Herrera: "La Justicia ha dado la razón al PP, que no borró datos de Bárcenas como decía IU"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal les va? Les tiene que ir bien. Oiga, son las 8 de la mañana. Ya llevan, yo me imagino que dos horas escuchando la radio y haciendo cosas y preparando este día de hoy, este jueves 5 de septiembre del 2019 en el que, salvo en Canarias, van a bajar las temperaturas prácticamente en toda España.

Y en el que hoy también nos acordamos y seguirá siendo actualidad la muy llorada Blanca Fernández Ochoa después de que ayer a eso del mediodía, vean ustedes, con todo el despliegue que había, con toda la tecnología que había puesta al servicio de las cosas, al final fuera un guardia civil pateando el monte, como toda la vida, el que encontrara su cadáver y del cual aprenderemos algunas cosas o sabremos algunas cosas, supongo que en las próximas horas cuando la autopsia revele qué le pudo ocurrir a Blanca. Mientras tanto lo mejor es no especular, respetar su memoria y respetar el dolor de su familia, que es mucho como se puede imaginar.

En este día de hoy en el que los nombres propios vienen a ser una especie de remedo de los nombres propios de esta última semana, casi les diría que de este verano porque del culebrón del Brexit ya me dirán ustedes. Ni comen ni dejan de comer. Boris Johnson se lleva un revolcón en el Parlamento por parte de la oposición que ni le deja hacer elecciones ni le deja poner en marcha un Brexit duro. Pero es que, curiosamente, esa misma oposición tampoco deja después que se cumpla el acuerdo al que se llegó con la Unión Europea. Es decir, que ni unos ni otros y la cosa sigue, la libra sigue cayendo y todas las expectativas son cada vez peores, más abismales, más de agonía, de lenta agonía.

Aquí en España la información está en dos puntos fundamentales: en el cortejo del Partido Socialista a Podemos para que le vote, pero ojo, no para que le vote de cualquier manera, eh. No, no. Tú votas mi investidura, pero te comprometes a que sea para siempre. Es decir, oye, el cariño verdadero, nada de eso de que ahora te voto y luego te hago la legislatura imposible. No, para eso no lo quiero, para eso me voy a elecciones, que es lo que quiere hacer. Está deseando, está buscando, está deseando encontrar algo a lo que agarrarse para convocar elecciones.

La última decir: “Bueno, les invitamos a Podemos a que controlen determinadas áreas como el Consejo de Seguridad Nuclear, la CNMV, el mercado de valores”. Y Podemos con bastante sensatez ha contestado diciendo que eso es cosa de profesionales, no de políticos. Podemos. Esto es cosa de profesionales y no de políticos. Y a partir de ahí veremos esta tarde qué se resuelve en esa reunión Podemos-PSOE.

Pero, fíjense, todo es un cuento de eternas paradojas. Las paradojas de que, por ejemplo, esto lo cuenta mucho Ángel Expósito. En el ámbito de los progresistas, eso del progresismo y progresistas y todo va a ser progresista y todos somos muy progres y todos somos así o asá, entre el filoterrorismo de Bildu, la izquierda Bolivariana esta arcaica que conocemos, la derecha catalana cleptomana, que se lleva hasta los ceniceros de las fiestas, y la derecha rancia del Partido Nacionalista Vasco, que está suspirando por Podemos. Es el mundo al revés.

Es el mundo al revés que hace que ahora Rufián, este político de taberna, de exabrupto, este político del numerero facilón ahora pase por ser el mediador contenido, el tipo que dice: “Cuidado, cuidado, vamos a... No caigamos en el error de provocar que PSOE y Podemos no se entiendan. Tienen que entenderse". Está loco por la música.

Y, ¿saben por qué? Pues porque quiere que siga este Gobierno, Sánchez al frente, qué es el único que les de garantías de que la sentencia del Tribunal Supremo la puedan gestionar, es decir, que puede haber indultos, que puede haber otras cosas. El PNV, como siempre, aspira a llevárselo. Que el PNV clame, la derecha rancia Europea, por un acuerdo PSOE-Podemos... ¿Por qué será? Pues porque aspira a llearse lo que pueda de ahí. Y como eso todos: Revilla y el otro y el de la moto como siempre ha ocurrido en la política española, esto no es necesariamente nuevo.

Otro de los asuntos de los que hoy venimos hablando es que un juez ha decidido que el caso de los ordenadores del PP no aporta ninguna prueba en la cual se pueda decir que el PP borró datos trascendentes de Luis Bárcenas de sus ordenadores acerca de la caja B. Es decir, Bárcenas, el antiguo tesorero del Partido Popular acusado hasta de la muerte de Kennedy le dijo al juez: “Oiga, en mi ordenador están los datos de lo que yo le digo que yo he pagado dinero B, que le he dado dinero a los miembros del partido, he soltado dinero a las empresas...” Y el juez dijo: “Tráigame el ordenador”. Cuando llevaron el ordenador, el ordenador estaba vacío. Y eso sirvió para que alguien dijera: “Ah, muy bien, lo han borrado a propósito”. Claro, el PP dijo: “No, mira, eso se borra siempre cuando se va uno y hay que reasignar el ordenador a otro”. Y ahí se queda. Y la sentencia es: “No hubo", como pretendía Izquierda Unida y los que han estado acusando, que van a tener que pagar las costas, por cierto, de lo que son 6 meses de la administración del Estado trabajando para ello con el dinero de los contribuyentes. Lo van a tener que pagar ellos. No hay pruebas porque las borraron. Oiga, cuando no hay pruebas no se puede acusar a alguien. Y si usted tiene pruebas de que hicieron lo que usted dice, apórtelas. Pero si no las aporta, pues claro, aprovechará el PP esta sentencia. Claro que la aprovechará.

Luego, en Barcelona, oiga, Barcelona tiene definitivamente un problema de seguridad se ponga como se ponga que está incompetente, está ignorante de alcaldesa que se llama Ada Colau. Ayer, bueno, saben ustedes que una chica murió apuñalada en el Puerto Olímpico, antes de ayer, a manos de dos individuos que trataron de robarle el móvil. Y el vigilante que trató de defenderla está herido. Hace poco otra persona murió en esa zona fruto de una paliza. Son quince las muertes violentas en Barcelona en lo que llevamos de año. Y muchas reuniones y mucho decir y mucha cosa, pero al final nada de nada. ¿Es más la sensación de miedo de lo que en realidad ocurre? A lo mejor sí, eh, no les digo que no. Hay que saber por dónde se mueve uno, con quién se mueve uno y cómo se comporta o cómo tiene uno que tener las alertas normalmente siempre despiertas, pero la realidad contable es la realidad contable.

Y hoy que se volverá a hablar de Plácido Domingo porque Associated Press, la agencia de noticias que lleva en exclusiva, que es la que está buscando permanentemente testimonios un tanto vaporosos que culpen a Plácido Domingo, dice que tiene 11 testimonios más.

Miren, a Kevin Spacey le pasó algo parecido: acusaciones que después no han sido consideradas por el juez, pero Kevin Spacey como Woody Allen en Estados Unidos está apestado. Tanto es así que se ha venido de viaje por Europa. Y el lunes estaba en Sevilla. Y aquí en un bar de la plaza nueva, el que hace esquina con la calle Méndez Núñez, estaba tomándose unos vasitos y llegó la tuna. Y entonces Kevin Spacey cogió la guitarra y se puso con la tuna a cantar 'La Bamba'. Me parece que este se va a quedar aquí una temporadita con la tuna o sin la tuna. En cope.es tienen las imágenes.