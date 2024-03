Herrera: “La koldosfera es una caldera hirviendo y cada día aparece una nueva pieza del puzzle"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este miércoles que pasa entre otros asuntos por el Supermartes, el nuevo presidente de la CEE o las ramificaciones del caso Koldo.

"Ayer fue martes, pero no fue un martes cualquiera porque fue Supermartes, fue supermartes en la Conferencia Episcopal Española. Eligieron a Luis Argüello como nuevo presidente y el vicepresidente será José Cobo".

"Y los norteamericanos... está arrasando -como se esperaba por otra parte-, Donald Trump a Nikki Haley en las primarias del famoso Supermartes, un 73% a favor de Trump, un 23 a favor de Haley. Está claro quienes van a ser los dos candidatos, una revancha de hace cuatro años entre el señor Trump y el señor Biden".

"Y de lo nuestro qué, cada día surge algo nuevo, la koldosfera es una caldera hirviendo y cada día aparece una nueva pieza del puzzle que hay que saber colocar, ahora el puzzle es una mesa completa de un dibujo complicado".

"Salen a borbotones nuevas relaciones, nuevas derivadas, a esto no se le ve el final, cada vez pinta peor para el PSOE, para el gobierno y no se ve ni una idea, ni un criterio para enfrentarse a este tsunami de informaciones cada cual más escandalosa. Recurren al 'y tú más', a las mentiras o a las trampas".





Víctor Aldama

"Lo que publica ABC... en resumen, la presencia de Víctor Aldama, el conseguidor de la trama, con Delcy Rodríguez en la famosa noche de Barajas. Aquella noche de ronda de Jose Luis Ábalos con Delcy Rodríguez tambien estaba, además de Koldo, el inefable Víctor Aldama, Este es uno de los episodios más oscuros de todo el gobierno de Sánchez, el gobierno no explicó qué hacía allí Delcy, por qué aquella reunión... ".

"Pues el que faltaba era el cerebro de la red de comisionistas, el famoso Víctor Aldama, lo mismo estaba con Ábalos en Barajas, recibiendo a Delcy, que con Begoña López, la mujer de Pedro Sánchez y Javier Hidalgo, hablando de patrocinios para el chiringuito africano de la mujer del presidente".

"Lo de Koldo se puede explicar con dificultad, era el conductor de confianza de Ábalos, pero ¿Víctor Aldama,? ¿qué pintaba el comisionista en ese encuentro entre un ministro del gobierno de España y la vicepresidenta de Venezuela?".

Francina Armengol

"Francina Armengol ahora mismo es la pieza política más delicada de este escándalo ¿Por qué? Porque es la presidenta del Congreso pero también es la que tiene más cosas que explicar de su actuación en la compra de mascarillas a la trama de Koldo por parte del Gobierno autonómico de Baleares que ella presidía. Porque otras administraciones socialistas fueron contactadas y no picaron. Otras que picaron actuaron con más diligencia para recuperar el dinero, pero en Baleares no pasó eso".

"Y el silencio que ha mantenido Armengol durante trece días era intolerable. Ayer compareció para defenderse, pero su comparecencia fue un fracaso rotundo, no despejó ninguna duda, consiguió el efecto contrario".

"A diferencia de Ábalos hace una semana, Paquita Armengol dejó evidencia a cada una de sus limitaciones y además es que no aclaró nada de lo que tenía que aclarar".













"Hoy en todos los medios que no son alfombras del sanchismo, le recuerdan las cuestiones que han quedado sin contestar. No sabemos quién de la trama contactó con su administración, por qué no se actuó inmediatamente al detectar el fraude, por qué no se le aplica a ella misma la vara de medir que se le ha aplicado Ábalos".

"Dijo la pandemia era terrible, que las islas son islas, que todo es más difícil, que recibían cientos de ofertas como todo el mundo, que todas las decisiones la tomó un consejo de técnicos, que el PP es muy malo, que traspasa las líneas rojas".

"La comparecencia fue un desastre. Hasta ofreció dos versiones distintas de por qué se almacenaron las mascarillas fake.

"Primero dijo que era para usarlas como mascarilla quirúrgica y luego dijo que se almacenaron para mantener el suministro íntegro de cara a la reclamación".

"Pero las dudas que no respondió ayer Paquita, las responden hoy los medios. El Mundo cuenta que fue el número dos de Soluciones y Gestión, la empresa de la que Koldo de la comisionista, quien contactó con el director de compras del Gobierno balear".

Álvaro Sánchez Manzanares

"Y luego está el caso el cese de Alvarito. Alvarito es el diminutivo cariñoso con que los comisionistas se referían a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario General de Puertos, responsable del primer contrato público de la empresa de los comisionistas, los 20 millones que obtuvieron de Puertos del Estado. Un contrato inicial que abrió el camino para todos los que vinieron atrás".

"Álvaro Sánchez era el hombre del PSOE en puertos del Estado, ocupó cargos orgánicos en la asesoría jurídica de Ferraz, yo no sé si hasta Pedro Sánchez llegó a ir a su boda, pero alguna música me ha llegado, pero además Álvaro Sánchez mintió en su declaración sobre los hechos a los investigadores de Hacienda, dijo que no conocía la trama, cuando había negociado directamente con ellos su contrato de las mascarillas".

"Y hay que decir que como en el caso de Paquita Armengol tampoco está imputado en nada, pero hoy le van a cesar. Álvaro Sánchez llegó a puertos del Estado de la mano de Pepiño Blanco cuando este dirigía el ministerio. Tan del PSOE es que yo le digo llegó a desempeñar el cargo de Secretario de la Comisión de Ética y Garantías del partido".

"Pero este caso también afecta directamente a Pedro Sánchez por los contactos de su esposa Begoña con la empresa Globalia Air Europa".

