Herrera, a Sánchez: "El Estado no se tiene que dejar tomar el pelo por Torra"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Al invierno le queda un suspiro, eh. El largo o corto suspiro de una tarde hasta que llegue a las 11 de la noche aproximadamente, que es cuando va a entrar la primavera. Es decir, mañana será el primer programa de la primavera del 2019 que vayamos a hacer. Y le seguirán muchos más porque va a ser una primavera muy interesante. Como ustedes saben, tenemos varias citas electorales en primavera y... No será porque la actualidad vaya a ser aburrida o algo parecido.

Bueno, hoy hay viento fuerte en amplías zonas de la Península, también en Baleares, también en Canarias, en la mitad sur del área mediterránea, aunque también en Ceuta, en Melilla, en el este de Baleares, en el Cantábrico. Y van a subir un poco las temperaturas. Se van a equilibrar. Digamos que van a subir un poco más en el norte y van a bajar un poco más en el sur de la Península en un último día de invierno... Bueno, interesante, sin atisbo de mucha lluvia, que es lo que nos hace falta, pero...

A cambio tenemos mucho lazo amarillo colgado. No llueve, pero al menos tenemos los lazos amarillos en la fachada de la Generalidad, que le da a eso una cosita de lienzo decadente que es fantástico. Y en las consejerías.

La Junta Electoral Central, saben ustedes, que había dicho que había que quitarlas. Y en primera instancia Torra dijo que no. Y luego la Junta le volvió a dar otro día más. Y acabando el día de ayer sacó de paseo a su portavoz, esta chica, Artadi, a que dijera que como era una cosa de libertad de expresión, pues no los iba a quitar.

Señores de la Junta Electoral Central, ¿dónde está el problema? A la Fiscalía. Pero a la Fiscalía ya. Señora Segarra, estará usted ya preparada, me imagino, porque, efectivamente, este señor acaba de desobedecer una orden fundamental, además, en el esquema del desarrollo democrático de las cosas es fundamental lo que dice, cara a unas elecciones, la Junta Electoral. Así que, bueno, si esto no es desobediencia.

A Torra, ya se lo vengo diciendo esta mañana, la inhabilitación le da igual porque cuando llegue la inhabilitación, la tiene que pedir el fiscal, tiene que sustentarse y, finalmente, un juez la tiene que decretar. Bueno, este ya no está. Este ni está ni... Falta ver qué pasa en Cataluña. Este se habrá quitado de en medio. O bien convocando elecciones o yo qué sé. Con lo cual, lo de la inhabilitación o la multa que le vamos a pagar todos tampoco.

Pero, hombre, el Estado tiene que demostrar que es fuerte y que no se deja tomar el pelo. Y no nos dejemos llevar por ningún tipo de autoengaño. Estos están en lo que están y es en preparar de nuevo otra vez el mismo paso que ha llevado a unos cuantos a un tribunal y, previsiblemente, finalmente a la cárcel. Es decir, en la cabeza de estos individuos, de estos sujetos, de este Torra, de los intelectuales de mesita camilla que tiene, de todos los pensadores del 'procés', está el repetir de nuevo, otra vez, eso que se está juzgando. Y, entonces, repetirlo, pero repetirlo bien, sin renunciar a ello. Y luego creer que se va a negociar de Estado a Estado. Es que esto lo dicen intelectuales de esta gente. Supuestos intelectuales, claro. Y lo escriben en los periódicos. Bueno, pues si ellos quieren dedicarse al autoengaño, que son muy libres de hacer todo aquello que después les lleve a un banquillo de los acusados. Los demás no tenemos que dejarnos llevar por eso.

¿Con estos formaría una mayoría Pedro Sánchez? Ustedes saben que ha hecho Torra para que la cosa parezca... No sé. Le ha dicho al Síndic de Greuges, que es como una especie de defensor del pueblo catalán, que ya me dirán ustedes qué tiene que ver con la Junta Electoral y qué tiene que ver con procesos electorales y con todo eso, que diga él si cree que hay que retirarlos o no. De tal manera que si dice que sí, que es una cosa que habrán pactado, pues Torra ya tiene, hombre, la escusa de decir: “Mire, quito los lazos amarillos pero porque me lo dice una autoridad catalana”, que es un importante cuentista de la política catalana que es Rafael Ribó, que lleva también ahí desde desde que volvió Tarradellas. Yo creo que ya estaba antes. Bueno, pues al teatro, comedia. Y habrá seguramente quien vea eso le satisfaga.

En cualquier caso, es el turno de la Fiscalía. Mientras tanto, en el juicio del 'procés' se está probando lo que decía LLarena en la instrucción. Pero es que paso por paso, es que frase por frase. Estas cosas de que los Mossos avisaron a Puigdemont, ahí lo tienen. Bueno, pues ahora la Guardia Civil explica las agresiones provocadas por una chusma dirigida por alguno de los procesados que está sentado ahora mismo en el Supremo, que intentó impedir el cumplimiento de un mandato judicial.

Pero es que ayer, la sesión de ayer era una sesión con pelos y señales. Una sesión en la que contaron, incluso, la Guardia Civil, que tenían que detener a Javier Puig, que era uno de los subalternos de Raül Romeva, y lo metieron en un coche y el coche fue zarandeado y que el propio detenido entró en pánico ante la cara de rabia de los allí congregados. Y eran de los suyos. Y eran de los suyos, eh. Llegaron a intentar sustraer el detenido de esa cápsula de seguridad. Creía que estaba viendo un capítulo de terror total. Decía: “Sácame de aquí, sácame de aquí”.

En fin, más luego todo lo que encontraron en los registros, más todos los testimonios de violencia que ayer aportaron los guardias civiles, sargentos, cabos primeros, etcétera, etcétera.

Bueno, pues con todo, ¿dice algo el Gobierno de Pedro Sánchez? Pues no. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha tenido más remedio que hacerle foto a unas cuantas consejerías y lugares donde están los lazos amarillos y ponerlos a disposición de la Junta Electoral Central. Nada más.

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez el día que gane las elecciones, que previsiblemente las va a ganar, veremos si necesita o tiene bastante con Podemos o no. Si no tienen bastante con Podemos, ¿saben ustedes qué pasará? Que indultará a los del juicio.

Los del juicio pueden salir culpados de sedición o de rebelión. Indudablemente la carga por sedición es menor. Pero oiga, son 15 años, eh. 15 años de los que cumpliría 7, llevarían 2 en prisión, bueno 5... Pues ahí sí que puede. Es más fácil indultar el Gobierno. Indultarles y quitarles 3 años y ponerlos técnicamente en la calle, que es lo que hará porque no ha negado, además, que lo vaya a hacer. Y es lo que hará porque es lo que necesita para que estos le mantengan en el poder.

Fíjense ustedes, todo el juicio que se está desarrollando y que le estamos contando día a día es, efectivamente, un requisito de la justicia que se imparte en España, pero luego llegará este y todo ese juicio lo dejará en nada porque va a indultar a los que sean condenados si son condenados. Oiga, el tribunal puede decir, a lo mejor, que no son reos de ningún delito y... Bien, pero si más o menos la cosa va como va, este los indulta porque a estos, a Torra, al del lazo, al del otro lazo y al de los 27 lazos al cuello los necesita. Sin más.