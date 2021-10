Herrera: “Meritxell Batet ha hecho del Parlamento el felpudo de la mayoría Frankenstein”

Audio

Hola ¿qué tal? Es viernes, es 22 de octubre. Es un día muy parecido al de ayer, bueno, en lo que al tiempo se refiere. En lo otro, pues hombre, tiene su qué porque cada día tiene su afán. Este es un día como les vengo diciendo desde las 6 muy de precios, muy de pactos, muy de parlamentos y muy de Betis, oiga, invicto en Europa. Ayer durante 80 minutos doblegando a un gran Bayer Leverkusen. Al final un mal rebote, ya ve usted como son las cosas.

Bueno, en precios, supongo que no le extraña usted que si está subiendo la luzcomo está subiendo mañana suba el pollo, porque el que mata al pollo utiliza luz y luego los transportes y luego aquello y lo demás allá. Así nos enfrentamos o tenemos por delante un enero un poco complicado. Quizás las empresas de alimentación confían en que, hombre, los ahorros de la pandemia sirven para que la campaña de Navidad, más o menos, salga adelante.

PSOE Y PP, PACTAN

La ‘P’ de pactos, pues, es quePP y PSOE cerraron ayer al acuerdo para la renovación del Constitucional, Tribunal de Cuentas Defensor del Pueblo. Y aquí es 2 y 2. Queda claro que la con la oposición sí se puede pactar, que tiene alternativas su alianza con Podemos, con Bildu, con etc. Puede pactar porque han pactadoArnaldo y Espejel a propuesta del PP, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez a propuesta del PSOE. A cada uno se le han puesto las etiquetas que se le quieran poner, hombre particularmente alguno las tiene o las arrastra más desde siempre, yo creo que con este señor, con el perfil de Juan Ramón Sáez que es un perfil de Podemos la han metido con vaselina. Juan Ramón Sáez es De Prada 2, no han metido a de Prada pero han metido a uno que es igual que De Prada que es el magistrado de Podemos en la Audiencia, protagonista de resoluciones, de votos particulares contra ETA muy controvertidas dando siempre pábulo a la idea de que las fuerzas de seguridad torturan. Y luego dice, bueno pero es que a Espejel la recusaron por la Gürtel y fue y no dejaron que fuera… vale, de acuerdo. Espejel es la única que ha parado los pies a Sánchez con su nueva política penitenciaria porque es la única que ha puesto en duda el paripé de las falsas cartas de arrepentimiento de etarras, la única. En fin, ya veremos.

Miren, es muy bueno que PSOE-PP se puedan entender en alguna cosa y siempre habrá gente insatisfecha, pero hacer política también es pactar. Los pactos tienen muy mala fama entre los intransigentes pero son buenos para la convivencia.

EL RIDÍCULO DE MERITXELLL BATET

Y luego, las personas propuestas. Miren, son 7 propuestas por partido políticos pero ellos eso no lo convierte de una manera automática en peones de los partidos, cada uno tiene la responsabilidad de demostrar su independencia y ya lo veremos a partir de ahora, la libertad de criterio. Y hago está reflexión sobre la responsabilidad en saber desempeñar el cargo que uno ostenta a propósito de la otra noticia de la jornada, la otra ‘P’ que es la ‘P’ de Parlamento español, el Parlamento vasco tiene la suya también, ahora se la cuento.

Parlamento español, Meritxell Batet a la que en cualquier momento la podremos llamar Meritxell Forcadell Batet, porque ella ayer protagonizó solita un espectáculo a mitad de camino entre lo ridículo y lo patético en torno a la inhabilitación del diputado podemita, el de las rastas, Alberto Rodríguez. Meritxell Batet, que abrió innecesaria frívolamente un conflicto con el Supremo al intentar proteger al diputado pateador de policías, claro, le han temblado las piernas en cuanto ha recibido el oficio del Supremo instándola a ejecutar la sentencia contra Rodríguez, y prueba de ese nerviosismo es el espectáculo que ayer ofreció la presidenta del Congreso durante todo el día. Convocó una mesa de una reunión urgente sin orden del día para tomar una decisión sobre este requerimiento del Supremo. Algunos, vamos los de Vox por ejemplo, salieron convencidos de que la ejecución de la sentencia era inminente. Pero luego pidió tiempo para reflexionar, y luego hizo una nota en la que anuncia que pedirá al Supremo una aclaración sobre los términos, como si no estuviera claro lo que le ha dicho el juez Marchena. Esta es catedrática de algo de Derecho, digo yo que sabrá leer ¿no?, uno de esos exhortos.

Vídeo

El Congreso tiene que retirarle el acta a Alberto Rodríguez porque está inhabilitado en sentencia firme por el Tribunal Supremo, oiga, y punto. Es que en un Estado de Derecho no hay nada más que aclarar. Y si hubieran tenido dudas se lo podría haber preguntado o despejado la Junta Electoral Central, a la que no ha querido informar ni pedir opinión.

O sea, a Batet no le queda otro remedio que cumplir la sentencia y cada minuto que se retrasa y cada maniobra dilatoria, cada forma de perder tiempo que es lo que está haciendo como un mal jugador de fútbol, eso no hace más que contribuir a su descrédito personal para proteger a Podemos. Esta señora está haciendo un ridículo espantoso, su presidencia frente al Congreso va a pasar a la historia como la peor por el sectarismo y la degradación de la política que vemos cada día en la Cámara sin que la presidencia, además, haga nada por devolverle cierto respeto institucional que merecemos los ciudadanos que somos los que pagamos todo eso. Era difícil pensar eso, que podía haber un presidente del Congreso peor que Patxi López; pues Batet ha conseguido superar el desprestigio, ha hecho del Parlamento el felpudo de la mayoría Frankenstein, no ya de la oposición sino de la propia dignidad de la Cámara, en contra de la propia dignidad de la Cámara. Y lo último ha sido este enfrentamiento.

Batet convoca para el día 25 la Diputación del Congreso que decidirá si comparecen Sánchez y diez ministrosE. Parra. POOL / Europa Press

JUNQUERAS DE MANIFESTACIÓN CON ESCOLTAS

Bueno, y hay unos detalles que también son muy interesantes en el día de hoy, que no se me pase contárselo. ¿En qué país, en qué país, un condenado por sedición y por malversación puede irse de manifestación y además escoltado con su propio servicio de seguridad? Pues, en España, claro. No una manifestación por la subida de la luz, no, no; todos lo que se podría manifestar con la subida de la luz que lo hacían anteriormente están en un sarcófago, todos los sindicatos ahí metidos, acurrucados en un zulo no salgamos de aquí, que no nos vean no vaya a ser que se enfade Pedrito, no, no. Vamos a ver, no. Las manifestaciones a favor de que salgan a la calle asesinos terroristas de ETA que cumplen condena por sus crímenes. ¿Ustedes creen que podría pasar en un país civilizado? Tenemos a un sedicioso, malversador, en la calle porque lo ha indultado el gobierno de Sánchez y ahora le ponemos escolta porque el Gobierno catalán ha decidido ponerle escolta al delincuente, Oriol Junqueras. Ese es que el que tiene la escolta, también hay otros condenados del procés que también se van a manifestar a favor de los presos de ETA, bueno estos no llevarán escoltas, la escolta solo Junqueras. Dice bueno es una anécdota, es una anécdota que refleja el sinsentido de la política española. Bueno, y la sólida alianza de los socios independentistas de Sánchez, ese bloque si es que el bloque es Bildu, Esquerra y Podemos, esos son los que mantienen a Sánchez. Es un bloque muy sólido, es un bloque que odia a España y a todo lo que significa España, pero es el que necesita Sánchez para seguir volando en Falcon, sin más.

EFE/ Andreu Dalmau

MARLASKA DICE NO

Y luego, de tacón, vamos a hacer una película que se llame ‘Marlaska o el rencor’’. Ha vuelto a vetar el ascenso a general de los coroneles Pérez de los Cobos y Manuel Sánchez CorbÍ. ¿Por qué? Porque no le caes bien, es una decisión que efectivamente el ministro debe dar paso en función del orden, esa especie de orden dinástico, casi, casi que tiene efectivamente la escala militar. Bueno, pues ha dicho que no y se ha quedado tan pancho.