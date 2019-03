Herrera: "Otegi, si Lluch era un hombre dialogante, ¿por qué lo matasteis?"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están en este 5 de marzo del 2019? No es que vuelva el invierno, el invierno en realidad no se había ido, lo que pasa que había venido una especie de tapita de la primavera que quizá se encoge un poco, desaparece algo, y ahora lo que reaparece es el tiempo habitual a primeros de marzo como el que vamos a vivir hoy. Un día bastante parecido al de ayer, que las lluvias pueden generalizar algunas zonas de Andalucía, Galicia, puede que en el sudeste de Castilla La Mancha, etcétera, etcétera.

Bueno, ya saben ustedes, se ha publicado el decreto de la convocatoria de elecciones generales y también de la constitución de la Mesa, que será el día 21 de mayo. Eso quiere decir que obliga a determinados pactos cinco o seis días antes de las elecciones del día 26 de mayo donde, por ciento, no estarán las elecciones de la Comunidad Valenciana, que se adelantan al 28 de abril porque le conviene señor Ximo Puig. No por otra cosa. No porque le convenga a la Comunidad o no le convenga a nadie porque al otro socio del señor Puig, que es a Compromís, no le conviene y están que fuman en pipa. Pero este dice, habrá más participación y con el tirón de Pedro Sánchez, que ahora tiene tirón, antes para los barones no tenía ningún tirón, pues me aprovecho. Y eso es lo que ha hecho.

Mientras tanto, el Gobierno a lo suyo: a poner a funcionarios de exteriores a trabajar al servicio del PSOE y a repartir alguna paga a empleados públicos, a decisiones desde la estructura del Estado, decisiones que son claramente muestra de dopaje, como ayer decía en este programa Ana Pastor. Pero por la poca vergüenza, con la cara dura que caracteriza a este Gobierno y a quien lo preside, de estas podemos esperar hasta el día de la votación todas las que quieran ustedes y más.

Otras noticias antes de que nos veamos en el núcleo del 'procés'. Miren, ayer reapareció Guaidó en Venezuela y, la verdad, es que aquello era una auténtica multitud, no solo en venezolanos sino también... Oiga, representantes diplomáticos de varios países, entre ellos, por cierto, el de España, que también estaba allí. Al final no hubo o no hizo, Maduro no cumplió sus amenazas, no actuó para detener a Guaidó y ya veremos en los próximos días. Esto nunca se sabe, oiga, porque estando este tío por medio puede pasar cualquier cosa.

También fue noticia... Miren, es tremendo. En TV3 hay un programa, que se llama 'Quatre Gats', en el que ayer entrevistaban a Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi miembro de ETA, miembro Batasuna. De hecho, ha pasado años en la cárcel por querer reconstruir Batasuna, etcétera, etcétera. Le preguntaron por Ernest Lluch. Ernest Lluch, que fue una de las mejores personas que tenía el PSC. Tuve el gusto de conocerle, tratarle, hablar mucho con él. Era una excelente persona y un político tolerante, abierto... Interesante en cualquier caso. Fue asesinado por ETA. Y le preguntaron a Otegi por él y dijo: “¡Hombre, qué pena! Hombre, se echa en falta la actitud dialogante porque aportaría racionalidad a Cataluña”. Bueno, y el que le estaba entrevistando no le preguntó luego: “¿Y por qué lo matasteis?” Porque lo matasteis vosotros. Es decir, dos décadas después de tenerlo bajo tierra o casi dos intentan apropiarse de su figura para dar por hecho que ahora Lluch haría declaraciones que vendrían bien al separatismo y a sus amigos y... En el momento en el que mataron a Lluch ni Otegi ni ninguna de toda esa chusma, de toda esa basura dijo nada. No, no. Como eran amigos, mataban. Es...

Bueno, juicio del 'procés'. Ayer apareció el señor José Antonio Nieto. ¿Quién era? Pues el secretario de Estado de Seguridad, del que dependía la actuación de las fuerzas policiales. De él y del que declara esta mañana, que es el señor Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, que era el coordinador de todo lo que llevara la gorra en Cataluña, nombrado por la Fiscalía, el señor Tejada del TSJ catalán.

¿Y qué dijo Nieto ayer? Pues habló muy claro. Entró más en profundidad porque era el que estaba, la gestión de la Policía y de la Guardia Civil con más profundidad que el ministro Zoido y, efectivamente, dejó algunas ideas fuerza, si ustedes quieren. Cargas de profundidades contra todos. No fue un buen día para las defensas ayer.

Ayer decía Nieto que era completamente surrealista, no el hecho de que el Gobierno le dijera a la Generalidad, “oiga, si quieren ustedes hacer un referéndum en una plaza pública como si fuera unas sardanas y hacen allí ver que votan simbólicamente. Ah, que ustedes lo hacen porque eso no es lo mismo”. No, lo surrealista es que estuvieran en una reunión quienes tenían que impedir el referéndum, que era el Gobierno central con un mandato, además, un mandato judicial, y estuviera negociando con quienes lo iban a organizar, que era la Generalidad, que les decía: “Oiga, no traigan policías y guardias civiles porque ya con los mossos ya vale. No se preocupe. Los mossos ya se van a encargar de eso”.

Teóricamente eso lo organizaba la ANC, Òmnium Cultural y tal y cual.Claro, no querían que fuera Guardia Civil y Policía Nacional porque ya sabían perfectamente que los Mossos iban a ser desleales, traidores, todo lo que fueron. Es decir, colaboradores del referéndum. Los Mossos d'Esquadra llegaban a los colegios electorales, que eran colegios, y a la gente que estaba allí durmiendo, que ya había colocado las urnas de noche, urnas con papeletas, por cierto, que esa es otra, que ha dicho Nieto. Ahí no hubo ningún referéndum ni votaron dos millones de personas.

¿Qué dos millones de personas? Si iban de un colegio a otro votando con las mismas papeletas y metiendo tres en vez de una. Llegaba allí los mossos y decían: “¿Verdad que no nos dejáis entrar a quitar la urna? No, no, no podéis. Vale, vale, adiós”. Esta era la actuación de esta gente.

Policía Nacional y Guardia Civil actuaron en medio de una trampa que les tendieron los CDR. Una acción violenta, una resistencia violenta y organizada. Es decir, no puede estar bien la violencia que utilizaban quienes no pueden utilizar la violencia y no puede ser malo que quienes sí la pueden utilizar, la utilicen, precisamente, para hacer caso de un mandato judicial.

Estos son cuestiones elementales. Absolutamente elementales. Eso de que ciudadanos pacíficos ejercían solamente su derecho del voto y que llegaron los bárbaros policías y les impidieron es un cuento que colocó muy bien el separatismo con la confluencia de no pocos medios de comunicación y de no pocos papanatas y papas fritas que hay en esta profesión a la que me dedico hace tantos años, que compraron esa mercancía. Es tremendo. “La policía ha roto los dedos uno a uno a una tipa”. Esa tipa no tenía nada. Absolutamente nada.

Bueno, sí, lo que tiene es un melocotón en lo alto gordísimo, pero bueno, eso ya es un problema personal de ella. Y como tal... Y esas cosas lo compraron los medios de comunicación. Algunos. Afortunadamente no todos. Miren, hoy va a declarar Pérez de los Cobos, que era el coordinador, como ya les digo, de todas las fuerzas policiales. Hoy, dese luego, no puede dudar sobre la deslealtad de los mossos.

También va a declarar el señor Millo, que hay que recordar que aquel día pidió perdón por la actuación de las Fuerzas de Seguridad el Estado, que se cubrió de gloria y que esperemos que hoy lo rectifique. Pero no fueron buenos días ayer para la defensa y previsiblemente tampoco lo va a ser hoy.