Herrera: "¿Qué más se le puede pedir a un gobierno de izquierda que convertirse en comecuras?"

Señoras, señores. Me alegro. Buenos días.

Ya es 17 de septiembre. Y ahí un tio, un keniano, de 33 años que ha hecho una maratón corriendo 2 horas 1 minutos 39 segundos. Son 42 km la maratón, como saben. Eso significa ir a una media de 21 kilómetros por hora. Póngase usted en la cinta o si va en bicicleta y moto a 20 km por hora. Pues así dos horas seguidas. Pues eso es lo que ha hecho este tipo, que en cualquier momento podrá bajar de las dos horas. Es verdad que los récords en maratón son muy difíciles. No es lo mismo una maratón según en qué sitio, qué cuestas, qué calles, qué dificultad... Los 42 kilómetros cambian mucho en función del recorrido. Pero es un nombre propio del deporte del que esta mañana se hace eco medio mundo.

Al igual que Pedro Sánchez, del que también se hace eco todo el mundo. También tiene sus récords. Ha sobrevivido cien días a la descoordinación técnica del Gobierno que preside. Pero ha sobrevivido 100 días. No es poco. La semana pasada fue una semana aciaga para el Gobierno. Dimisión de una ministra, rectificaciones varias, el asunto de la tesis de Pedro Sánchez... La semana será seguramente para olvidar y tiene sus razones. Y ahora intenta recuperar la iniciativa política. ¿Y cuál es la iniciativa política? Pues lo sabremos en un acto a las 12 en la Casa de América de Madrid que se va a llamar "avancemos". No sabemos bien hacia dónde pero avancemos. Allí, seguramente algún conejito se sacará de la manga. Pero hay gobiernos - de todo signo, pero especialmente de izquierda, ahora radical, ahora centrista, ahora no se sabe - que cuando adolecen de determinados signos de incapacidad y de descoordinación buscan algunos conejitos o algunas palomas metidas en la bocamanga. El tema de Franco es uno de ellos y el anticlericalismo es el siguiente paso a dar. ¿Qué más se le puede pedir a un gobierno de izquierda, que además tiene como socios a tipos como los de Podemos, que se convierta un poquito en comecuras? El anticlericalismo habitual de la izquierda y del PSOE en concreto. De determinados PSOE a lo largo de la historia. El de Rodríguez Zapatero pactó con la Iglesia el acuerdo de la casilla, el acuerdo de los dineros de la Iglesia. Pero Sánchez dice: 'bueno, vamos a ver cómo me granjeo yo el cariño de algunos que me pueden resultar desafectos". Pues vamos a subir los impuestos a los ricos, que los ricos no pagan impuestos, lo cual es mentira. Aumentando el gasto y las regalías, que es lo que hizo en 2008 Zapatero y así le fue a la economía española. Y quitándole bienes materiales a la Iglesia. ¿Y cuál es el primero que busco? No les voy a quitar una capilla en un pueblo perdido. No, no, no: la Mezquita Catedral de Córdoba. Venga, con dos cojones. ¡Pero es que la Mezquita Catedral es de la Iglesia desde 1238!. Pero el adanismo politico me permite a mí decir que eso tiene que ser público. ¡Como si no fuera público siendo de la Iglesia! ¿Y qué hace para eso? Pues monta una comisión de paniaguados. Pone ahí al tío más cuentista de España, que es Federico Mayor Zaragoza. Éste es capaz de decir eso y lo contrario, si le pagan para ello. Lo primero que escriben son conclusiones y luego ya escriben los razonamientos. Y así esa supuesta comisión de expertos ha dicho que debe ser del Ayuntamiento. Venga, que hagan con la mezquita lo mismo que han hecho con las cosas que tiene el Ayuntamiento como responsabilidad pública y están en la ruina.

Mientras tanto, la economía se enfría y la solución que este gobierno de "avancemos" nos propone es aumentar los impuestos y aumentar los gastos. Aumentar los impuestos con esta verborrea de desahogado... ¡Menos mal que es doctor en Economía! De aquella manera, pero bueno... Habrá estudiado una carrera de Economía. Bueno, pues dice que los ricos no pagan IRPF. Cuidado que un rico para éstos es el que gana 140000€ al año. No, no, es que lo tienen todo en las SICAVs. ¿Pero éste sabe lo que es una SICAV? Una sociedad de inversión de capitalización variable donde tú con otros socios - que es verdad, que la mayor parte de las veces son mariachis - realizas inversiones y mueves el dinero. Y esa sociedad cotiza al 1%. Pero cuando tú retiras el dinero de esa sociedad, eso paga las plusvalías. Y las plusvalías es el IRPF que tú pagarías.

Eso es una SICAV. Pues acabemos con las SICAVs. Los ricos no pagan IRPF. Y ahora, aumentemos el gasto. Miren: 2008, gobierno de Zapatero. Vamos a aumentar el gasto. Vamos a crear el Plan E, y los 400 € y el cheque bebé... y lo que sea necesario. Vamos a empoderar al ciudadano. Total: la ruina. Déficit que llega casi al 11% y la deuda que estaba en el 60% del PIB sube al 100% del PIB. Pues ahora, ante los síntomas de desaceleración economica, el gobierno de 'avancemos' dice exactamente lo mismo. Vamos a aumentar el gasto y, por lo tanto, aumentamos impuestos. El diésel, ya veremos el de patrimonio, vamos a aumentar cotizaciones... y vamos a aumentar el IRPF. Esas cosas de que cuanto más subes los impuestos no necesariamente recaudas más, se ve que ese día no estaba en clase. A lo mejor estaba preparando la tesis.

Hoy publica el diario 'El Mundo' las conclusiones del primer informe oficial sobre adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña. Supongo que a nadie le causará sorpresa saber que la Alta Inspección de Educación ha constatado que hay libros de texto en Cataluña que contravienen la Constitución, que incitan al separatismo, que falsean la historia, que cuentan el 1714 como decía el otro día aquí el conseller de Interior. Bueno, pues este informe no es que no lo tenga este gobierno, que lo tiene y que no va a hacer ni caso. Es que este informe ya lo tenía el anterior gobierno. Lo tenía en un cajón Méndez de Vigo. El que dijo que no encontraba signos de adoctrinamiento en la escuela catalana. Porque en ese momento no tocaría. Y ahora, desde luego, toca mucho menos.