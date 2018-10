Herrera: "Si los españoles están tan contentos con el doctor fraude, ¿por qué no convoca elecciones?"

Señoras, señores, me alegro, ¡viva el Betis!

Europa con movida después del recital de fútbol. Ayer en San Siro Milan 1 - Betis 2. Y, además, con un mierda de árbitro. Damas y caballeros, torbellino de fútbol, baile por bulerías con botas de tacos, palmas de ole y ole, viento cálido del sur, espigas de savia feroz, pastel de gloria esférica, asombro para incrédulos, bálsamo parea enfermos descreídos, un antes y un después, un huracán verde y brillante, un regalo para los sentidos, un grito entre los barrancos, estallido de luz gloriosa, gloria de fuego y chispas de gozo, y el lema de Julio César: Veni, vidi, vinci, que quiere decir: San Siro, San Siro, llego, gano y me las piro.

¡Qué agustito me he quedado! ¿Qué tal damas y caballeros? ¿Cómo están ustedes? Ya no es... La noticia hoy, efectivamente, es la noticia con la que hemos abierto. Hay más. Y con mucho gusto se la comentamos en este viernes 26 de octubre en el que cambia el tiempo. Digamos que llegan tormentas al Golfo de Cádiz como anticipo de la entrada de una masa de aire polar ártico, que yo no entiendo muy bien si la tormenta llega por el Golfo de Cádiz por dónde llega el Polar Ártico. No creo que entre por Cádiz tampoco, entrará por otro sitio, pero bueno... El caso es que entre una cosa y otra lluvias, nieves en algunos lugares, cambio de hora, en fin... Que nos metemos en lo que nos metemos y hacemos lo que hacemos que es, oiga, darle la bienvenida a una cierta oscuridad, un cierto otoño y un cierto invierno que se adelanta.

Dos fundamentales cuestiones a debatir esta mañana que ya les adelantábamos ayer. Ayer una de las cosas que les adelantábamos es que el presidente del Gobierno claramente se ponía a hacer una cosa que no debe hacer, que es calificar delitos. Ni es fiscal, ni es abogado del Estado, ni es juez. Es simplemente presidente del Gobierno. Y ayer decía que no contemplaba el delito de rebelión para los hechos ocurridos en consonancia con el proceso. Y lo mismo dijo Carmen Calvo. Y lo mismo dirá cualquier miembro del Gobierno que se precie y le pregunten.

¿Con qué intención? Pues como ustedes saben, como pueden imaginar, con la de influir, la de presionar a la Fiscalía. Y si a la Fiscalía no puede, al menos a la Abogacía del Estado. A ver, la Abogacía del Estado tiene un papel menor en este asunto. Se presentó tarde, pero con la idea de recuperar el dinero gastado fundamentalmente: la malversacion.

Pero la Fiscalía, a la fiscal general tú le puedes presionar o dar por hecho que le estás presionando con estas declaraciones, pero luego están los fiscales de sala que... En fin, corregir a los fiscales es un escándalo. Un auténtico escándalo. Pero es lo que piden los golpistas. Ahora mismo ya hay cuenta atrás para el juicio oral. 9 de los 18 líderes del procés que están a disposición de la justicia están acusados de rebelión. El juicio va a comenzar en enero y la sentencia se va a conocer tras las elecciones de mayo. A partir de aquí, oiga, veremos exactamente las componendas políticas, las presiones de unos y otros en que se traducen. Vuelvo a decirle, desde luego, un pacto presupuestario resulta indecente que oculte nada menos o que provoque la intervención de manera tan descarada, tan absolutamente descarada, del poder político, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Presionar a la justicia.

Pero cuidado porque eso tampoco les impresiona tanto ni le sirve a los “indepes”. No digamos a los golpistas. Hoy publica Jordi Sánchez un artículo en 'La Vanguardia' donde dice que ni hablar, que esto... Ni sedición ni absolutamente nada. Es decir, veremos si este cambio de criterio de Sánchez, que hace 5 meses sí que decía que esto era una rebelión, este cambio sin pudor de ningún tipo le sirve a él o no le sirve para algo.

Otro de los argumentos informativos del día es el CIS. El Centro de Investigaciones Sociológicas que ha cambiado tanto el sistema, lo ha vuelto a cambiar, bueno, en fin... Ahora hace oleadas cada mes. Como dice Javier González Ferrari, el “CIS... garabis”. Porque han conseguido cargárselo en tres meses. Todo lo que toca Sánchez se lo carga. Se lo pule. Hasta el CIS. Hasta el prestigio del CIS.

Bueno, el CIS ayer dijo, el CIS de Tezanos, que el PSOE sería el partido más votado con el 31 %. Y el PP solamente a un punto de Podemos con el 18. Oiga, esto es difícil de comparar porque han cambiado el método pero, desde luego, si lo comparas con las demás encuestas, con los demás estudios, es un sainete. Dice lo contrario que todos los demás.

Claro que es verdad que hay que... Este disparate, esta especie de traje a medida que le han hecho a Sánchez en el CIS, habría que preguntarse... En fin, dos cosas fundamentales. Con estos datos por qué no convoca elecciones. Vamos, yo no tenía dudas. Y segundo, vamos a preguntarnos, ¿y si dice la verdad? ¿Y si resulta que a los españoles les gusta, tienen ese aire masoca que... y no le importa que presida el gobierno el doctor fraude, un plagiador de tesis, que cuatro o cinco ministros estén... Bueno, dos hayan dimitido, tres o cuatro están absolutamente tocados por descarga, que los presupuestos se negocian en una cárcel, rectificaciones un día sí y otro día también, que los impuestos suban, y cuántas cosas más, que si quieren me llevo la mañana. A lo mejor es que no les importa. Contemplen ustedes esa posibilidad.

Y también podríamos hablar hoy de la senadora Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena. El Supremo ha decidido que no había ninguna, que no hay corrupción. No está implicada en la Púnica. Era senadora. Hubo de pasar al Grupo Mixto por presiones de Ciudadanos que decía: Si no, no te apoyo yo a ti los tuyos, los presupuestos, etcétera, etcétera. Pues ha sido sobreseído, como fue sobreseído cualquiera de los procedimientos que empezaron contra esta mujer: el caso Novo Carthago y otros más. Bueno, ¿ya ahora qué? Ah, pues igual la vuelven a aceptar en el Grupo Popular.