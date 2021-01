Herrera: "¿La negativa a aplicar nuevas medidas la adopta el ministro Illa o el candidato Illa?"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Jueves 21 de enero con el viento como protagonista. La lluvia ha servido para llevarse alguna nieve del interior peninsular, pero aún sigue el lío hasta que no se consiga el deshielo. Y estaban tan escamados la gente de Madrid con la racha que llevan que estaban en guardia por posibles inundaciones y fíjate por donde que ayer el disgusto vino por otro lado: a través de ese enemigo invisible que puede ser el gas en los sistemas de calefacción.

Bueno, de la explosión que ustedes han tenido debida cuenta a través de todos los medios desde ayer a las tres de la tarde, la conclusión que les puedo ofrecer es que son cuatro los muertos, 10 los heridos, esta madrugada falleció Rubén, el sacerdote de 35 años que entró muy malito en el quirófano.

¿Qué fue? Al parecer una caldera que necesitaba reparación después de estos días de frío y que de repente revetó una doble explosión que los técnicos deberán saber a qué se ha debido, reventó literalmente el edificio, pero lo reventó como si fuea un atentado terrorista: cascoques en buena parte de la calle, el edificio afectado en el esqueleto... La explosión se llevó la vida del técnico que estaba revisando la caldera, que deja cuatro hijos, y de Rubén, este joven sacerdote que con toda su buena voluntad le estaba ayudando. Y otras dos personas que paseaban por la calle cuando todo pasó.

Hay que estar agradecidos porque ese edificio estaba en la parte trasera de la parroquia de La Paloma estaba franqueado por una residencia de ancianos y por un colegio. Y la nieve que tanta guerra ha dado hizo que los niños no salieran al patio porque allí también cayeron cascotes. A veces la diferencia entre vivir y morir se juega en el canto de una moneda.

Fíjense ustedes esta chica de un edificio colindante a la que le reventó literalmente el balcón y estaba en el comedor de casa viendo un boquete tremendo en el salón, que se asomaba a la calle donde todo era un caos. Bueno, parece que el edificio no sufre riesgo de derrumbe, pero habrá que echarle un vistazo.

BIDEN, NUEVO PRESIDENTE DE LOS EE.UU.

Y esta explosión nos sorprendía mientras estábamos contándole el cambio de guardia en la primera potencia mundial, cómo se iba Trump, y cómo llegaba Biden ante el éxtasis, a veces excesivamente triunfalista de algunos. Hoy dice el editporial de 'El País': “La reconstrucción de Occidente”. Vamos, “la reconstrucción de Occidente” nada menos que se le encarga a este hombre en el que, fíjense ustedes, los mismos que decían o que censuraban, por ejemplo, en Rajoy el aburrimiento, la experiencia, la falta de carisma, “sosoman”, ahora son los que encuentran que eso son tremendas virtudes. Ser “sosoman”, pero a la americana.

Es verdad que tiene un tremendo trabajo, muy serio por delante porque la cosa se ha quedado en aquel país como se ha quedado porque la cenicienta, Donald Trump, pues hoy va a desayunar dejando de ser presidente de EE.UU. y volverá a ser empresario y tal y que cual.

Se marchó rodeado de su familia, hizo una defensa de su política económica, dejó una frase de esas de “volveremos de alguna forma o de cualquier otra forma”, despegaba el avión de Trump y sonaba el 'My way'.

Y Joe Biden está haciendo lo que se espera de él, que es volver al paradigna anterior con un discurso clásico, lugares comunes en defensa de la democracia. Es una declaración de intenciones después de lo heterodoxo de Trump. De momento, está tomando primeras decisiones que desmontan la política de Trump, que ya iremos contando.

Ayer me llamó mucho la atención que Jennifer López cantó el 'This Land Is Your Land', esta tierra es tu tierra, y repitió el juramento a la bandera en castellano, algo que no se había hecho nunca. Bueno, es de justicia que se use el español en EE.UU. porque, oiga, tres cuartas partes de lo que es EE.UU. fue de España, ciudades fundadas por españoles allí para aburrir y la participación en la independencia. ¿Cuál fue el secreto de EE.UU. para dar el paso de colonia británica a símbolo de la democracia? Pues una de las claves está en el juramento de Jennifer López, que una nación es libertad y justicia. La igualdad por narices que predica ya se sabe quién y que incluso el comunismo no dice absolutamente nada. Esta ha sido la clave de esa gran nación.

EL CONCILIO SANITARIO QUE NO LLEGÓ A ACUERDO

Y aquí en España concilio sanitario que acabó sin concilio y sin acuerdo por más que siga callendo la gente. 464 muertos en un día, 42 mil contagios, la incidencia en 736 casos. Ni confinamiento más severo ni toque de queda a las ocho de la tarde ni nada.

Pedro Sánchez hizo apología de lo que quieran. Las autonomías que son tan listas, que son tan buenas y que ahora no les gusta el toque de queda a las ocho porque igual la gente se apelotona. Clatro, y cuando encerrasteis a la gente de Madrid en su territorio durante el puente de la Hispanidad, ¿no os daba miedo que todos hiciesen turismo, se agolpasen en las terrazas de Madrid y tomasen el covid en chupachups?

Hay tantas decisiones inexplicables, esta es una decisión inexplicable porque el ministro Illa no quiere tomar medidas que perjudiquen al candidato Illa. Esa es, no busquen ustedes, no quiere ir Pedro Sánchez al Congreso a retocar el estado de alarma, vaya que cualquier movimiento le perjudique por momento la elección del 14 de febrero en Cataluña. Ahora el TSJ de Cataluña está debatiendo a ver qué hace con todo ello. Esa es la razón. No habrá ningún adelanto del toque de queda ni nada parecido con cifras el doble peores en España, y hasta cuatro veces más negativas en Extremadura, que cuando el Gobierno aplicó un 155 sanitario en Madrid. No va a haber.

Y la pregunta es si la negativa a aplicar nuevas medidas la adopta el ministro de Sanidad o el candidato del PSC en Cataluña, que dentro de una semana va a comenzar la campaña electoral si no se aplazan los comicios. Y la mera duda es absolutamente insoportable.

Y otro asunto delicado, oiga, es que el ministro de Seguridad Social ha negado que su propuesta de roforma de pensiones que pretende enviar a Europa vaya a ampliar los años de cotización de 25 a 35. Bueno, pues resulta que los de Podemos, que son los que han bloqueado eso, lo primero que han hecho ha sido poner en circulación el papel donde, efectivamente, el cálculo era ese. Y han dejado a Escrivá me imagino que padaleando los sabores de lo que es tenerte que entender con populistas y formar parte de un Gobierno antisistema que lo que ha hecho ha sido legalizar la ocupación diciendo si no lo hacen con violencia no se puede echar a nadie de una casa que haya ocupado. Barra libre contra la seguridad jurídica, contra la propiedad pase lo que pase. Átense los machos del vestido de torero.