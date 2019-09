Herrera: "Sánchez no va a ir a la investidura sin apoyos, lo mismo por lo que tanto criticó a Rajoy"

Vídeo

¿Qué tal están, damas y caballeros? Hombre, según en la zona de España en la que estén, si están en la zona del diluvio universal, que como dice mi Mari Carmen tuvo que ser algo muy parecido a esto, pues seguramente estarán ustedes húmedos. Húmedos, entiéndeme, más que húmedos posiblemente.

Es viernes 13 de septiembre del 2019 y vamos a ver: las lluvias... Hoy hay un corrimiento de lluvias. Entran hacia el sur peninsular en su casi totalidad y también a Baleares. Lo peor seguirá estando en el cuadrante sureste español y en Ibiza, que ayer veía como Valencia, Alicante, Almería y Murcia estaban en alerta máxima. Y van a seguir estando en alerta máxima. Es decir, la noche ha sido muy complicada. En Almería se ha cobrado, al parecer también, otra víctima mortal. Alguien que habría sido arrastrado por las aguas en su coche. En Murcia se puede complicar otra vez, precisamente, sobre esta hora con otro desbordamiento del Segura. Y por la mañana volverá a apretar en Alicante y en Valencia.

Pero, miren, los testigos, los más viejos del lugar, no recuerdan en estos 60 o 70 años que haya caído en algunas plazas como en Onteniente 417 litros por metro cuadrado. En un metro cuadrado 417 litros, oiga, es que se lleva por delante lo que haya. En Orihuela cayó ayer lo mismo que cae durante todo un año, casi 280 litros por metro cuadrado. En Albacete murieron 2 personas, en Caudete, dos hombres que iban en coche fueron arrastrados por el agua, el coche volcó y...

Luego hay daños en carreteras, en infraestructuras ferroviarias, hay decenas de carreteras cortadas en Murcia, también en Almería, hay cortes, por ejemplo, en la A31 en Villena, la A30 en Murcia, la AP7 en Cartagena, el tráfico ferroviario se ha visto interrumpido en diversos puntos de Valencia, Alicante, Albacete y Murcia, por ejemplo, vías convencionales entre Albacete y Murcia, Cartagena, entre Albacete y Valencia, Valencia, Alicante, Murcia-Cartagena, Játiva, Alcoy, bueno...

Hay presas que han tenido que abrir las compuertas y, de hecho, uno de los temas de este temporal es que no se puede aprovechar el agua que ha caído seguramente en zonas donde hace falta. Si lo que se puede, incluso paradójicamente, perder capacidad almacenada, pero mandemos mucho ánimo y pongamos toda la piel, pongámonos en la piel de los que han visto anegadas sus propiedades, se han llevado un susto tremendo, los que veían como se les iba la casa de las manos, los que veían en peligro a miembros de su familia, los que, por ejemplo, 400 personas que han tenido que ser evacuadas de algunos municipios en Murcia. En Molina de Segura un coche de la Policía paseaba por las calles pidiendo los vecinos por megafonía que abandonaran las casas.

Fíjese, una mujer que se agarró durante una hora a un árbol en Molina de Segura. Mien, un camionero, un camión hormigonera se acercó, bloqueó el agua, le abrió la puerta, la subió. El héroe se llama Vicente Buendía.

Antes les hemos mostrado el sonido de un municipio murciano, el lorquí, que hemos visto una escena agobiante: una casa inundada con la familia dentro y van saliendo los vecinos con el agua a la altura del pecho tratando de hacer una cadena para sacar a los críos, a los niños, a un niño en volandas, a una recién nacida la han metido en un barreño.

En 'La Linterna' escuchábamos a Antonio, el dueño de un bar en Orihuela, que ha protegido su negocio como buenamente ha podido.

Bueno, coches arrastrados por el agua como si fueran barquitos de papel, un polideportivo en Denia que se ha derrumbado por la fuerza de un tornado, los vecinos de Onteniente a los que el río Clariano arrasó sus viviendas, en fin, qué les voy a contar. ¿Qué les voy a contar de lo vivido ayer, que hoy se vivirá, esperemos en menor medida que en estas últimas horas?

No es de lo único de lo que hablamos hoy, claro, lógicamente porque hablamos del Banco Central Europeo, de los estímulos a la economía, hablamos del año que hace que 'ABC' publicó lo del plagio de la tesis de Sánchez, hablamos de... Y, sobre todo, hablamos de las dudas, para bien o para mal, del bloqueo político.

Hay quienes dicen: “Ahora ha acabado el teatro”. Este inmenso comediante que es Sánchez, es comediante de los de máscara de Venecia si hace falta, ahora tiene dos o tres días para pensárselo de verdad porque ayer salió Meritxell Batet de hablar con el Rey, por cierto, Meritxell, lo que se habla con el Rey, las confidencias que hace el Rey, te las tienes que quedar tú y no utilizarlas a favor de obra, que pareces nueva.

Si tan presidenta del Congreso eres y tan estupenda y tan profesora y tan todo, debes respetar el sentido de la neutralidad del Rey y no decir que es que el Rey está deseando que haya un gobierno estable ahora mismo.

Miren, ahora la pregunta es: ¿Puede pasar algo en estos días? Porque ayer lo intentó Pablo Iglesias diciéndole a Sánche: “Venga, va, me arrastro un poco más. Un año nada más de gobierno y si no sale bien yo me voy, nos vamos, nos quitamos de en medio, etcétera, etcétera”. Y Sánchez le despreció una vez más, le humilló una vez más.

Claro, es que dicen: “Hombre, le ha dicho Tezanos a Sánchez que le va a votar hasta la familia Franco, todo el mundo, pues con razón quiere presentarse a las elecciones”. Bueno, bueno, hay algunos que también cerca de Sánchez le dicen que no se fíe tanto, que las abstenciones las carga el diablo y que, además, puede darse el caso, efectivamente, que progrese en voto pero siga necesitando a Podemos y entonces ya sí que no tenga más remedio que poner al otro, a su odiado Iglesias, en la Vicepresidencia y cerca de él.

Mire, él no quiere gobernar pactando, quiere que todos le rindan pleitesía con 123 diputados. Pues, adelante. Ahora, ¿hay tiempo o no hay tiempo para la negociación? ¿Sánchez se va a creer tanto a los que le aseguran que va a arrollar? ¿No hay de aquí hasta el martes la posibilidad de que Sánchez crea que tiene algo más o menos atado para poder presentarse a la investidura? Por cierto, que está haciendo lo que tanto le criticaron a Rajoy que hizo. Decir aquello de que sin apoyos no voy a la investidura. Está haciendo exactamente lo mismo. Ahora sería bueno recordar, se lo voy a preguntar a Antonio, le voy a pedir a Antonio algún corte, las cosas que decía Sánchez en aquel entonces.