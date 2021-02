Herrera: "Pese a que no hemos podido despedir a seres queridos, hay taradas que defienden celebrar el 8M"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 08:00 horas de un viernes relativamente tranquilo en lo que al tiempo se refiere, presencia de nubes en la mitad oeste de la península, alguna lluvia en el oeste de Andalucía, en la zona de El Estrecho, temperaturas en ligero ascenso, especialmente en el centro y oeste peninsular o que bajan es el Cantábrico y en Canarias.

Es una mañana que viene con dos vías de información: la que habla de un acuerdo y la que habla de un no acuerdo. La del acuerdo es el acuerdo al que ha llegado el Rey Juan Carlos con Hacienda de regularizar, mediante el pago de cuatro millones, lo que Hacienda le exigía después de que el Rey hubiera realizado una serie de vuelos privados, jet, que le sufragaba una fundación de un primo suyo, es decir, Hacienda considera que usted iba en esos vuelos, tiene que pagar porque eso es un pago en especie. Yo iba invitado. Usted puede ir lo que quiera, pero tiene que pagar. Son tantos vuelos, hemos calculado que eso son ocho millones lo que tiene que pagar. El Rey Juan Carlos ha recurrido a préstamos de amigos, que uno habrán querido ayudarlo y a lo mejor otros no, y ha regularizado esta cuestión con Hacienda.

¿Esto acerca o no acerca su vuelta a España? Hombre, con la anterior regularización, a no ser que Hacienda entienda que tiene alguna cuestión pendiente, que ya saben ustedes que tiene esa investigación acerca de las comisiones del AVE, que es en sí mismo un absurdo legal por cuanto, primero, eso entra dentro del capítulo de la inviolavilidad, pero, además, va a pagarle Talgo y Renfe de sus cuentas por haberle conseguido un acuerdo en la Meca al que medió en ese acuerdo.

EL NO ACUERDO PARA RENOVAR EL CGPJ

Y el no acuerdo es el que deriva de la negociación entre PP y PSOE para el Poder Judicial. Y ustes seguramente me dirá que ha dormido igual de bien independientemente del acuerdo o no acuerdo del Poder Judicial. No tiene nada que ver con que usted duerma. Se duerme mejor cuando las cosas están arregladas y los organismos esenciales engrasados, como es el Poder Judicial que es un organismo esencial. Ayer ya lo decíamos, nombra a jueces, asciende, no asciende, decide cómo son los tribunales, qué tribunales, en qué momento, quién los encabeza, etc. Y eso antes o después puede afectarle a usted.

No ha llegado a un acuerdo porque el PSOE ha hecho un movimiento que veremos si esconde detrás otro posmovimiento, que es el de querer imponer en los nombres que hay que negociar para el Poder Judicial a José Ricardo de Prada. ¿Y este sujeto quién es? Este individuo es el ponente de la sentencia de la Gürtel que colocó aquella frasecita que le costó un revolcón del Supremo en la que se lo ponía muy fácil a Pedro Sánchez para tomar argumento, escondida en el sumario de nueve mil folios, que hay que tener finura para encontrarla, en la que consideraba que el PP era culpable de la pérdida de la batalla de...

Bueno, pues esa frase sirvió para la moción de censura de Pedro Sánchez. El PP sabía el PSOE que no iba a tragar por ahí, que no iba a entrar, con lo cual se han roto las negociaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Yo pongo ese nombre para que tú te levantes y vayas y luego cuando vuelvas yo lo retire y coloque otros que son los que de verdad tengo tapados y que me interesa. Es decir, quemar uno que sabes que se va a quemar y luego veremos si coloco otros. El truco y, miren, conociendo esto, en fin, no lo descarten.

HERRERA ARREMETE CONTRA FERNANDO SIMÓN

Ayer el Poder Judicial le dio un repaso importante al churrete, el bodrio judicial que ha preparado la banda de la tarta, el Ministerio de Irene Montero, la ley del solo sí es sí porque pone en solfa la presunción de inocencia y revierte la carga de la prueba, que es que son cosas de primero de Derecho, elementales.

A estos les da igual. A Irene Montero y compañía les da igual que eso no es vinculante y que eso será ley y sale solo sí es sí. Y después de que Carolina Darias, Margartia Robles, seguramente de que en Moncloa le hayan enviado algún mensaje a Irene Montero para la no convocatoria del 8M, algunos siguen diciendo cómo no vamos a manifestarnos el día de la mujer, el 8M, aunque haya pandemia.

Yo les hago una lista de lo que no han podido hacer durante un año de pandemia, de lo que han echado más en falta y yo me juego lo que quieran a que acudir a una manifestación del 8M no aparece entre ellas. Ustedes han dejado de ver a su familia, han echado el cierre a negocios, no se ven con amigos, han suspendido bodas, no se ven con amigos, no van de vacaciones, no han podido ni despedir en paz alguno de sus seres queridos, muertos en soledad, bueno, pues pese a eso todavía hay taradas y tarados que defienden celebrar manifestaciones el 8M. Si dijera, vamos en coche todos juntos y, bueno, ahí.. Otras se han hecho y se han podido hacer. No, no, manifestación con el argumento estúpido de que como solo serían 500 personas no se contagian, cuando es 501 sí se contagia el uno.

Les da igual que esté comprobado ya que el año pasado murieron 23 mil personas por empeñarse en coger la pancartira del “sola y borracha”. Les da igual que ellas mismas acabaran contagiadas y en la UCI, Carolina Darias, Carmen Calvo, la madre de Pedro Sánchez... Se contagiaron por coger la pancarta y gritar que el machismo mata más que el coronavirus. Y lo hicieron con el respaldo de Fernando Simón que animó a ir a las marchas hasta a su hijo. Y ahora lo quieren hacer con el apoyo de Fernando Simón, que dice que es más peligrosa la Semana Santa que el 8M. Las estupideces que dice un individuo como este, que no entiendo cómo todavía no ha sido cesado de su cargo, son cósmicas.

Mira, vamos a ver, debajo de un paso de Semana Santa tú puedes saber a quién metes, haces un PCR y si ahí hay 45 tíos sabes que no están contagiados. En una manifestación de 500, 1.000 o 2.500 no sabes quién hay. Y que continúes diciendo que es peor estar debajo de un paso de Semana Santa... De verdad, ¿quién le escribe las tonterías o son solo su legendaria capacidad...?

Bueno, pues si quieren seguir haciendo el tonto, muy bien, pero que no digan que lo hacen por las mujeres. Lo hacen por ellas mismas para justificar el derroche de 451 millones de un Ministerio de Igualdad que dedica solo 700 mil euros a desarrollar su vacuna. Y lo hacen para justificar la legión de enchufadas, amiguitas, niñeras que cobran un pastizal en un país con cuatro millones de parados por decir sandeces, además, y evacuar leyes delirantes como la trans, la del sí es sí, la que si no sea sí, si no sea no. Quieren igualdad, pero de verdad, arreglen el paro femenino, que ha crecido en España más de tres puntos, que duplica al de Europa, expliquen qué van a hacer y pídanle disculpas a las mujeres por no haber hecho nada para mejorar sus vidas, para que puedan hacer con ellas lo que les de la gana.

Miren, apoyen a Andrea Levy, que le otro día en una lectura de un documento presentó algunas dificultades para leerlo. Comenzó la chanza, las horas de José Zaragoza, algún batasuno, se cebaron con ella por trabarse en dos o tres ocasiones. ¿Pues qué ha dicho Levy? Que no estaba borracha ni drogada. “Tengo fibromialgia“, lo cual comporta un tratamiento que en ocasiones, efectivamente, te entorpece la expresión. Para que vean lo que supone tener el gatillo rápido en las redes sociales, que te puedes estar riendo o despreciando a alguien que tiene una enfermedad y que está peleando contra ella. También eso invita a la reflexión.