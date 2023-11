Herrera: "De la noche a la mañana, Puigdemont es un político respetable que pide escolta para volver a España"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ayer conocimos las 23 páginas de la ley orgánica de impunidad judicial para la necesidad parlamentaria de Pedro Sánchez. Vamos a dejar de ponerle otros nombres que no se corresponden con la realidad. Es una exposición de motivos y un articulado, que son una exposición de mentiras y una bellaquería detrás de otra.

Esto lo han venido preparando a hurtadillas golpistas catalanes y el PSOE para garantizar la impunidad de los primeros y el Gobierno de los segundos. También puede ser una ley habilitante, aquellas que aprovecharon conocidos dictadores de la historia mediante las cuales se le proporcionaba poderes al primer ministro para legislar en materias específicas.

La exposición de motivos de la ley de amnistía

Este homenaje al caciquismo del siglo XIX es una ley que da dos meses a los jueces para aplicarla, que impide que cuestiones presentadas al TC puedan paralizarla, que dispone de un cambio legal para que el Tribunal de Cuentas quede maniatado y no pueda actuar.

La literatura barata de la exposición de motivos es de perogrullada de estudiantes de instituto. Dice que con esta ley las Cortes acuden de nuevo a un mecanismo constitucional. Mentira. Es la primera vez que las cortes del 78 acuden a una amnistía. Se habla de que hay países que tienen esta figura, pero son algunos que permiten los indultos. La Constitución española no permite los indultos generales, cuanto más una amnistía.

Artículos clave de la ley de amnistía

El articulado es la corrupción redactada como ley. Tiene más espacio dedicado a la justificación y a su defensa que al propio articulado. Todo el mundo sabe que la ley tiene un motivo, los siete votos de Puigdemont que necesita Sánchez para ser investido. Como eso no se puede decir en la ley, han acumulado una catarata de argumentos para decir lo contrario de lo que nos han venido diciendo estos años.

¿Qué convivencia puede haber basada en la impunidad y la ruptura del imperio de la ley? ¿Han pedido disculpas? ¿Se han comprometido a no volver a caer en el mismo delito? No, no, no. Todo a cambio de siete votos para Pedro Sánchez.

El articulado. La ley borra todos los delitos perpetrados por los independentistas entre 2012 y 2023. Todo desaparece. Lo que vimos y lo que sufrieron funcionarios y catalanes no independentistas se ha volatilizado. Aquello nunca existió. Hay artículos que cuando los lees te viene un personaje a la cabeza. No existió el golpe, no existió la respuesta del estado de derecho a aquel golpe antidemocrático.

De la noche a la mañana, Puigdemont es un político pacífico y respetable que hasta pide escolta para volver a España. La ley no dice lawfare porque empieza donde acaba la amnistía, está pensado por Puigdemont para borrar delitos que ni siquiera borra esta ley.

Las explicaciones del PSOE

La ley la ha tenido que presentar en solitario el PSOE, sin el respaldo de ninguno de sus socios. No entiendo esta sumisión suicida de este partido. Sánchez va a ser presidente, pero al Gobierno va de la mano de los peores socios. Ayer se siguieron produciendo reacciones en condena, el Tribunal Supremo, la CEOE, y tantos otros más.

Se ha tenido que tragar el circo declarativo del PSOE. A Bolaños le traiciona el subconsciente y el mismo empieza diciendo que xxx Luego la que lleva la educación de este país preguntando qué problema tenemos con la amnistía. Patxi López ha tenido el honor de presentar este bodrio en el Congreso.