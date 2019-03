Herrera: "Que por la conquista pida perdón el presidente de México, que para eso se apellida López"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están, damas y caballeros? ¡Cuánto me alegro de saludarle en una mañana de martes 26 de marzo! Como aquel que dice, a 5 días de que se acabe el mes y habremos consumido una cuarta parte del 2019. Es decir, tres veces más lo que ha pasado de las uvas aquí, que hace 4 días, estamos en las uvas otra vez, para que vean ustedes lo que son las cosas.

¡Y cuántos tontos desde aquí a que vuelvan las uvas pueden aparecer! Los tontos son una especie humana que nos alegra mucho la vida. Es verdad que un tonto te la complica porque no hay nada peor que un tonto quiera asumir responsabilidades, entonces estamos perdidos. Pero un tonto te entretiene mucho, te distrae y las tonterías, a veces, oiga, son motivos de conversación que agudizan un poquito el ingenio.

¿A cuenta de qué se lo digo? De un conflicto diplomático que ha surgido, del que nos hemos enterado ahora porque el Gobierno de España, y yo creo que haciendo bien, bueno, no le dio importancia a una carta que le manda el presidente mexicano, López Obrador, reciente, al Gobierno español.

¿Qué le decía en esa carta? Le decía, también se lo decía al Papa, bueno, que se disculpara por los abusos de la conquista. Una carta al Rey de España y tal. Y que reconocer y pedir perdón por los abusos cometidos por los españoles en la conquista de México y tal y que cual.

Bueno, el Gobierno español lo que hizo fue decirle “vale, de acuerdo”. Y metió la carta en un cajón. Pero es que ayer López Obrador, que se fue a un escenario de los escenarios simbólicos mexicanos, lo dijo en público. “He enviado una carta diciendo que nos tiene que pedir perdón, etcétera, etcétera”. Y el Gobierno ha dicho: “Mire, no se ponga usted ahora a crear conflictos absolutamente innecesarios”.

¿Qué necesidad tienes? Con la de problemas que tienes en México. A lo mejor lo que quieres es desviar la atención: corrupción, delincuencia, narcotráfico, asesinatos, violencia... ¿Qué necesidad tiene de hablar ahora de si un puñado de castellanos y extremeños fueron a lo que entonces todavía no era México, etcétera, etcétera? Porque México lo habéis hecho los “lópeces” como tú, que os llamáis López, por cierto.

Bueno, ¿qué necesidad tienes? Mire, juzgar cosas del siglo XV con criterios contemporáneos es un absoluto error, pero si quieren ustedes que yo les diga la verdad, mucho estaba tardando. Queridos niños, os voy a explicar algún pasaje de la historia de vuestro país del que, por cierto, no hagáis caso. Tenéis que estar orgullosos.

Queridos niños que ahora vais al colegio, vuestro país ha protagonizado a lo largo de la historia algunas gestas que deben servir para que nosotros rindamos homenaje a aquellos pobladores que entonces estaban en lo que hoy es nuestro territorio y nuestro país. Mucho tarda, mucho estaba tardando López Obrador en comportarse como un buen populista contemporáneo. Es decir, jugar a estas memorias históricas con rencores, etcétera, etcétera. Y juzgar con criterios contemporáneos hechos anteriores. Y mucho está tardando algún tonto en España en salir a decir que tiene razón. Algún Monedero, uno de estos a decir que sí, que hay que pedir perdón, etcétera, etcétera, etcétera.

Miren, veréis, queridos niños, en todo caso que pida perdón él, que se llama López y si encuentra algún azteca que se lo diga. La conquista fue un hecho realmente, históricamente, de gran envergadura que hicieron trescientos tipos, trescientos castellanos, extremeños, etcétera, etcétera, que llegaron allí. Y dice, ¿cómo ganaron a diez millones de indios? Hombre, no eran los Power Rangers. Lo que pasa que se fueron aliando con diversas tribus, también indígenas, para acabar con los aztecas, que eran quienes tenían dominados a todos los demás, si no hubiera sido imposible.

Y aquellos que conquistaron y ganaron a los aztecas luego fueron colonos. Y esos colonos, queridos niños, luego diferentes generaciones después, fueron independentistas y crearon aquel país y se llamaron López y Obrador y otras cosas.

El imperio azteca no era México. Era, vamos a ver, era una mayoría dominante mediante conquistas militares, que se lo pregunten a los toltecas y a otros más. Y eran de... En fin, eran de cuidado. Esto es como si ahora nosotros, el Rey le manda una carta al Rey de Arabia y le dice: “Oye, discúlpate por la invasión musulmana del 700 y pico del moro Muza el alcalde”. Y por si leenvía otra al alcalde de Roma y le dice: “Oiga, por favor, discúlpese por la invasión de los romanos, que aquí estábamos, éramos una tribu feliz y llegaron y...” Es por otra parte lo que vende este tipo de populismo. Sí, no, los aztecas eran una tribu feliz, con cánticos y entre ellos fumaban la pipa de la paz y llegaron los hirsutos españoles...” No, no, no. No, no, no.

Miren, que un buen impulso sectario no sea aplacado por reflexiones intelectuales serias, que es lo que seguramente podría decir cualquiera de estos. ¿Esta majadería es lo único que se le ocurre a este señor de 65 años? Miren, la historia nos pertenece a todos para bien y para mal. Y la industria del rencor y el resentimiento, ya hemos visto y, además, lo hemos visto recientemente en España, a dónde lleva.

México es la decimoquinta economía mundial. Y hay muchas cosas que no funciona en el país, pero hay otras que sí. Y lo importante es que este no las estropee. Que miren a Venezuela, que miren a otros lugares.

Y por lo demás, hombre, tendríamos hoy que hablar de las listas del Partido Popular, que son nuevas. Y tan nuevas. Le ha pasado como al PSOE, al PSOE, fíjense ustedes, en Andalucía ha hecho listas que ni la gente de Andalucía conocía. Bueno, en la Comunidad de Madrid ha presentado algunos independientes en los primeros puestos de la lista: a Danie Lacalle, a Edurne Uriarte, colaboradora de este programa, a Adolfo Suárez Illana, está número 5 la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, y otros muchos lugares.

Esto lleva, dentro del Partido Popular, seguro que esto lleva a algún tipo de discusión acerca si estas cosas hay que hacerlas cruentas y quirúrgicas o la renovación consiste en también aprovechar algunos de anteriores etapas que han demostrado eficacia en la gestión de las cosas. Desde luego, nadie puede decirle a Casado que aquí no ha hecho una auténtica revolución interna.

Y luego, por demás, bueno, ya le digo, hay muchas cosas. Del 'procés', por ejemplo, son muy interesantes. Y hay... La última de Podemos es que quieren prohibir por ley que los bancos puedan financiar partidos políticos o tener presencia accionarial en medios de comunicación. Es magnífico un artículo que escribe Álvaro Nieto, que es un gran periodista en 'Vozpópuli ', que titula: “Mira, Pablito, sin la tele tú no serías nadie y sin los bancos no viviría en Galapagar”. Fin de la cita.