Herrera: “Un ministro del gobierno asegura sin despeinarse que hay jueces y fiscales en España que prevarican"

Tregua en Gaza

Comienza Carlos Herrera hablando de la tregua de cuatro días en Gaza. Se ha ampliado otros dos días para seguir permitiendo la liberación de rehenes israelíes capturados por Hamás.

Hay niños a los que les están tratando de explicar que aquel día que los secuestraron, sus papás murieron, y que ya no van a verlos nunca más. Fíjense, a niños preadolescentes que a sus 13 años la familia le tiene que recordar continuamente que ya no hace falta que sigan susurrando cuando hablan. Les ha quedado la costumbre de hablar entre susurros porque los terroristas no les dejaban hablar. Han sido rehenes que han dormido en sillas de plástico colocadas en fila o en túneles.

Personas que han perdido en menos de dos meses hasta siete kilos porque les han tenido a base de pan y de arroz, gente normal y corriente como usted y como yo que el siete de octubre se levantaron para ir a trabajar y que fueron secuestrados, encerrados en túneles sin apenas luz durante siete semanas.

De momento la tregua le ha servido a Hamás para fortificar sus posiciones en el sur de Gaza.También le ha permitido establecer un ranking de valor estratégico de las personas que ha capturado: los primeros que soltamos mujeres y niños, después tailandeses, ancianos. Y te guardas para el final a los militares israelíes o a un ciudadano norteamericano, que eso ya es la joya de la corona. Y seguramente los tienes hasta el final y los colocas como escudos humanos en zonas donde sepas seguro que el ejército israelí te tiene localizado y te va a bombardear.

En este contexto, recuerda el comunicador, ayer en Moncloa se envió a todos los ministros a respaldar la intervención de Pedro Sánchez ante el conflicto diplomático generado con Israel. El ministro de Exteriores, Manuel Albares llamó a consultas a la embajadora israelí para exigirle una rectificación de su gobierno contra Sánchez.

Sánchez no apoyó públicamente a Hamas, pero Hamas sí que ha apoyado públicamente a Sánchez y por algo habrá sido.

Bruselas intenta que el asunto no le salpique

El asunto ha llegado a Europa y ayer el portavoz de la Comisión Europea intentó desmarcarse de la posición española. Bruselas intenta que el asunto no le salpique y que no liquiden las posibilidades de actuar como mediador.

No es ninguna novedad sino la práctica habitual de Sánchez, vampiriza a los socios hasta que los líquida. El funcionamiento el PSOE con Sánchez siempre es el mismo: chupa la sangre a los socios e incorpora las propuestas más radicales. Lo mismo con Junts. Ahí tienen a Óscar Puente, el flamante ministro de Transportes que habla de todo menos de los recurrentes problemas de los trenes, de eso todavía no se le ha oído decir ni pío.

Hace unos días reconoció que la amnistía se aprobó solo para conseguir los votos de Junts para la investidura y ayer suscribió íntegramente los planteamientos de Puigdemont y los suyos sobre el lawfare. Dijo Puente -que nos va a dar momentos gloriosos-, sin la menor vacilación, que lawfare existe. O sea, un ministro del Gobierno de España asegura sin despeinarse que hay jueces y fiscales en España que prevaricanal actuar movidos por criterios políticos.

Yo conozco alguno. Miren Ricardo de Prada, ahí tiene uno que efectivamente los criterios políticos le guiaron a colocar la famosa frase en la sentencia de la Gürtel. O los magistrados de obediencia debida al PSOE en el Tribunal Constitucional, allí tienen unos cuantos. Si aquí se habla de lawfare con tanta alegría, habrá que hablar de lawfare para todos, ¿no?.

Sánchez sigue cosechando éxitos internacionales desde que es ídolo de Hamás, lo último ha sido que Manuel Macrón presidente de Francia le ha dejado fuera de la reunión de este martes para hablar en el Eliseo con diversos dirigentes europeos sobre el futuro de Europa, que ya es raro, al presidente de turno de la UE, o es un despiste muy gordo o no tenía muchas ganas de ver a Pedro Sánchez que va diciendo por ahí que estaba muy ocupado.... mentira, no te han llamado.