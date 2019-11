Herrera: "Los independentistas no van a encontrar nunca a un tipo como Sánchez y al infiltrado de Iglesias"

Audio

Pues ya lo ven, oiga, nos hemos plantado en un jueves 21 de noviembre del 2019 felizmente regado por la lluvia en, desde luego, lugares donde hace falta. Hay otros lugares donde hace falta también en los que hoy no va a llover, pero Andalucía, la vertiente atlántica peninsular, digamos Pirineos van a verse favorecidos por el agua, la bendición del agua de noviembre, que es la que levanta la verdura luego en primavera, cuando llegue la primavera. También hace falta lluvia.

Pues verán, vengo toda la mañana hablándoles de eso, de la decisión de seguir hablando o no de los ERE porque qué hacemos: ¿le seguimos el cuento a los Sánchez y compañía que esto lo quieren zanjar como una cosa que a ellos no les afecta, que no tiene nada que ver con el PSOE? Era el comportamiento de unos cuantos de la Junta de Andalucía, aunque esos cantos fueran dos presidentes del PSOE nada menos y dos presidentes de la Junta que han sido condenados, uno de ellos a penas de prisión. Ahora todo el mundo se acoge a que la sentencia no es firme y todavía falta la decisión del Supremo, lo cual es cierto.

Pero tal y como les dijimos ayer, la sentencia de los ERE, tampoco se trata de insistir en la herida cada minuto, pero la sentencia de los EREs es una sentencia contra una forma de gobernar. Dicen algunos, no, pero oiga, la diferencia con la Gürtel está en que ahí el partido se benefició de los acuerdos con unos empresarios y gracias a eso fue dopado a las elecciones. Vale, vale. Oiga, ¿y no es ir dopado a las elecciones durante 37 años, crear un régimen clientelar que particularmente durante 10 utilizó una fórmula como la descrita en la sentencia para ganar apoyos, para ganar clientelarmente lealtades y votos y votos en Andalucía con esa escusa de favorecer a los desfavorecidos, lo cual suponía, hombre, un dopaje cara a las elecciones? ¿Eso no era dopaje cara a las elecciones?

Miren, se podrán poner como quieran, podrán decir lo que digan, podrá 'El País' hacer los editoriales vergonzosos que quiera comparado con las portadas que le dedicó a Paco Camps a cuenta de sus cuatro trajes, eh. Portadas y portadas y portadas. Y aquí ahora pidiendo, oiga, presunción de inocencia hasta que no se manifieste el Supremo. Vale, vale, todo lo que queramos.

Pero mire, los EREs son lo que ha habido y lo que todavía se tiene que esclarecer en sede judicial en las piezas separadas que hay. Quedan muchos, unos cuantos habrán prescrito porque ya se encargó de eso la juez Núñez Bolaños que ha sido denunciada por lo mismo ante el Consejo del Poder Judicial. Pero todavía quedan unos cuantos más, es decir, que el goteo no va a parar por mucho que Sánchez ignore a los periodistas como cuando ayer con los empresarios de Madrid, oiga, solo faltó que pusiean cepos a quienesosaran hacerle una pregunta a Pedro Sánchez. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Ni media palabra porque ya había salido Ábalos a decir lo que dijo, que eso es una ceremonia de la confusión de la derecha, etcétera, etcétera. Y bueno, pues...

Bueno, y luego está Susana Díaz. Susana Díaz, que supongo que hará una ronda por los medios amigos, por La Sexta y por La Ser y veremos qué cuenta porque tiene una situación delicada. Ella puede decir: “Oiga, si Pedro Sánchez era concejal yo era concejal en Sevilla”. Sí, pero luego fue la pieza que coloca José Antonio Viera en la junta a la que apadrina Chaves y realmente coloca Griñán. Y la que, además, toma la decisión de dejar de personarse en el juicio como acusación particular, lo cual hace que vaya a ser más difícil recuperar el dinero. Bueno, recuperar ese dinero es prácticamente imposible. Eso ya se ha disuelto y ahora vete tú a pedirle a aquellos a los que se dio dinero, vete tú a pedirle que devuelvan lo que tengan, si lo tienen. No, no, eso olvídate. Ahora, que es un asunto para no olvidar es evidente.

Mientras tanto, Sánchez está a lo suyo, y lo suyo es la investidura con quién quiere realmente gobernar. Sánchez podría, por ejemplo, acogerse a las peticiones de muchos, los últimos los empresarios, la CEOE, Garamendi se lo dijo: “Oiga, busquen, por favor, un gobierno estable, un gobierno el que, en fin, no se pongan en peligro los pilares esenciales de nuestra estabilidad política y económica”. Eso quiere decir no gobierne con Podemos. Pero tú le dices eso a Sánchez... Sánchez quiere gobernar con el que le dio el abrazo y todas las cosas que ha dicho, que mira que ha dicho cosas: el insomnio, que si no, en el debate de televisión prohibir los referéndums ilegales, meter mano a TV3, meter mano a la educación en Cataluña... Todo eso, como esto no tiene escrúpulos ninguno, mañana diga lo contrario porque quiere gobernar con Podemos.

Y Esquerra Republicana ahora ha hecho un movimiento para presionarle, que es hacerle una pregunta a su militancia exigiéndole a él una mesa de negociación para que también diga que sí. Y la pregunta a la militancia es: ¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político en el Estado a través de una mesa de negociación? Que es complicada de cojones la pregunta, eh. Pero la pregunta está hecha para que voten que sí con la nariz con todo lo que sobresalga. Para que voten que sí y luego decirle a Sánchez mesa de negociación.

Y Sánchez, pues hombre, si no es una mesa que sea al menos un taburete y se vestirá todo más o menos o menos que más, pero se vestirá. ¿Por qué? Porque ERC y los demás no van a encontrar nunca a un tipo como este que, además, incorpora en su gobierno al infiltrado perfecto que necesitan los independentistas, que es Iglesias, pues santas pascuas.

La posibilidad de hablarse con PP y con Ciudadanos, pues exigua. Hombre, si no lo queda otra, presidente aunque sea, vamos, vestido de infante de guardiamarina. ¿Está explorando la otra vía? Ayer contaba Inés Arrimadas, daba un noticia en este programa, acerca de cómo le llamaban desde el gobierno.

Bueno, se fallan los 13 de ERC se buscan los 10 de Cs, pero los 10 de Cs... A nadie se le ocurre pensar que Inés Arrimadas llegue, recién llegada a la Presidencia de Cs, lo primero que va a hacer es darle votos a Pedro Sánchez para que gobierne con Podemos. Eso ya se pueden ir olvidando.

Pero, en fin, ¿cómo estará la cosa para que un varón socialista prometa que su comunidad va a ser un valor refugio? Lo dijo Emiliano García-Page en los premios COPE Castilla La Mancha. Le preguntaban por las amenazas del gobierno de Sánchez a la escuela concertada y todo eso y Page responde esto.

O sea, que ante la posible llegada de un gobierno que preside tu secretario general, secretario general de tu partido, no de los malvados adversarios, no, de tu partido, tú te ves conminado a mandar un mensaje de tranquilidad, prometiendo que serás una especie de refugio ante lo que pueda pasar en el resto de España. Oiga, que eso tiene más calado de lo que parece. Más calado de lo que parece.