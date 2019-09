Herrera: "Sánchez le está subastando a Iglesias instituciones del Estado que no son suyas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes 6 de septiembre. Son las 8 de la mañana. Hay sitios en España donde hay gente que dice que hace frío o rasca o que se han tenido que echar una sudadera. Hay otros sitios en España donde hace un calor horroroso, que también le digo que yo estoy, precisamente, en el segundo, pero los compañeros, por ejemplo, que están en Madrid, más al norte, dicen: “¡No, qué fresco esta mañana! ¡Qué mañana más fresca estamos viviendo!”

Bueno, bajan las temperaturas, incluso hay algunos cielos nubosos en varios lugares de la península. Lo demás: tranquilidad y buenos alimentos.

Un vistazo a la vida, un vistazo a las cosas, un vistazo a todo lo que ocurre en España y en el mundo nos lleva prácticamente a los mismos sitios que los últimos días. Nos lleva al huracán de la Florida ahora que ha pasado por Bahamas con algunas historias. Historias tremendas: un padre ciego que ha sacado a hombros a su hijo andando por un agua que le cubría hasta el cuello durante 4 kilómetros sin saber que había más allá. Y ha salido adelante.

Lugares como el Reino Unido donde a Boris Johnson se le ha ido hasta su hermano, que era secretario de Estado y diputado, y le ha dicho que me alegro mucho de saludarle. Incluso ahora ya en ruedas de prensa le preguntan que si ni siquiera su hermano confía en usted, por qué deberíamos confiar los demás. Él ha dicho que ni en una zanja. Vamos, prefiere vivir en una zanja enterrado antes que pedir un retraso del Brexit.

Aquí en España con determinadas polémicas con los libros de texto, por ejemplo, porque es muy entretenido saber que en esta España autonómica nuestra cada uno quiere que el texto recoja su peculiaridad y nada más que su peculiaridad. Pues en Cataluña insisten en que no se hable de los Reyes Católicos o solamente de Wifredo el Velloso, al que hay que llamar 'El Piloso', también incluso en el libro en castellano. Lo de 'El Piloso'... No quiero hacer chistes fáciles. En Canarias que no se hable de los ríos, en Andalucía que se hable del tambor rociero. Bueno, en fin, estas cosas que digan que no, pero son muy, muy entretenidas.

Realmente las cosas de sustancia, como ustedes pueden imaginar, tienen que ver, primero, con la noticia que nos ha ocupado esta semana, que es la noticia del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa cuyos datos de la autopsia seguramente conoceremos a lo largo del día de hoy, aunque tengamos que esperar a analisis toxicologicos que pueden tardar más tiempo para que nos digan si tiene alguna incidencia el que ella llevara consigo en la mochila todas las pastillas antidepresivas que los médicos le habían prescrito a lo largo de estos últimos tiempos.

Y la política... ¿Yo qué quieren que les diga? Es que les tengo que hablar de la política. Y la política, miren, oiga, que se reúnan 5 horas, 5, que en 5 horas da tiempo a hacer, bueno, un programa de radio entero, la gente del PSOE y Podemos en el Congreso y que digan que verdes las han segado, que ya veremos, pero que seguiremos hablando da una idea de que aquella fue una reunión densa, muy densa, en la que difícilmente se adelantó nada, y si se adelantó algo no nos lo cuentan.

¿Y qué podían adelantar? Ustedes ya saben lo que se ofrece uno al otro. Lo más paradójico de todo es que ahora mismo aquel que dijo en su día que él quería el CNI, Televisión Española, el Ministerio de Economía, la Vicepresidencia, etcétera, etcétera, mientras Pedro Sánchez estaba hablando con el Rey, es el que ahora tiene, hombre, un subidón de criterio de Estado y le dice a Pedro Sánchez que no se puede ir por ahí ofreciendo cosas de mercadeo institucional para tenerle fuera del gobierno y para que él se, más o menos, sienta contento. Ha elaborado Pablo Iglesias un discurso de Estado. Sí, sí, tal como se lo cuento. El mismo Pablo Iglesias.

Miren, Pedro Sánchez le ha ofrecido a la gente de Podemos instituciones que son del Estado. Eso es un claro comportamiento patrimonialista de las cosas que, seguramente, no controlado, no entran dentro del ámbito de un Consejo de Ministros, que es exactamente donde no los quiere ver porque él lo que quiere son elecciones y todos los días va a intentar una pequeña humillación. Y esto se lo vengo diciendo durante toda la semana. Es que parece que me repito, pero no, es que es así. Cada día que pasa hay, efectivamente, una confirmación al respecto.

De hecho, ahora mismo ya están, esta negociación forma parte de la campaña electoral. Miren, si Pedro Sánchez quisiera un acuerdo con Pablo Iglesias, Irene Montero, Echenique y todos los demás volvería a sacar del cajón la oferta de julio y la remataría. Aquella oferta que consistía en tres Ministerios y una Vicepresidencia, que todavía nadie ha explicado por qué la rechazaron, pero bueno, la rechazaron. Que si entonces valía, lo que no se acaba de encender es por qué no vale ahora. ¿Por el hecho de que hayan pasado dos meses ya no vale una oferta impoortante como aquella de coalición política? Oiga, ¿o entonces Sánchez era un irresponsable o ahora es un trilero?

Bueno, hay quien piensa que se pueden ser las dos cosas a la vez. Bueno, no lleguemos tan lejos. Sánchez ofrece ahora mismo, menos el Consejo de Ministros, todo lo que puede ofrecer. Y lo que no puede ofrecer, sobre todo un importante conjunto de instituciones del Estado que parece que las estés subastando. Y está subastando lo que no es suyo.

Bueno, ¿pero de qué instituciones usted me habla? Yo le hablo del Poder Judicial, de la CNMV, el mercado de valores, del Banco de España, de la Fiscalía del Estado, de Correos, del Consejo de Seguridad Nuclear, de Red Eléctrica, que es exactamente lo que le ha dicho Iglesias que tienen que ocupar profesionales y no políticos. No, si al final, ya verán ustedes.

Y ayer estuvo en Madrid, ayer fue a Madrid Quim Torra, que es el presidente de la Generalidad. Miren, en otras circunstancias hubiese ido un presidente de la Generalidad a dar, piensen en Pujol, incluso este ninot de Artur Mas, para decir que están buscando la independencia, que la van a provocar, que no aceptan sentencias del Supremo que no sean absolutorias y que van a sacar el pueblo de Cataluña a la calle y se organiza un tíberi. Bueno, pues ayer fue Torra y no le echó cuenta nadie. A la capital del reino de ese país que tortura a los catalanes, que les impide ser libres, que...

Fue a Madrid, no le echó cuenta nadie, un director general, creo, a escucharle. Y sí, dijo que llenará de tíos del CDR las calles de Barcelona hasta que se cansen y estos, también se casan pronto porque todos los días a la calle no se puede estar, y si con eso cree que va presionar a Marchena, a los magistrados del Supremo que tienen que decir, bueno, la sentencia está decidida, me imagino ahora que lo que está es siendo escrita, desarrollada, sustanciada, si cree que van a influir en ellos este no conoce el país en el que vive.

Ahora quieren ser de Hong Kong como los de Hong Kong. Ha puesto el ejemplo de Hong Kong. “Vean ustedes como han sido capaces de imponerse a los designios de China”. Vamos a ver, te has pasado mucha vida solamente vendiendo seguros y nada más que vendiendo seguros porque los vendedores de seguros si quieren estar bien enterados de las cosas tienen que estar mirando constantemente a su alrededor. Y este no lo hacía. El proceso de Hong Kong ha sido al revés. Hong Kong era independiente, se fueron los británicos y se lo cargaron a China como China venía reclamando. Cualquiera le dice que no a la China que entonces empezaba a despertar. Estos los catalanes que hayan sido tantas cosas: las Islas Feroe, Kosovo, Puerto Rico durante tanto tiempo... ¡Qué agotamiento!