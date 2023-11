Todo lo que borra la ley de amnistía de Pedro Sánchez: de Junqueras a la orden de búsqueda sobre Puigdemont

El PSOE registra en solitario la ley de amnistía tras cerrarla con Junts al margen de ERC. Los socialistas quieren creer que saldrá adelante con el voto de todos los socios y Sumar 178 votos, mayoría absoluta. La norma borra todo el procés y abarca a los encausados por terrorismo de Tsunami, además de anular las investigaciones del Tribunal de Cuentas. Ha entrado en el registro rubricado únicamente por el partido de Pedro Sánchez ante los recelos de Esquerra, que apeló a la necesidad de más tiempo para revisar el contenido tras cambios introducidos en Bruselas. Para los socialistas era un escarnio alargar la espera.

Bermúdez de Castro, ejecutor del 155 en 2017: "Estoy jodido, la amnistía no es por el bien superior" El que fuera el encargado de llevar a cabo la medida de Rajoy para frenar el procés lamenta en La Linterna que "hubo muchas personas que trabajaron por la unidad de España" Paco Delgado 13 nov 2023 - 22:28





Al borrado de toda una ristra de delitos que va desde los desórdenes públicos a la malversación y prevaricación. Deja fuera los delitos de terrorismo, pero solo en casos de sentencia firme, por tanto, abarcará a los CDR y a Tsunami. La medida de gracia anulará todas las consecuencias económicas investigadas por el Tribunal de Cuentas. Suprimirá los antecedentes penales, incluidas penas de inhabilitación como la de Oriol Junqueras, y dejará sin efecto las órdenes de busca y captura y esto afecta a Carles Puigdemont. También engloba a policías procesados por las cargas del 1-O, pero solo aquellos acusados de lesiones.

De Junqueras a la orden sobre Puigdemont

Sobre esto versó el videoblog de Ángel Expósito este lunes. El director de La Linterna plantea varias preguntas ante el regreso del expresident fugado: "Preparémonos para la ignominia. Es cuestión de días, me da igual 15 que tres semanas, que dos días. Preparémonos porque Puigdemont va a aparecer en el Aeropuerto del Prat bajándose por la escalinata como si fuera Joe Biden y va a entrar por las Ramblas así (señal de la victoria), por no decir que va a entrar así (corte de mangas)". También sentencia que va a ser "un momento especialmente duro".

"Se plantean un montón de dudas ante tamaña afrenta, de verdad", plantea Ángel Expósito, "¿Por qué no se presentó a las elecciones diciendo que iba a plantear la amnistía? ¿Por qué nos mintió o por qué no se atrevió?". El director de La Linterna también se cuestionó "si no necesitara esos siete votos de Junts, ¿hubiera planteado la amnistía para Puigdemont, para todos los fugados y para los macarras de los CDR?". "Preparémonos que en días vamos a ver a Puigdemont haciéndonos un corte de mangas a todos los que le pagamos el sueldo y la fiesta por las Ramblas", sentenció.

Los ministerios

El carpetazo se aplicará desde el 1 de enero de 2012 hasta este pasado lunes 13 de noviembre, día en el que ya se piensa en la investidura de Pedro Sánchez. El líder socialista se guarda sus cartas, pero el PSOE es un hervidero sobre la formación del nuevo gobierno previsiblemente el próximo fin de semana. Porque la pretensión presidencial es iniciar de inmediato la andadura y sus filas ya especulan con una renovación profunda del Consejo de Ministros, incluido un refuerzo del peso político para hacer frente a las circunstancias.

Además de puntales como María Jesús Montero y Félix Bolaños, que ya suena para ocupar Justicia, o Nadia Calviño, a la espera de su salida para presidir el Banco Europeo de Inversiones, se habla ante todo de un equipo destinado a blindar la figura de Sánchez ante una legislatura cargada de incógnitas. En las quinielas de dirigentes han entrado en juego nombres como los de Óscar Puente, incluso José Luis Ábalos o Ximo Puig. Hay dudas sobre la continuidad de un buen número de titulares ante una reducción de las veintidós carteras actuales, que dejaría en tres los ministerios bajo control de Sumar.