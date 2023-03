Herrera: "Los expertos independientes aseguran que la reforma de pensiones no arregla el problema, lo agrava"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Carlos Herrera ha comenzado la mañana poniendo el foco en Castellón y en las "buenas noticias", aunque con "prudencia" que llegan del incendio en la región. "La noche ha sido tranquila en Castellón. 200 vecinos han podido volver a sus casas y se ha trabajado para asegurar el perímetro", explicaba.

Claves de la reforma de las pensiones

En clave política, "el Gobierno va a sacar hoy su polémica de las pensiones, que no es tal, es un incremento de las cotizaciones al trabajo, un impuesto al empleo. Hay 10 millones de españoles que cobran pensión y estamos en fila un montón de gente que esperamos cobrarla algún día. En España. Es una pieza básica en la solidaridad entre generaciones. Tan importantes son las pensiones, que durante años, PP y PSOE pactaron no polemizar. Ha funcionado razonablemente cuando había mucho trabajo y la pirámide de población era distinta. Pero las sociedades ya no son así. Hay un problema grave de desequilibrio y todos los países revisan sus sistemas".

"Sánchez ha derogado la última reforma. Se ha vuelto a la revalorización por el IPC, por el coste de la vida. El Gobierno lo fía todo a un incremento constante de los impuestos e incluye una cláusula de la revisión en la cual. Dentro de tres años, si las cuentas no cuadran, van a volver a subir las cotizaciones. Escrivá, que cuando era economista se quejaban de lo altas que eran las cotizaciones en España, intentó seguir aumentando el periodo de cálculo para frenar el gasto, pero sus socios de Podemos no le han dejado", asegura el comunicador.

Y explica también que "tenemos una reforma de pensiones diseñada por los sindicatos, por eso no se actúa sobre el gasto. Es más, todos los expertos independientes la han criticado. Todo el mundo está de acuerdo en que la reforma no arregla el problema, peor aún, lo agrava, porque ha aumentado el gasto. El agujero del sistema va a obligar sistemáticamente a recurrir a los PGE y eso va a provocar déficit y a quitar recursos de otras partidas. Un problema que este gobierno se encontró medio solucionado, lo ha empeorado".

Marlaska en el Congreso

Por otro lado, "Ayer Marlaska decidió subir un peldaño más de su indignidad al intentar vincular a Pérez de los Cobos a la trama Kitchen. Se presentó en el Congreso, armado de una coraza de chulería, y con esa alergia a la rendición de cuentas. El Gobierno ha dejado claro que a pesar de la sentencia del supremo, no piensa restituir al coronel. Si Marlaska tiene algún dato en contra de Pérez de los Cobos, su obligación es ponerlo en conocimiento de la justicia".

La maternidad subrogada de Ana Obregón

Por último, ha puesto el foco en el tema que está ocupando las noticias del corazón: "Siendo estos dos asuntos fundamentales, hoy todo el mundo hablando Ana Obregón y su maternidad subrogada. En esa pocilga de las redes sociales uno está leyendo cada cosa. Hay decenas de casos que han recurrido a esto, pero solo ha causado revuelo que lo haga Ana Obregón. Esto ha venido de perlas al Gobierno para tapar el escándalo de Marlaska. Se rasgan las vestiduras por los vientres de alquiler, las que decían 'nosotras parimos, nosotros decidimos', vale para abortar, pero no para gestar".