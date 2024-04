Herrera: “Israel piensa que seguramente ataque alguna estructura económica pero sin coste de vidas"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este martes que pasa entre otros asuntos por la reacción de Israel al ataque de Irán, Congreso y Senado: un choque inédito entre ambas cámaras o las elecciones vascas.

"De momento en el en el asunto que nos concierne que nos lleva de cabeza o que desde luego protagoniza toda la información en estos últimos días, no hay novedad, lo cual de por sí ya es bueno y que no haya novedad es una buena noticia. En todo caso las cosas parece que se calman porque hasta incluso el precio del petróleo no está sufriendo tirones y en las últimas horas lo que se ha multiplicado son llamamientos internacionales a frenar la tensión en todo ese escenario enloquecido permanentemente que es Oriente Próximo".

"Los países occidentales, con Estados Unidos, Reino Unido la cabeza, pues están pidiendo a Israel que reaccione con contención. Y parece que Israel, que de una manera o de otra tiene que contestar a Irán, responder al ataque iraní, hasta ahora se lo está pensando. Y está pensando en que seguramente atacará alguna estructura económica, pero que no tenga coste de vidas humanas".

"Pero la atención se ha rebajado. Mañana se reúne el Consejo Europeo para analizar la posición de la Unión respecto a este conflicto y ahí estarán Pedro Sánchez, que ahí está solo con su ocurrencia, a ver si pilla cacho, a ver si pilla cámara".

"El jueves el ministro Albares planteará el reconocimiento de Palestina el Consejo de Seguridad de la ONU. Seguramente porque podrían hacer los colegas europeos es decirle a Sánchez lo que ayer le contestó la portavoz socialista a las críticas del Partido Popular: si no quiere ayudar, al menos no estorbe.Eso es algo que deben estar pensando las principales cancillerías europeas de la última ocurrencia del Gobierno de España, que es un estorbo añadido a las dificultades habituales de la Unión Europea para fijar una posición común sobre conflictos geoestratégicos".

"Pues si Sánchez quiere reconocer el estado palestino, hazlo, pero al menos no enredes. El primer ministro noruego ya le dijo la semana pasada, antes del ataque iraní a Israel que estaba de acuerdo en el fondo de reconocer el estado palestino, que eso pues prácticamente toda Europa, lo está, pero que no es el momento adecuado para hacerlo. Ayer el primer ministro portugués, Luis Montenegro no escondió sus diferencias con Sánchez. El portugués explicó que este asunto debe formar parte al menos de un consenso europeo, pero es que estamos hablando de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha roto todo lo rompible en España y en Europa básicamente va a hacer lo mismo, está buscando su hueco. Esto es un tema que cree que a él en España le trae la simpatía propalestina habitual de la izquierda y en el plano internacional va a parecer que yo lideró algo".

"Y la crónica del desastre institucional que tenemos en España viene muy nutrida por la Fiscalía General del Estado. Ya saben ustedes que es un escándalo diario. Ayer volvió a dar la nota en la teniente fiscal, que es la número dos de don alvarone, Álvaro García Ortiz, ordenó a los fiscales del caso rechazar la querella planteada por el novio de Isabel Díaz Ayuso".

"El novio de Isabel Díaz Ayuso se querelló contra la Fiscalía de Madrid por haber filtrado datos confidenciales. La fiscal encargada del caso era partidaria de investigar lo ocurrido, pero se le ha ordenado desde la superioridad cambiar de criterio".

"Fíjenseustedes. La Fiscalía actúa contra un ciudadano, el ciudadano denuncia a la Fiscalía y la propia Fiscalía se perdona a sí misma, es todo exquisitamente democrático".

Congreso y Senado: un choque inédito entre ambas cámaras

El comunicador recuerda por otro lado que hoy "el Congreso va a acusar al Senado de injerencia en sus atribuciones por haber solicitado la retirada de la ley de amnistía. La pugna entre las dos cámaras carece de precedentes en nuestra historia democrática, viene motivada por el retorcimiento brutal de todas las instituciones para ponerlas al servicio de la supervivencia de Sánchez".

"Ahí está Fernando Galindo el esclavo, admirador y siervo de Pedro Sánchez, letrado mayor del Congreso, que cambió el criterio del Congreso sobre la ley. Esta ley, puede ser que no nos acordemos, pero hace más de un año fue rechazada por inconstitucional y ahora se tramita por urgencia. Todo porque a Sánchez le hacía falta los siete votos de Puigdemont y la exigencia era aprobar una ley que los propios abogados de Puigdemont han escrito, con la colaboración seguramente de Conde Pumpido que algún párrafo habrá dejado por ahí".

"El Senado mantiene el criterio que mantenía antes el Congreso y que lo que dice el Senado es lo que decía el Congreso hace un año y eso ha motivado el choque inédito entre ambas cámaras".

Elecciones vascas

"El último debate de la campaña vasca se celebra hoy. Tanto el Partido Socialista como el PNV están centrando sus esfuerzos de última hora a ver si alertan del peligro que sería Bildu para la economía. Ahora se asustan pero bueno, han cebado al mundo filoetarra durante los últimos tiempos".

Sobre Bildu, ha concluido el comunicador, "gracias al sanchismo, gracias al PNV, están a la puerta de ganar o casi ganar las elecciones del País Vasco y además de ganarlas con esa sensación de que no tienen prisa".