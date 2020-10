Herrera: "El modelo educativo del Gobierno busca tener menos Amancios Ortegas y muchas Adrianas Lastras"

La noticia de alcace la daba un tuit del presidente de Estados Unidos en el que reconocía que él y su esposa Melania han dado positivo por coronavirus. Han sido contagiados porque en el Air Force One iba con una de sus asesoras, que dio positivo.

Está en campaña electoral y Trump tiene 74 años. Es persona de riesgo. ¿Qué pasa si Trump tiene problemas serios? ¿Tiene que ocupar su cargo el vicepresidente?¿Complica esto la reelección de Trump? Cuidado que él ha sido defensor de no llevar mascarilla. La guerra estaba entre 'antifas' vs coronavirus. Cuando se hablaba de antifas subía Trump en las encuestas. Siempre sesgadas, pero bueno. Y cuando se hablaba de coronavirus, subía Biden. Ahora sólo se va a hablar del presidente infectado.

Chema Moya / EFE

Y ojo a la decisión de los tribunales en España, a donde el gobierno de Díaz Ayuso ha llevado al gobierno de Sánchez por decidir y publicar en el BOE que Madrid sea confinado al igual que varios municipios de la Comunidad de Madrid. Nos vamos a tener que leer el BOE de arriba abajo.

¿Qué es lo que pide Ayuso? Medidas cautelares en la Audiencia Nacional contra la orden de Sanidad de confinar casi toda la región. Primero la cautelarísima, que en 24 horas la Audiencia Nacional tiene que decidir si congela la aplicación del confinamiento o no hasta estudiar a fondo el asunto.

Si se rechaza la cauteralísima, también se pueden rechazar medidas cautelares que obligarían no sólo a escuchar los argumentos de la Comunidad de Madrid sino también del Ministerio de Sanidad. Que el confinamiento entre en vigor hoy a medianoche está por ver. Se va a publicar en el boletín autonómico la orden del BOE, pero va a tratar de pararlo. En el caso de que las medidas cautelares no surtieran efecto irían al TSJM. Pero esto es un relato jurídico que probablemente a usted no le interese, sino saber si va a poder entrar o salir de Madrid. Pues veremos.

Si Madrid apura todas sus balas jurídicas, las medidas restrictivas podrían no tener un aval judicial hasta bien entrada la semana que viene. Lo que tenemos es a cinco millones de personas en vilo por una guerra administrativa. Dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid también andan en guerra. Ciudadanos ha abandonado al PP y hay un cierto malestar porque Aguado no era partidario de acudir a los tribunales como sí ha hecho Ayuso.

"ILLA, EL MINISTRO DE SANIDAD MÁS LAMENTABLE"

Madrid quiere demostrar que las medidas parciales que había tomado estaban funcionando. Si empieza el confinamiento y las medidas siguen funcionando, el tanto se lo apunta Pedro Sánchez. Y eso es lo que Madrid evidentemente dice que hasta ahí podíamos llegar. Madrid asegura que en la última semana ha mejorado la situación en 29 de las 45 zonas con restricciones, que han descendido los positivos y también han descendido los ingresos sanitarios. Sanidad dice que eso no es suficiente. Conclusión: Madrid está como loca por decir que la cosa está mejorando y el gobierno central como loco por decir que está muy mal.

Como escribe Pablo Sebastián en República.com, no nos engañemos. Cuando Sánchez fue al acto de las banderas a ponerse el traje de rescatista y a decir que 'qué buen rollo vamos a tener', ya en ese momento había decidido cerrar Madrid. Y para eso le ha hecho un traje a medida a Madrid. 500 contagios por cada 100.000 habitantes. En Alemania son 50, ya que nos ponemos. Esa decisión la toma Salvador Illa, el más lamentable Ministro de Sanidad que hemos tenido en la historia a tenor de los datos. Y, desde luego, el peor de Europa. ¿Ha enseñado el Señor Illa los criterios científicos que le llevan a eso? ¿Quiénes son los expertos que le asesoran?

Lo ha enseñado el 'tranquilo' Simón, el 'sleepy' Simon, el que no tuvo prisa por reconocer la presencia del virus, ni pedir el uso de la mascarilla o reconocer la segunda ola. Aquí se buscó cómo concretamente cercar la Comunidad de Madrid y excitar la pelea entre los dos socios del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y frotarse las manos. ¿Usted tiene dudas de que esa medida fuera a tomarse en Barcelona, Valencia, Pamplona...? Pues claro que no se tomaría. Se toma en Madrid. Si los primeros datos del cierre parcial salen bien, Sánchez dirá que es gracias a él. Y eso es lo que quiere evitar la Comunidad de Madrid.

"MÁS IMPUESTOS A LA CLASE MEDIA TRABAJADORA"

J.J. Guillén

Y prepárense para una subida del IVA. Ay, almas de cántaro. Al final con esta gente los impuestos acaban recayendo donde siempre: en la clase media trabajadora. Y en este caso, con más maldad si cabe porque se busca castigar al español que vive de su trabajo pero guarda un ahorrito para mandar a su hijo a una escuela concertada o darle una póliza sanitaria. El Gobierno estudia subir el IVA al 21% a la Sanidad y a la Educación privada. Si después de trabajar y pagar lo que tienes que pagar, de privarte de lo que sea menester, te sobra algo para pagar un colegio concertado para tus hijos, ni se te ocurra ¿eh? Me lo tienes que dar a mí, que soy el Gobierno. Y si no me haces caso, te castigo hasta que no puedas más.

Este mismo Gobierno, que mientras Podemos agita la sectaria bandera contra la escuela concertada, el Ministerio prosigue sus trámites la octava y más absurda Ley de Educación de la democracia. El Gobierno ha aprobado un decreto insólito en este campo. El que va a permitir que cada CC.AA. decida cómo se evalúa a los alumnos desde Infantil hasta Bachillerato. Con cuántos suspensos se puede pasar de curso o los requisitos para regalarte el título de Bachiller.

La pandemia puede justificar una variación de parámetros educativos por razones obvias pero muy temporales. Pero no una lamentable renuncia a valores de mérito, de capacidad y que pueden provocar un agravio enorme. ¿Qué pasa si el mismo título se regala en Madrid pero se encarece en Extremadura? ¿O si en Valencia dejan pasar el curso con cuatro suspensos y en Cantabria sólo con uno?

Desde marzo, Celaá ha tenido tiempo para organizar el curso con algo de sensatez y previsión. Pero esta también se fue de vacaciones. Lo ha invertido en acelerar leyes ideológicas, aumentar la presión sobre la escuela concertada - como vemos ahora también en impuestos - y devaluar la enseñanza.

En el día de mañana, en lugar de que salga un Amancio Ortega más, que tengamos muchas más Adrianas Lastras. Es el modelo educativo de Pedro Sánchez. Y persecución a la Sanidad privada, que tan bien le fue a la vicepresidenta Calvo cuando se puso malita.