Herrera a las 8, martes 5 de marzo

¿Qué tal están en este 5 de marzo del 2019? No es que vuelva el invierno, el invierno en realidad no se había ido, lo que pasa que había venido una especie de tapita de la primavera que quizá se encoge un poco, desaparece algo, y ahora lo que reaparece es el tiempo habitual a primeros de marzo como el que vamos a vivir hoy. Un día bastante parecido al de ayer, que las lluvias pueden generalizar algunas zonas de Andalucía, Galicia, puede que en el sudeste de Castilla La Mancha, etcétera, etcétera.

Bueno, ya saben ustedes, se ha publicado el decreto de la convocatoria de elecciones generales y también de la constitución de la Mesa, que será el día 21 de mayo. Eso quiere decir que obliga a determinados pactos cinco o seis días antes de las elecciones del día 26 de mayo donde, por ciento, no estarán las elecciones de la Comunidad Valenciana, que se adelantan al 28 de abril porque le conviene señor Ximo Puig. No por otra cosa. No porque le convenga a la Comunidad o no le convenga a nadie porque al otro socio del señor Puig, que es a Compromís, no le conviene y están que fuman en pipa. Pero este dice, habrá más participación y con el tirón de Pedro Sánchez, que ahora tiene tirón, antes para los varones no tenía ningún tirón, pues me aprovecho. Y eso es lo que ha hecho.

Mientras tanto, el Gobierno a lo suyo: a poner a funcionarios de exteriores a trabajar al servicio del PSOE y a repartir alguna paga a empleados públicos, a decisiones desde la estructura del Estado, decisiones que son claramente muestra de dopaje, como ayer decía en este programa Ana Pastor. Pero por la poca vergüenza, con la cara dura que caracteriza a este Gobierno y a quien lo preside, de estas podemos esperar hasta el día de la votación todas las que quieran ustedes y más.