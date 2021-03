Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Siempre la esperanza podríamos decir, esperanza que no hemos perdido seguramente los mortales a lo largo de este tiempo condenado que nos ha tocado vivir en estos últimos años. La esperanza es lo último que se pierde, si se está frente a ella, evidentemente. No se pierde jamás, frente a laEsperanza de Trianaa cuya hermandad, a cuya Junta de Gobierno, a cuyo hermano mayor Sergio Sopeña tengo que agradecer el estar hoy en la Capilla de los Marineros en este Viernes de Dolores, este viernes que conmemora el dolor de la Virgen María a lo largo de toda la Semana Santa. Este día lleno de emoción en el que tengo al Señor de las Tres Caídas un poco más allá vestido con su túnica de Damasco y a la Virgen de la Esperanza vestida de hebrea como es, por otra parte preceptivo en la Cuaresma en la que nos encontramos.

En la Capilla de los Marineros frente a la Esperanza de Triana. No hay mejor lugar para un Viernes de Dolores gracias @EspDeTrianapic.twitter.com/c8GA658U7l — carlos herrera (@carlosherreracr) March 26, 2021

Hoy aprovecho para felicitar a todas las Lolas y Dolores y Marilós que en el mundo son, en esta mañana en la que estamos en esta hermandad cuya historia se hunde del siglo XVI cuando dos obras antológicas de la imaginería sevillana también de por aquellos tiempos y con una hermandad que todos los años en la madrugada saca 2300 nazarenos a la calle con sus titulares para vivir la Semana Santa de Sevilla, que este año una vez más no van a poder disfrutar o gozar en la calle. Pero no olviden nunca que Semana Santa siempre hay, lo que no hay son pasos o tronos pero las imágenes están durante todo el año en las iglesias y en sus capillas.

La cara morena de la Virgen de la Esperanza, la belleza serena, dolida de una madre que va a ver morir a su hijo, el amor inmenso recreado alma a alma, año a año en esta capilla. Si yo fuera capaz a través de la palabra de hacérselo llegar a todos ustedes, si pudiera o si tuviera palabras para ir describiendo cada una de las emociones que se concentran en aquellos que la miran o le miran, y elevan al cielo sus plegarias en ese inmenso misterio que es el diálogo del hombre con Dios. Aquí me tienen y me tendrán durante toda la mañana contándole las cosas que pasan, que son muchas. Siempre con esperanza.

Dedicado con cariño a todos los cofrades de España, singularmente a los sevillanos y trianeros que hoy no pueden estar aquí.

Viernes 26 de marzo del 2021. Buen tiempo o tiempo estable prácticamente en toda España, mayor presencia de nubes también de lluvias ya entrada la tarde en el extremo norte peninsular. Qué decirles del día de hoy, seguramente lo que ustedes se preguntan es ¿qué voy a poder hacer yo en Semana Santa? ¿Dónde voy a poder ir? ¿Qué me puedo encontrar? Y sobre todo ¿qué va a pasar después de estos días? ¿Está ahí es la cuarta ola, el repunte de la pandemia? ¿Tengo más riesgo de contagiarme? ¿Si me quedo en mi casa, en mi barrio, en mi calle, en mi ciudad me expongo a menos peligros que si cojo el coche y voy a otro lugar? Miren, desgraciadamente a estas cosas o estas preguntas casi nunca hay una respuesta categórica, hay una que es evidente: a menos contactos menos contagios. Pero técnicamente, sí le puedo contar que la única comunidad que está abierta es Canarias, de hecho esta medianoche cerraban Baleares y Madrid y ayer había mucho trasiego en Barajas de gente que aprovechó para adelantar la salida antes de que les cerraran y el perfil más habitual era de quien ha aprovechado para descansar unos días, por ejemplo en Canarias, pero luego también hay mucho estudiante que quiero volver a su residencia habitual estos días pero eso lo pueden hacer sin que los cierres supongan mayor problema demostrando que están empadronados en el lugar al que se dirigen. La cuestión es que hubo gente que aprovechó que ayer todavía no se hacían tantas preguntas como se hagan hoy sobre ¿usted a dónde va o de dónde viene?

Más allá de que algunos hayan aprovechado estas últimas horas para dar un salto de comunidad a comunidad, pues eso, aprovechando que Madrid y las islas todavía estaban abiertas aquí el resto va a estar dentro de cada autonomía porque la experiencia nos dice que aunque a la gente tú le encierres en su territorio, el simple hecho de tener días libres, en no estar sujeta al horario laboral de voy de casa al trabajo y del trabajo a casa y cuando me quiero dar cuenta se me ha pasado el día, eso hace que el peligro de contagio aumente porque cuando hay más gente que tiene el día libre pues es de moverse para hacer vida social, inevitable. Es decir, te pueden prohibir ir a visitar el Obradoiro en Santiago, aquí la capilla de la calle Pureza en Sevilla, pero si en tu pueblo vas al bar de la esquina, te quitas la mascarilla bajas la guardia con gente con la que no convives pues lo mismo el contagio lo tienes más asegurado que cogiendo un avión, pero… La ministra de Sanidad Carolina Darias ha vuelto a pedir mucha prudencia.

Los datos ciertamente demuestran que vamos por la senda del repunte, que luego ya el tiempo dirá si es mayor o menor, posiblemente será bastante menor que en otras ocasiones. No sabemos cuánto va a durar, hay algunos técnicos, algunos expertos que lo que advierten es que quizá la punta del repunte se encuentre 10 días después de haber pasado esta Semana Santa, en función de cómo esta Semana Santa salgan las cosas. Pero los muertos diarios han sido 356 qué es una cifra que empieza a ser considerable después de que el día anterior ya fueran 320, los contagios un poquito por debajo y la incidencia acumulada vuelve a subir 3 puntos, de manera que está por encima de 134 casos por 100.000 habitantes.

Claro, del consenso para nuevas restricciones que lo que usted le interesa, ¿hay alguna novedad? Pues mire, de momento no, pero den por hecho que en breve volverá a haber polémica, porque ayer el Comité de Salud Pública volvió a darle otra vuelta, otra propuesta a esto del cierre o no de la hostelería y planteó que se cierre el interior de los bares cuando la incidencia alcance 150 casos. Después de Semana Santa porque no creo que se vayan a reunir en plena Semana Santa para discutirlo. Hombre que hay algunos que dicen también es casualidad que eso ocurra con las elecciones de la Comunidad de Madrid a la vuelta de la esquina, ya le digo siempre hay gente suspicaz con estas cosas, pero veremos si esa propuesta y otras más sirven para ya les digo… Hay una aplicación política de la realidad para desgastar a Ayuso o para todo lo contrario, pero que se va a aprovechar el repunte de esta semana es para calentar la campaña de Madrid a ustedes no les quepa la menor duda.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019 (EFE)