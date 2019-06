Herrera: "Iglesias es más simple de lo que parece fiándose del mentiroso de Sánchez'"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es día 12. Es día de miércoles. Estamos en el 2019. No hace temperatura de junio, esta temperatura de marzo o abril, digamos que un abril algo más caluroso. La verdad que se está muy a gusto. Esto cambiará en dos o tres días, ya le advierto, así que aproveche si le gusta el fresquito, pues aproveche. Hay algunas montañas nevadas por ahí arriba y, además, va a caer algo de agua seguramente en el norte peninsular.

Hoy es día feriado en Salamanca, hoy es el patrón de la ciudad, San Juan de Sahagún. ¡Qué noche de fuegos artificiales esta, la que va del 11 al 12! Bueno, que disfrutes del día.

Mientras tanto, todos los demás, los que no somos salmantinos, disfrutamos del pactódromo y de los inventos semánticos de esta permanente sarta de equilibrios, equilibrios semánticos fundamentalmente que realizan los políticos para justificar cosas, para decir lo que no quieren decir o para no decir lo que quieren decir en una palabra, ¿no? Esa forma de marear la perdiz, de perder tiempo, de hacernos a nosotros contar todos los días no lo mismo, pero casi con diferentes palabras. Esos trabajos que algunos creen que son de filigrana y otros creemos que son de mero disimulo.

¿A qué me refiero? Bueno, pues a que, miren, ayer se reunía Sánchez con tres: con Iglesias, con Casado, con Rivera. Casado y Rivera le dijeron lo que estaba previsto que le fueran a decir: "No te vamos a apoyar. No te vamos a apoyar porque tú eres el rey del 'no es no'. Además, tú tienes por ahí suficiente gente para que te invistan". Si, además, el problema no lo vas a tener para investirte, si el problema no es la investidura, el problema es después: es gobernar, es sacar adelante proyectos de ley, es buscar gente que te apoye en el Congreso. Y ahí sí que entonces pueden establecer pactos de Estado PSOE, PP y Ciudadanos.

Oiga, ¿la situación ideal cuál podría haber sido? Pues exactamente la misma que le propuso Rajoy a Sánchez hace años cuando le dijo: ”Muy bien, yo solo tengo 123, luego 137, pero te ofrezco a ti que tienes 80 y pico entrar en el Gobierno. A entrar en el Gobierno. Se vicepresidente del Gobierno conmigo”. Y Sánchez, bueno, le entraron los siete males.

Bueno, ¿pues ahora Sánchez por qué no propone un pacto de gobierno a PP y Ciudadanos? Fíjense ustedes qué gobierno más sólido, qué mensaje internacional de tranquilidad, a Europa, a los inversores. Bueno, porque no estamos en eso. A él le gustaría gobernar con Podemos si Podemos tuviera un poquito más y llegar a la mayoría absoluta, pero no llegando a la mayoría absoluta, se lo puede quitar porque hay mucha gente que le dice: ¿Cómo vas a meter a un tío de Podemos en un Gobierno con lo que eso supone de mensaje para Europa, para inversores, para los amigos de la estabilidad política, para tu propia estabilidad? No sabes el peligro que esto supone.

Y Podemos, que solo tiene 42, está mendigándole, mendigando, es la mendicidad más absoluta, una cartera ministerial o dos carteras en un Gobierno de coalición. Y ahí es donde viene lo de la semántica que le decía. Se han inventado que en lugar de un gobierno de coalición,podrían hacer un gobierno de cooperación.

¿Y eso qué es? Pues ciertamente eso no sé yo qué es, aunque yo creo que no lo sabe ni el que lo ha propuesto. Bueno, un gobierno de cooperación es un refugio verbal para disimular un desacuerdo. Tú vas a estar fuera del Gobierno y de vez en cuando te consultaré alguna cosa. Como mucho, como mucho, si te pones muy farruco, que no te puedes poner porque si por segunda vez tu impides un Gobierno, vamos a llamarle progre, y obligas a la repetición de elecciones, lo vas a pagar muy, pero que muy caro en los resultados electorales. Pero bueno, alguna vez como mucho pondré a alguno de los catedráticos progres que tienes por ahí, los Pérez Royo estos, que están para un roto y para un descosido, y lo pones... Pues Cultura. Se va la Cultura al carajo, pero bueno, en fin... Tampoco le importa mucho a Sánchez.

Y va y sale Iglesias de la reunión diciendo: “Creo que Sánchez no me miente”. ¡Pablete, eres más simple de lo que parece! Este le miente hasta al médico. Miente hasta si no le conviene. Miente. Si no le dice la verdad a nadie... Lo que pasa que Pablo Iglesias está con el 'es malo pedir, pero peor sería robar'. Y le están toreando, que es lo que están haciendo. El Gobierno de cooperación no quiere decir nada. Quiere decir que cambiamos una palabra y creemos haber cambiado la realidad.

La otra realidad del día es que acaba, hoy acaba con los alegatos de los acusados el juicio del 'procés'. La sentencia, pues ya veremos cuándo podrá llegar, quizá en octubre. Y ayer lo que hicieron fue intervenir las defensas, que se les paga para hacer lo que hicieron ayer. Lo que pasa que hay varias formas de hacer o de defender a los interesados, como la hizo el señor Melero, más inteligente, o como la hizo el señor Van der Eynde, más superficial, epicúrea y dominada por cuatro o cinco asertos absolutamente demagógicos e infundados. Es decir, que la base jurídica era lamentable.

Porque, ¿qué es lo que dijo el señor Van der Eynde, que es el abogado de Junqueras? Le dijo al tribunal: “Oiga, inhíbanse con una sentencia benévola porque así devolvemos la pelota a la política”. Es decir, le dio a entender a los jueves que los jueces no están para resolver conflictos, cuando no es así. Los jueces están para esclarecer la verdad y para esclarecer si se rompió o no el orden democrático.

Por cierto, la Fiscalía de... La Abogacía del Estado sigue haciendo méritos para desfilar la primera en la próxima diada porque ya, ayer, se mostró a favor de que Junqueras salga de la cárcel para recoger el acta de eurodiputado, lo cual, por cierto, le otorga un rango de inmunidad mayor que podría, incluso, paralizar la causa. A lo mejor esto es aquello que le dijo Pedro Sánchez en la escalera del Congreso a Junqueras del “no te preocupes”. “Tenemos que vernos”. “Bueno, no te preocupes”. Pues a lo mejor el "no te preocupes" es esto.

Y ayer la portavoz del Gobierno catalán se negó a contestar preguntas en español. Se inventó Meritxell Budó una diciendo que no se pueden hacer preguntas nuevas en castellano si antes no se han hecho en catalán, lo cual es una mentira. Esta, Meritxell Budó, tiene un largo historial. Esta era alcaldesa de La Garriga, y como alcaldesa de La Garriga a esta le molestaba que la saludaras en español. “Hola, buenos días, Meritxell”. Le entraba como una “revolviura” de estómago. Pero escucha lo que dijo en un Pleno del Ayuntamiento recriminándole lo que le dijo a un concejal. “Hoy es un día muy triste porque el señor Guillena ha saludado a la comunidad andaluza, hoy que es el día de la comunidad andaluza, en castellano. Y esto es segregar a la comunidad andaluza”. Bueno, pues esta es la pájara. Con esto hay que arar, eh. Este es el personaje. Bueno, ha hecho buena a Elsa Artadi, que parece que es que haya sido la portavoz de Kennedy... No les digo más.