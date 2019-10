Herrera: "Sánchez no tiene pudor al utilizar la subida de las pensiones como medida electoral"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Espero que estén bien al recibo de la presente en esta mañana de martes 8 de octubre el 2019, que es la mañana que fotografía a un mundo peor porque en este mundo, en este jardín permanente en el que nacen tantos cardos, hoy no está Pepe Oneto, el hombre que contaba así la vida y el periodismo.

Ha muerto Pepe Oneto. Pepe, además de un amigo, un amigo cabal, un amigo próximo, yo he tenido el honor de ser buen amigo de Pepe Oneto y vivir con él muchas aventuras, lo cual hace que hoy me entristezca notablemente la noticia de su muerte. Ha sido uno de los grandes cronistas de estos últimos 50 años porque Pepe ha sido un hombre informado, equilibrado, muy agudo, muy agudo y poseedor de ese dandismo del nuevo periodismo español, con un sentido del humor portentoso, muy ingenioso, sobre todo, un hombre, como les digo, muy informado, es decir, él salía a buscar todos los días a la calle la actualidad y tenía noticias, tenía información, sabía de lo que hablaba.

Pero es que luego, además, este gaditano de la isla tenía un gran olfato. Esa cosa que es equivalente al ojo clínico de los médicos, ese olfato que no te lo enseñan en ninguna parte: o lo tienes o no lo tienes. Lo puedes ir puliendo, pero lo tienes o no lo tienes. Y era dueño de un estilo muy personal. Con Pepe, con Pepe Oneto se va una época del periodismo español y, desde luego, uno de los mejores que yo he conocido jamás, así que a Paloma, a su hijo Eric, a todos en su casa un abrazo muy fuerte. Se despedirá mañana, el funeral será mañana en la localidad de San Fernando, en Cádiz quiero imaginar, en San Fernando seguro, pero lo que no sé es la hora. Creo que es mañana por la tarde.

Es martes 8 de octubre. ¿Hay algo nuevo? Bueno, cosas que sabíamos, cosas que sabíamos que iban a ocurrir. Ah, sí, ¿y usted por qué sabía lo que iba a ocurrir? Pues yo sabía que iba a, por ejemplo, fracasar la moción de censura contra Torra en el Parlamento catalán. Y sabía que a poco que pudiera Pedro Sánchez se colocaría la corona del rey mago porque estos hacen muy bien la campaña y como no tienen, además, ninguna molestia ni nada que les haga dejar de mentir, aunque sea por pudor, pues cuentan lo primero que le sale de la cabeza, que es exactamente lo que hace este hombre.

Ahora promete ligar las pensiones al IPC este año sea como sea, pase lo que pase, tenga o no tenga, esté en funciones, no lo esté en diciembre, etcétera, etcétera. Y no tiene ningún pudor de hacer este anuncio en plena campaña, que es un anuncio inédito de que un gobierno en funciones se comprometa en plena precampaña a realizar una reforma exprés para ligar las pensiones a las posibles subidas del IPC. Pero es que lo más grande de esta engañifa es que el IPC no está subiendo, está bajando.

El IPC son los precios. Y usted dirá: "Hombre, ¿qué me dice usted que los precios están bajando? Pues mire, sí, eso se calcula, no es fácil pero se calcula, hay gente que se dedica a eso y lo hace bien. El IPC ahora mismo, acumulado de este año, es negativo, es decir, si ligan las pensiones al IPC le tiene que bajar o, cuando menos, congelar las pensiones, de ahí está engañifa.

Por otra parte, el Banco de España lo que le dice es que ligar las pensiones a un índice que tú no controlas cómo es el de los precios es un tremendo error, pero da igual, esto es 8 que 80, da lo mismo.

Hay un comentario muy atinado de Carlos Segovia hoy en 'El Mundo' en el que dice: "Ayer se presenta el programa del Partido Socialista, el programa económico, y lo presentan en el Rastro. Perfecto, claro, es que es la perfecta fotografía de segunda mano. Es de cosas usadas, cosas muy usadas que, hombre, adquieren un cierto valor, a veces hasta sentimental.

Bueno, lo que ayer presenta el Partido Socialista, lo que ayer presenta Sánchez, es el programa de Podemos prácticamente: más gasto y más impuestos, lo cual es una garantía de destrucción de empleo en cuanto, además, toquen la reforma laboral como prometen que la van a tocar porque este también promete depende delante de quién esté porque de repente está con los de Wall Street y le dice a los de Wall Street: "No voy a tocar la reforma laboral, voy a contener el gasto", como si fuera Antonio Costa en Portugal, que ya quisiéramos. Bueno, Antonio Costa ha subido los impuestos en Portugal, pero, sin embargo, ha bajado los impuestos a aquellos que quisieran ir a invertir a Portugal, con lo cual ha conseguido atraer mucha inversión extranjera, eso es cierto.

Aquí, miren, si baja la inversión, lo que baja es el empleo; si baja el empleo, baja lo que tú recaudas por cotizaciones y las pensiones realmente mejoran cuando hay más empleo, más empleo de calidad.

Y luego tú prometes, además, subir cosas que no eres tú quien las va a subir. El salario mínimo interprofesional no lo sube el gobierno, pero podrá convencer o no a los actores sociales del mundo del trabajo, patronal y sindicatos para que se pongan más o menos de acuerdo en esa subida, pero eso lo decide la Interprofesional, no el gobierno. Pero bueno, esto da igual porque a mayor gloria del candidato o de la cara dura del candidato.

Y luego, les decía, miren, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, al final ha hecho lo que todos sabíamos que iba a hacer en una moción de censura contra Quim Torra: descalificarla de electoralista. Pues a lo mejor es verdad que es electoralista, no lo sé. Todo es electoralista, eso también es electoralista.

En el Parlamento de Cataluña tiene más representación el mundo independentista que el otro a pesar de no tener más votos. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una ley, se hizo una ley en la que el voto de un señor de Gerona vale más que el de una señora de Barcelona. Y de ahí esa diferencia. Pero consideran que no hay razones para montarle una moción de censura a un individuo que ha sido procesado, que es un agitador, apreteu, apreteu, que es un incubador de individuos de los CDR a los que encuentran con bombas. ¿Qué necesita para apoyar una moción de censura:que lo pillen montando la espoleta?

La moción de censura era razonable y lógica, pero el PSC no se ha sumado porque PSC y Sánchez, en realidad dónde empieza uno y acaba el otro porque juegan a su juego favorito de toda la vida del Señor que es la equidistancia. ¿Qué credibilidad se le puede dar por tanto? ¿Era tacticista la moción? Claro, pero eso no le quita intensidad al hecho mismo de poder quitar de en medio a Torra aunque ya sepamos que la cuenta está echada. Llamarle trampa retrata al PSC, que es el gran responsable, cómplice de lo que ocurre en Cataluña por la equidistancia, indefinición, no por otra cosa. Yo no sé qué necesitaban para decir que sí.