Herrera: "Si la nevada hubiera sido en Barcelona, la zona catastrófica sería declarada desde el segundo copo"

Vídeo

¡Qué fresquito más rico! ¡Qué fresquito más agradable en algunas zonas de España, acercándose a los 20 grados bajo cero! Hoy, media España amanece literalmente congelada. Hasta al Jeti le da cosa salir de la cueva para ir a coger unos churros. No descarten verlo teniendo en cuenta cómo ha empezado el año: tercera ola por las nubes, Filomena desatada, invasión del capitolio... Nos falta la invasión marciana, el apocalipsis zombi y que aparezca Godzilla, que en cualquier momento se le espera.

Estamos todos como el protagonista de "La carretera", aquella novela apocalíptica de Conan McCarthy. De un padre vagando por su hijo por la nieve acechado por peligros en un mundo desolado. Miren, no nos deprimamos, que cada día hay un nuevo afán. Ahora toca patinar por las ciudades para no partirse la crisma. Todo está congelado en Madrid, Castilla - La Mancha, partes de Castilla y León y Aragón.

Esto significa que millones de personas se juegan el pellejo al pisar la calle. Que hay empresas cerradas porque sus plantillas no pueden desplazarse. Que los colegios están cerrados, por ejemplo, en Madrid; que la logística y distribución de alimentos y los lineales de supermercados están tiritando porque el transporte está tiritando.

Y algunos de esos efectos son inevitables. Es decir, que nieve y que después haga frío y se hiele la nieve es difícilmente inevitable. Pero otros, no. Sabían esto desde el 5 de enero como supieron desde el mismo mes del año pasado que venía el coronavirus y otra vez volvieron a fallar. No supieron hacer gran cosa en tiempo real y ahora van a tener ciudades congeladas. Como si esto fuera Alaska y ustedes esquimales. Hay 40 provincias en avisos, 6 en alerta roja: Soria, Teruel, Zaragoza, Albacete, Cuenca y Guadalajara. Todas esas provincias tienen o van a registrar valores por debajo de los diez grados bajo cero.

CAÍDAS EN LA CALLE Y CIERRE DE COLEGIOS

Dani Caballo

La gente del tiempo nos dice que tenemos frío hoy y mañana, y puede que a partir de pasado mañana los hielos se vayan deshaciendo. El gran problema es que las unidades de traumatología - como ya lo preveían ellos mismos - se encuentran cada vez con más personas que han resbalado en el hielo porque tenían que salir para ir a trabajar. ¿Cómo lo hace alguien para circular por el centro de las calzadas en ciudades como Toledo o Madrid? En Toledo coges una cuesta abajo con el hielo y bueno... acabas en el Tajo directamente. En Madrid los carábanos - esas estalactitas que caen de las cornisas de los edificios - que como se corte y te caiga en la tercera cervical te deja en el sitio. Más los árboles. 150.000 árboles se han roto o se han caído en Madrid. ¿Eso es para declarar Madrid zona catastrófica o no? Porque esos árboles se han llevado mobiliario urbano, terrazas de negocios etc...

Las aceras de la capital - y eso vale para Madrid y para cualquier ciudad española donde haya cuajado la nieve - están duras como la piedrap or el hielo. Caminar por ahí es una heroicidad. Y luego de la información de servicio apunten que hay 545 carreteras afectadas en toda la red. 121 cortadas en la red secundaria. Y en las vías principales lo peor está mismo en Toledo con algún tramo cortado y necesidad de cadenas.

Los trenes, en principio, empiezan a funcionar. A lo mejor quizá alguna frecuencia menos de lo habitual, pero ahí está mi gente de RENFE trabajando como ellos saben. En Madrid-Barajas, la T4 está abierta. Ayer empezó a operar vuelos la T-1 y hay gente que está protagonizando la película "La Terminal" de Tom Hanks, porque llevan dos días ahí metidos.

Madrid está sin colegios. Y eso plantea un problema añadido: padres que trabajan y niños en casa. ¿Quién se queda con esos niños? Teletrabajar con un niño dando la tabarra por ahí o haciendo su clase en un ordenador es complicado.

Luego las nevadas nos dejan no pocas polémicas. Ahora mismo ha habido aquí una polémica absurda por la pala. Si un político se hace una foto con una pala acarreando nieve de la puerta de un garaje es inmediatamente sospechoso. No nos engañemos: la pala le dura al político en una mano lo que tardan en filmarle. Luego la pala va donde tenga que ir. Pero vamos, sean colorados, verdes, azules, amarillos... Pero ese debate tonto se ha abierto por el señor Aguado y el señor Casado. El gran debate es el de la zona catastrófica. No sólo para Madrid, sino también para más lugares. La declaración de zona catastrófica comporta el hecho de paliar con levantamiento de impuestos, fondos y ayudas para la ciudad que ha sufrido lo que ha sufrido... Intentarles ayudar a que salgan adelante. Parece que lo de Madrid cumple todas las normas para ello. El Gobierno dice que no. ¿Por qué? Porque es Madrid. ¿Tiene usted alguna duda de que esa misma nevada hubiera caído en Barcelona, en San Sebastián, en Castellón... las ayudas de la zona catastrófica estarían ya declaradas antes del segundo copo. Pero como Madrid es Madrid...

¿De la pandemia sabemos algo nuevo? Como a perro flaco todo son pulgas, la nevada ha obligado a miles de personas a apiñarse en el metro de Madrid y en los cercanías en plena tercera ola. De la distancia de seguridad, olvídense. 401 muertos desde el viernes. 60.000 contagios en tres días. El peor fin de semana de toda la pandemia.

¿SEGUIRÁ SÁNCHEZ LOS PASOS DE TRUMP?

Y otro de los asuntos de los que habla el mundo es que el Congreso de Estados Unidos ha iniciado trámites para el segundo impeachment de Donald Trump. Es difícil que salga adelante porque necesitarían que 17 senadores republicanos que votasen a favor. Hoy "El País" editorializa sobre el futuro del partido republicano después de Trump. Está muy bien. Pero también deberían mirar a España y preguntarse por el futuro del PSOE después de los pactos vergonzosos con Bildu y ERC.

Trump llevó al partido republicano al poder pero en su caída se ha llevado por delante también al partido republicano. Ojo porque lo mismo le puede pasar al PSOE. Está en el poder en virtud de pactos con fuerzas indeseables, indecentes, basura... Podemos, ERC, Bildu... Será muy interesante ver la factura que esos acuerdos le pueden pasar al cobro en el futuro. Porque mientras se gana todo está muy bien. Cuando se deja de ganar, a perro flaco todo son pulgas.