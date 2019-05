Herrera: "Los compañeros de la trabajadora que se ha suicidado se comportaron como miserables de instituto"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Si ustedes se desperezan a esa hora, a las 8 de la mañana, sepan que son camastrones. Es decir, que es muy tarde porque a las 8 de la mañana hay que tener casi los deberes hechos, pero... En fin, si usted se despereza como las ciudades pequeñas, más lentamente que las grandes ciudades, pues tiene una gran fortuna, como los que viven en esta ciudad en la que estoy esta mañana, la hermosa ciudad de Gerona, aquí en su centro, en Cope Gerona, viendo como tímidamente empieza a desperezar, a circular una ciudad de esos maravillosos amaneceres.

El día de hoy es un día que nos va a servir para muchas cosas, supongo que también para hacer alguna que otra reflexión en este 29 de mayo del 2019. ¿Y por qué le digo lo de la reflexión? Hay un suceso que hoy recogen prácticamente todos los medios de comunicación, y es la historia de una mujer. El suicidio de una mujer a cuenta de un vídeo sexual que corrió por las redes sociales. Quiero aprovechar, le doy desde aquí mucho ánimo a su marido y a sus hijos pequeños, que se han quedado sin madre y no volverán a ver a Verónica.

Verónica tenía 32 años, trabajaba en la planta de Iveco en San Fernando de Henares, en Madrid. Esta mujer cuando era más joven y todavía no se había casado tuvo una relación con un hombre al que le mandó un vídeo de contenido sexual. Bueno, al parecer, después de terminada la relación, Verónica hizo su vida, conoció a su marido y formó una familia. Y este hombre, digamos, amenazó con publicar el vídeo si no volvía con él. Y ella se negó a volver con él.

Como les digo, siguió su vida, pero 5 años después no se sabe quién ni por qué, eso se está investigando, el vídeo se pone en circulación. Hombre, si el vídeo solo lo tenía ese hombre, en fin, tampoco hay que ser Sherlock Holmes. Hasta el punto de que se pone en circulación y llega al móvil de una mayoría de compañeros de la empresa de Verónica. Algunos de ellos comienzan a hacer corrillos, a reírse a sus espaldas, a acercarse al puesto de trabajo para ponerle cara... Esta mujer lo pasa mal, habla con recursos humanos, la empresa intenta ayudarle, cambiarle el turno... En fin, hace lo posible, pero el vídeo acaba de llegando, incluso, al marido.

A ella le da un ataque de ansiedad, se marcha del trabajo y el sábado se quitó la vida. Muchos de los compañeros ahora lo lamentan, claro, pero muchos de ellos también o unos cuantos de ellos se habían comportado como adolescentes de instituto, como miserables, malditos miserables. Esperemos que la Policía haga las investigaciones debidas para atribuir a quien deba la circulación de este vídeo sexual. Es una reflexión del tipo de sociedad que tenemos, que alguien se tenga que suicidar por algo así o que se suicide por algo así.

Bueno, no tenía por qué suicidarse. Es decir, estas cosas... A lo mejor si hubiera estado más apoyada y ayudada y hubiera encontrado más comprensión, habría pasado por encima de una cosa que... Bueno...

Bueno, damas y caballeros, un día para la democracia española, les vengo diciendo esta mañana. Nada malo, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque es un mal despertar para el separatismo y lo que sea malo para el separatismo, es bueno para la democracia. Hay un Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, que es el lugar al que quieren ir a parar todos estos con la esperanza de que, efectivamente, en alguna de sus salidas de pata de banco les ampare y diga que la democracia española es mala, perversa y ellos son unos pobres reprimidos que tienen que fugarse de una justicia cainita para poder desarrollar su vida en paz y defender su país y bla bla bla. Y todas estas tontunas.

Bueno, pues ese tribunal ha rechazado una demanda que presentó a Carlos Puigdemont y mi Mari Carmen Forcadell contra el Tribunal Constitucional español. ¿Y por qué presentaron una demanda contra el Constitucional? Porque el Constitucional anuló un pleno del Parlamento de Cataluña, hombre, por el pequeño detalle de que es que iban a declarar la independencia, cosa que no está contemplada no ya sólo en el sentido común, es que no está contemplada en la legislación española. Y suspendió ese pleno.

Claro, estos alegaron que habían vulnerado sus derechos de reunión, de expresión, de lo que ustedes quieran, pero Estrasburgo ha dicho que la demanda es manifiestamente infundada. Entonces, que abogados como Gonzalo Boye, ese terrorista responsable de algunos actos criminales de ETA por los que tuvo que pagar cárcel, ese individuo que, entre otras cosas, se dedica a la defensa de Puigdemont, supongo que hoy tendrá una sensación de desagrado, lo cual también es bueno para la democracia española.

El tribunal, además, dice que aquel Pleno fue una falta de respeto manifiesta al Tribunal Constitucional español. Esto supone dinamitar la estrategia de Puigdemont y compañía para ver si erosiona la legitimidad de la justicia española, para ver si se salta el Supremo alegando una vulneración de los derechos humanos.

Bueno, pues también supone un adiós a estos triunfos en los tribunalitos estos regionales de Alemania, de Escocia, de por ahí. Estrasburgo en esta ocasión lo que ha sentado son las bases del respeto al Estado de Derecho de la Constitución haciendo una enmienda a la desobediencia.

¿Y luego de los pactos hay algo? Bueno, pues el baile. El baile, el baile. Ahora, como decía ayer Sonsoles, pues es hablar por no callar porque, efectivamente, estos días son días de postureo. Antes les hacía un símil del edificio, es empezar en la azotea. Tú pides máximos, empiezas con máximos, pues que dimita Pedro Sánchez; no, pues, que no le vuelvan a hablar a Vox en la vida; no, pues que me voten a mí o que me den la Alcaldía yo que soy el quinto; que me la den.

Siempre se empieza así y luego vas bajando pisos. Vas bajando pisos, hay veces que llegas hasta el sótano. Hay veces que, incluso, te vas a la calle. Pero normalmente te quedas en el tercero o el cuarto y para eso todavía queda bastante tiempo porque ahora mismo, ya les digo, las exigencias son maximalistas.

Ahora, eso sí, es fantástico que Sánchez, que es el que menos puede hablar de todos, esté diciendo ahora o esté recriminándole a Ciudadanos que siquiera vaya a pactar con Vox, cuando él ha pactado con lo que ha pactado; cuando él ha sido capaz de pactar hasta con Bildu, con los filoetarras de Bildu; cuando él ha colocado en el puesto, para desgracia de los ciudadanos que han tenido que soportarlos, a todos estos inútiles alcaldes de Podemos y alcaldesas de Podemos. No sirven absolutamente para nada. A estos antisistema, anti Constitución. Y se permite este tío con el desahogo, el descaro, la cara dura que tiene, dar lecciones sobre pactos. Es sublime, siempre habla el que más tiene que callar, ¿verdad?