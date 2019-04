Herrera: "Si por Pedro Sánchez fuera, no aparecería en ningún debate y en ninguna entrevista"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya nos hemos plantado en el 22 de abril del 2019. La felicidad del lunes amortiguada un tanto por el hecho de que en algunas comunidades es un día feriado. Lunes de la Pascua de Resurrección tiene tradición en Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Baleares. También hoy es día feriado en Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Castilla La Mancha. No hay colegio en otras que, incluso, son días laborables. Vamos, que el día está así.

Un día de la mona de Pascua. Nosotros hoy tenemos aquí mona de Pascua porque desde Castalla, en Alicante, Mercedes Pastisseria, Almudena, nos ha enviado unas monas de Pascua que eso lo retrotraen algunos a cuando el padrino nos regalaba aquella mona con las plumitas y... Una mona de chocolate y... ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempos aquellos en los que había una Semana Santa y el tiempo era bueno! La gente se iba a la playa o a la procesión o adonde quisiera.

Este lunes de Pascua, desde luego, es un lunes para seguir evaluando daños en el Levante peninsular. La peor Semana Santa en abril desde hace medio siglo. Comunidad Valenciana, en Murcia, calles anegadas, paseos marítimos vacíos. La verdad que las cuentas, seguramente, a muchos de la hostelería no le van a salir estos días.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

El pronóstico de hoy habla de que las lluvias van a seguir en Comunidad Valenciana y Cataluña, por ejemplo. También en Baleares, y que va a entrar un frente Atlántico que por la tarde va a dejar lluvias en Galicia. Ya veremos si en más lugares.

La mirada del mundo este fin de semana ha estado puesta en Sri Lanka. Hacía mucho tiempo que de Sri Lanka no se hablaba. Desde los temibles Tigres Tamiles en esas guerras cruentas de los civiles que... Aquel viejo ceilán atormentaron durante muchos años. Hace una década Sri Lanka comenzó a crecer después del acuerdo de paz. Apostaron por el turismo. Es un lugar... Bueno, aquello que llamaron la Isla de las Especias los portugueses, holandés... Allí se encontraba el clavo, la canela, la vainilla y... Eso no había sido visto nunca en Europa.

Bueno, pues en ese Sri Lanka, que es de mayoría budista y tiene minorías musulmana, hindú, cristiana, como saben ustedes, unos tipos que no sabemos quiénes son, pero los investigadores se inclinan a pensar que son viejos yihadistas que han salido de Siria y, ojo, aquellos lugares donde vuelvan muchos de los que se fueron a Siria a cometer crímenes, España es un lugar de ellos, desde luego Europa en general.

Bueno, estos tíos colocaron en iglesias cristianas, aprovechando el Domingo de Resurrección, es decir, buscaban la fecha claramente, y también en algunos hoteles de lujo, artefactos explosivos. Eso ha costado la muerte de, al menos, 290 personas y 500 o más de 500 heridos. Hay 24 detenidos. De las 93 personas españolas que viven en Sri Lanka censados y de los turistas que estaban por allí dando vueltas no hay que contar con ninguna víctima de todas ellas, lo cual es una buena noticia.

Bien, ¿y aquí qué? Pues aquí hoy debate electoral. Lo que ha costado, eh. Miren, los debates electorales es un momento idóneo para hacer algo que en esta campaña no se está haciendo, que es discutir aspectos concretos de la vida pública española, de la administración de las cosas. Para eso están los debates.

¿En qué está consistiendo esta campaña? En esloganes, frases cruzadas más cargadas de voltaje que menos, acusaciones unas veces difusas, otras corrosivamente concretas. ¿Pero debate? Debate, discusión sobre cómo enfocar la política española ante los desafíos económicos que van a llegar, que están llegando ya, en un período que recuerda mucho, hombre, con menos crudeza, pero el que se vivió en el 2008. Eso no lo hay. Vamos a ver esta noche en uno de los dos debates, el de Radio Televisión Española, qué es lo que hacen los candidatos.

Habrá cuatro, como saben, porque la Junta Electoral Central decidió que Vox no podía estar en debates. Yo entiendo que la Junta Electoral Central considere que Vox no puede estar en un debate de Televisión Española porque no tiene representación parlamentaria.. Bueno, si eso lo mismo lo hubiera dicho hace un tiempo en las anteriores elecciones con Podemos, por ejemplo, o en su día con Ciudadanos, se entendería mejor. En el fondo le ha hecho un gran favor a Vox quitándolo de en medio. Es decir, no tener que desnudar el andamio de tu ideología y de las cosas que tú tienes pensadas para todos los ámbitos políticos, decisiones que has de tomar, va muy bien para una formación que está todavía en el andamiaje. Y le ha hecho una jugada a Pedro Sánchez, que quería tener el resorte de las tres derechas delante. Simplificar un poco a tu contrario, eh.

¿Pero la Junta Electoral Central qué tiene que decir de lo que pueda hacer Atresmedia, que es el debate de mañana? ¿Desde cuándo la Junta Electoral Central puede decirle a una empresa privada “usted no puede hacer un debate con menganito”? ¡Como si quiere hacer siete! Es decir, si yo quisiera juntar aquí, en esta casa, aquí, en el caso de que se dejaran, a Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y quisiera poner a Abascal, ¿quién es la Junta Electoral Central para prohibirme a mí eso? Que se lo prohíba a Televisión Española. Bueno, un medio público. Pero, en fin, dejemos eso.

¿Qué es lo que le van a intentar decir al que más arriesga? ¿Quién arriesga más? El que lleva ventaja. Si por Pedro Sánchez fuera, Pedro Sánchez no aparecía en ningún debate y en ninguna entrevista. Por cierto, entrevista a este programa Pedro Sánchez no le va a dar. Lo mismo que hizo Susana Díaz y que tan bien le fue en las elecciones andaluzas. Con su pan se lo coma. Pues arriesgar, quien más arriesga, quien lleva ventaja. E indudablemente Casado y Rivera, ya veremos Pablo Iglesias, que tiene que hacer de lazarillo, de peón, de lo que quieran, pero también tiene que buscarse el sustento él.

Bueno, los otros dos le señalarán en los dos aspectos que son más decisivos para la votación. Los dos aspectos más endebles de su imagen. Hoy en la encuesta de 'El Mundo' dice que el 72% de los votantes del PSOE rechazan pactar con independentistas. Evidentemente, lo que hay que preguntarles es: “¿va usted a volver a pactar, en el caso de que lo precise, con toda esta chusma?” Es más, ¿va usted a indultar a los presos golpistas si son condenados? Esta pregunta tiene una respuesta fácil: "No, no, oiga, no me hagan manifestarme, dejen que hable primero la justicia y luego ya nosotros ya tomaremos en consideración". Decir eso es decir que los vas a indultar porque si tú fueras o no a indultarlos dirías otra frase, que es la que tienen que buscar tanto Casado como Rivera. El Gobierno no enmendará la plana a la justicia. Lo que diga la justicia está bien dicho.

Pero vayan ustedes o tengan ustedes, den ustedes por seguro, efectivamente, una condena más suave que la de rebelión, que también es posible, contemplable, que lleva menos años habida cuenta que van a llevar dos en prisión provisional. Bueno, eso, efectivamente, llevaría a la facilidad de un indulto antes o después. Y eso Sánchez lo hará. Así que atentos a esta noche y atentos a mañana para ver por dónde van las claves y para ver si los que dicen que son indecisos, que cuesta creer que haya tanta gente indecisa, más bien lo que hay es voto oculto, es decir, gente que no te lo quiere contar a ti encuestador. Esos indecisos toman postura o no la toman cara a las elecciones del próximo domingo porque lo bueno de esto es que queda una semana hasta el domingo para elecciones.