conoces la vergüenza?”

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

¿Usted quería ver de cerca el invierno? Bueno, hay algunos lugares de España, norte de la Península esencialmente que digamos que le están tratando de tú o están tomando copas con el invierno. No, pero es que ahora se viene a vivir, se viene a quedar o la primera sensación llega este fin de semana porque llega la primera DANA que trae un chorro de aire polar que va a desplomar temperaturas y va a dejar nieves y lluvias. Hombre, no en todas partes igual. Pues seguramente más en Avilés que en Marbella, si nos entendemos. Pero de momento va a seguir lloviendo en Baleares, Comunidad Valenciana, en Murcia, en el sur de Andalucía; y se esperan cielos nublados en Extremadura y Castilla-La Mancha y sol en el resto de España. Temperaturas que, de momento, no tienen grandes cambios como consecuencia del fresco que va a entrar por el norte, hombre, digamos que se va a enfriar un poco todo, todo sistema peinsular, parte de Baleares. Canarias, ya saben ustedes, es cuento aparte por el privilegiode su tiempo.

MOVILIZACIONES EN TODOS LOS SECTORES

Aquí todo se calienta, dirá usted, ¿pero no venía un chorro de aire frío? Sí, pero lo demás no, lo demás se calienta y se calienta de cara a la Navidad, un poco más de un mes de la Navidad. Hoy es día 19, 11, 11 + 21… en ná y menos estamos en la Nochebuena. Así que vamos a ver esto como, como los vamos sobrellevando. Hay una sensación de mosqueo en ámbitos gubernamentales porque las cosas se complican y cuando las cosas se ponen caras o los trabajos no rentan, o los acuerdos laborales entre patronal y sindicatos no funcionan, o cuando el abastecimiento es regular, o cuando la luz es muy cara; la gente se enfada. Y lo primero que hace es mirar al Gobierno, tenga o no tenga culpa de las cosas. Hay cosas que no tiene culpa un Gobierno, pero pasan mientras manda ese gobierno y la gente le reclama a ese Gobierno soluciones a problemas que son muy concretos. Hay gobiernos a los que les gusta mucho despistar, distraer ,está pasando esto, buen pues tito una bombeta por aquí o tiro un poquito de humo por allá, y que la gente se fije en el humo. Saco el ‘francomodín’, saco a Franco, digo lo de la Ley de Amnistía…que es en cualquier caso, es una actuación perfectamente despreciable, de tipos despreciables.

Pero, realmente lo importante del follón y el fondo de las cosas es la conflictividad que para algunos empleos está plasmada ya por las circunstancias diversas y la repercusión que eso tiene en la ciudadanía. Por ejemplo, Cádiz esta madrugada ha vuelto a terminar sin acuerdo la reunión entre la patronal y sindicatos, 8 horas sentados en la mesa. El metal, que es un clásico de nuestros conflictos laborales, se mantiene la huelga indefinida, 20.000 trabajadores del metal, hoy encarta la cuarta jornada de paros. El escollo de la negociación: los salarios, la subida de los sueldos que los sindicatos quieren que se vincula un IPC disparado y los empresarios dicen que es inasumible y hay que encontrar un punto medio, evidentemente. Habrá que encontrarlo, antes o después, pero de momento se bloquea y solamente hace falta el irresponsable, el gandul este del alcalde de Cádiz paseándose por allí con el megáfono para decir que hay que prender fuego a las cosas y, en fin, un obrero más incendiando al personal en medio de un conflicto que ya de por sí va calentito. Hemos visto como se tenían que retrasar operaciones en el hospital de La Línea porque los médicos no llegaban a tiempo; hay un camionero que denuncia que un representante de Comisiones le abrió la cabeza porque quería seguir con la ruta a pesar de la huelga, le han dado 15 puntos; la Asociación de la Prensa de Cádiz denuncia el acoso y la intimidación que sufren algunos periodistas por parte de algunos colectivos… Con lo cual, oiga esto, si creen de verdad que eso va favor en la opinión pública de los trabajadores en conflicto, están bastante equivocados.

Pero es que además de la tensión en la calle, oiga las fábricas cada día de huelga retrasan contratos que están en marcha, y no les hablo de Navantia ya solo, hay más. Pero la cosa no solo pinta fea en ese ambiente, ya les digo el metal y singularmente en la provincia de Cádiz es un clásico y veremos si se arregla en dos días o no. Es que allí están los ganaderos y allí están los agricultores que han confirmado que van a seguir apretando un una situación que califican insostenible.

Ayer hubo ya tractorada en Cantabria. El campo, qué les voy a contar del campo, precios más justos, en el campo ha subido todo: fertilizantes, abonos, etcétera, etcéter,a etcétera, el combustible para los tractores ni les cuento. En el caso de los ganaderos, le sale el litro de leche es que lo venden o tiene que vender más barato de lo que le cuesta producir. Vamos a ver cómo se las inventa en el Ministerio de Agricultura para intentar parar un poco las movilizaciones del campo. Muchas movilizaciones pretenden, además, que la movilización central sea durante los días cercanos a la Navidad, los transportistas ha convocado huelga, hoy hay una reunión con el Gobierno para intentar evitar que paralicen n el país y ojalá salga bien esa reunión, ojalá se entienda.

Pero miren, es que no solo son ellos. Ahora también están los controladores aéreos, que amenazan con movilizarse si no se solucionan las jubilaciones forzosas; pero es que también empieza el sector del automóvil a protestar y de qué manera; y es que también quedan pendientes policías y guardias civiles que ven como la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana pone en peligro su integridad y su trabajo; y también están los funcionarios que exigen una subida salarial que el Gobierno de momento ha descartado.

Ante una Navidad que es una Navidad particularmente esperada, muy esperada. muy esperada porque, en fin, venimos de lo que venimos. EnEspaña la situación de la pandemia es mucho más llevable y soportable que en otros países de Europa, que algunos se preguntan por qué en Alemaniaestán cómo están y en España no se traduce eso en el hospital. Bueno, quizás es que, a lo mejor, los alemanes empezaron antes a vacunarse, quizás es que hay más personas en Alemania que no han querido vacunarse, porque vacunas Alemani fíjese si tiene, tiene siete vacunas por alemán. Y es verdad que aquí, el 90% de los mayores de 12 años estamos vacunados y cuanto más nos vacunemos, mejor; y si hay tercera dosis, mejor. Bueno, y eso de momento puede salvarnos, digo de momento ¿eh?. Ya solo falta encima que la pandemia se complique o nos complique la vida.

DEROGACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA

Ese es el panorama, y de repente sale el Gobierno con esa… la ley Vendetta, la derogación parcial de la Ley de Amnistía de 1977, que jurídicamente es inviable. Juzgar retroactivamente delitos del pasado con leyes del presente, eso mire usted, no se puede. Hombre no, pero los delitos de lesa humanidad; bueno, pero eso se introdujo en el Código Penal en el 2004, o sea, que tampoco, imposible. Todo está prescrito y la ley vigente que es la de Amnistía anula cualquier tipo de responsabilidad y, además, tampoco existen responsables personales claros ¿no? Desde luego, responsables de la violencia y los asesinatos y los crímenes de los años 30, sí los había y eran nombres propios y gerifaltes de la República. Porque hace 75 años de Paracuellos, más de 3.000 personas fusiladas por órdenes directas dadas desde entidad gubernamental, en el Madrid -es verdad- el Madrid de la resistencia al levantamiento de las tropas franquistas, de las tropas del Ejército Nacional. Pero miren, por encima de razones jurídicas, ponernos ahora con todo esto, hay otras relacionadas con la convivencia y la reconciliación, muy relevantes.

Pero como tenemos, ya les digo, a un presidente del Gobierno que realmente, en fin, es una es una desgracia como otra cualquiera, no tiene ningún, absolutamente, ningún reparo moral en poner al servicio de los que le mantengan en el puesto lo que haga falta, jugará con estas cosas y con las que sean necesarias. Por eso hay una pregunta, la planteo en el artículo del ABC, yo sé que es una pregunta que tiene mucho de retórico y es una pregunta en sí mismo, desoladora. Sánchez, es una curiosidad personal, ¿tú no tienes límites éticos? ¿Conoces la vergüenza? ¿Conoces la ética? Las personas tienen límites éticos ¿tú tienes alguno?.