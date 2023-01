Herrera: "Si hubieran atendido a los expertos en elaboración de leyes, no habría habido 338 rebajas de penas"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Empezó un mes hace nada y acaba hoy, 31 de enero.

Ojo porque a lo mejor dentro de semanas, meses o a lo mejor no, pero podemos estar hablando, como hemos estado hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, de la invasión de China a Taiwán. Las consecuencias por los factores que intervienen en esa invasión son infinitamente mayores. China invadiendo Taiwán, Estados Unidos defendiéndola, Japón también, y desde luego todos pagando un precio muy alto.

338 rebajas de penas

Hoy va a ser un día interesante porque finalmente aquí lo del 'solo sí es sí' ha llegado a tal punto que se ha vuelto insostenible hasta para el PSOE de Pedro Sánchez. Ayer se conocieron de una tacada 45 nuevos casos de rebaja de penas a agresores sexuales, la cifra llega hasta los 338 casos. Sabiendo que lo hecho, hecho está, que todas las penas rebajadas durante la vigencia de la ley, a la que le queda tiempo, rebajadas están.

Esa razón, la de los 45 nuevos casos, ¿es la razón por la que el Gobierno dice que se dispone a cambiar la Ley? No. Si el gobierno hubiera tenido una voluntad sincera de rectificar una ley defectuosa lo habría hecho en los primeros pasos o al conocer la doctrina que dictó el Supremo que confirmaba la inevitable rebajas general de penas, pero no lo hizo entonces. El goteo de rebajas se ha prolongado durante semanas sin que a nadie del Gobierno se le altere una ceja. Imagínense que alguno de los violadores puestos en libertad reincide, ese temor pone a temblar.

Rectificación de la ley del 'sí es sí'

'The Telegraph', el 'Financial Times' ayer se hizo escándalo y la foto que ilustra la información no es la de Irene Montero, es la de Pedro Sánchez porque la ley es del gobierno de Pedro Sánchez y lo que ha forzado la rectificación del Gobierno es el gigantesco agujero que ese goteo de beneficio a violadores y pederastas está causando en las expectativas electorales del PSOE y de Sánchez.

Sánchez finalmente ha cedido a revisar la ley por pura necesidad demoscópica, por puro interés electoral, porque las operaciones de ingeniería social tienen un límite, que es el puro sentido común. Vamos a ver, todos sabemos que si hubieran atendido a los expertos en elaboración de leyes nada de esto habría pasado y ahora vamos a oír a los expertos después de 338 rebajas de penas.

Al parecer los ministerios de Justicia e Igualdad llevan días negociando la reforma del texto sin llegar a ningún acuerdo y, por esa razón, el fin de semana Sánchez ha lanzado su última, la reforma se hace con o sin acuerdo. La ley seguramente se va a mantener en lo sustancial salvo en la cuestión punitiva, se elevarán las mínimas previstas para volver al sistema anterior, que es el único acuerdo que parecen haber alcanzado socialistas y podemitas.

El consentimiento es de desde hace décadas el eje de todos los delitos de carácter sexual, no es el consentimiento dónde está el problema, sino en la manera de probar ese consentimiento, en la equiparación de abuso y agresión. Al convertir todo en agresión, las penas que antes estaban bien tipificadas ahora se han modificado a la baja, pero insisto todo esto había sido anunciado y advertido por los expertos.

¿Es el fin de la coalición?

¿Qué pasa con la coalición de gobierno? ¿Esto va a resistir? ¿Es el fin de un acuerdo? Porque podemos hizo de esta ley una causa irrenunciable y Sánchez se lo permitió hasta el punto de entregar la cabeza de su vicepresidenta, Carmen Calvo, hasta el punto de ignorar las advertencias de que entonces era ministro de Justicia, Campo.

Vuelan dardos de un lado a otro de la coalición de gobierno y algunos se preguntan si esto va a resistir. La sangre no va a llegar al río no va a llegar al río, solamente si Sánchez acepta la oferta que le ha hecho, envenenada, Feijóo, decirle 'si quiere tiene ahí mis votos para apoyar la reforma de la ley', sabe que ese momento se acabaría la coalición.

Yolanda Díaz está callada como una puerta, pero encantada de que Sánchez lidere esta campaña de castigo a Podemos, ella necesita un Podemos debilitado sobre el que pueda imponerse para integrarlo como una pieza más de la plataforma y desde su silencio observa con satisfacción los líos de Montero.

La inflación subyacente se dispara

Hay otros muchos asuntos que analizaremos en tertulia. Inflación, tipo de interés, salario mínimo interprofesional. La inflación subyacente se ha disparado hasta el 7,5%, un registro que no se daba desde hace 36 años. Han cambiado el peso de los productos y servicios con los que calculan el IPC para que los alimentos pesen menos y por ejemplo la restauración y el ocio pese más. De esta manera puede conseguirse que aunque a todos ustedes les esté costando todo un riñón cada día más, el IPC que difunda el gobierno sea más bajo que el de otros países.