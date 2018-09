Herrera: "Hoy la Diada tendrá estética norcoreana con discurso bélico de Torra"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes. Es 11 de septiembre del 2018. Han pasado 17 años, pero no es ocioso recordar que hace 17 años cambió el mundo. Murieron miles de personas en los atentados de las Torres Gemelas y el resto de atentados en el Pentágono. El avión que se estrelló en Pensilvania en los atentados y ataques contra Estados Unidos por parte de Al Qaeda cambió el mundo y cambiamos nosotros y seguimos cambiando porque, ¿quién no deja de evolucionar a lo largo de los días? Unas veces a golpe de tragedia, otras veces a golpe de cotidianidad.

¿Hoy lo cotidiano qué es? Hombre, si tiene de cotidiano lo que viene ocurriendo en España, varios nombres propios empezando por el de Carlos Lesmes. Ayer estuvo el presidente del Poder Judicial particularmente bien, particularmente brillante, contundente en la apertura del año judicial. Quédense con esa frase: “La Constitución no puede renunciar a defenderse si es golpeada”. Y el que quiera que tome nota.

Soraya Sáenz de Santamaría, Margarita Robles, la señora Montón, Carmen Montón, ministra de Sanidad, Manuela Carmena también, la Diada independentista en Cataluña, porque ya la Diada es un ejercicio independentista, no es un... No es una manifestación global de catalanes de uno y otro signo que festivamente celebran su día. No, no, no. El día estaba elegido, precisamente, para algo, para que derivase en algo como lo de hoy, como lo del año pasado, como lo del otro, como lo del otro. Este año no es ninguna novedad que sea un ejercicio de tensión y que la Diada sea solamente la fiesta de los independentistas más cafres, además, más cafres. Que llega y se llega a ella después de una división clara en el independentismo: Esquerra por un lado, más pactista; Puigdemont, Torra y compañía, fíjense, los que viene de Convergencia más revolucionarios, más llevados hacia la unilateralidad, que ha llevado la cárcel a unos cuantos, que parece que van a seguir en la cárcel unos cuantos años.

Hoy es estética norcoreana de desfile de la victoria después del discurso bélico del señor “racisTorra” porque, además, los violentos CDRs van a organizar, tienen voluntad de colapso y son... Bueno, montarán sus acampadas en la Diagonal con Paseo de Gracia y ahí se quedarán hasta que les echen los Mossos, porque les han de echar los Mossos, o sea que ya veremos...

Soraya Sáenz de Santamaría deja la política. Si quieren añadimos el “de momento” porque estos animales políticos.... Oiga, cuando uno ha desempeñado un papel en la política española tan poderoso como el de Soraya Sáenz de Santamaría no es fácil, no es fácil primero adaptarse a un nuevo partido en el que no vas a mandar tú. Va a mandar otro que no sé si tiene muchas ganas de que tú te integres y no sé si tú tienes muchas ganas de integrarse. Y, al final, piensas: Lo mejor es me voy a mi casa, ella dice me voy a mi casa para siempre, a lo mejor no es para siempre. Yo no estoy en la cabeza de Soraya Sáenz de Santamaría, pero se va a su casa. No se va al Banco Santander por, entre otras cosas, no sé si le apetece, pero, entre otras cosas, porque hay incompatibilidades que no se lo permiten. Bueno, es la última réplica tras el seísmo que provocó la moción de censura.

Puede decirse que del “marianismo” de ese tiempo del Partido Popular ya no queda nadie en lugares representativos importantes. Ahora Casado no tiene excusas. Ya tiene todo el poder. Ya no tiene sombras, digamos así, que en algún momento le recuerden que es... Vamos, que le recuerden que es mortal no, pero recuerden que hay otros importantes pesos pesados en el partido con vocación de poder. Ahora tiene el tiempo por delante.

Margarita Robles sigue erre que erre en lo suyo. Les cuento la película: Margarita Robles cuando llega al Ministerio de Defensa empieza a revisar los contratos, los contratos de venta de armas, y se encuentra con uno que no es más que un excedente de una serie de bombas que se compraron al ejército norteamericano, que sobraban, y que se habían vendido ya, se habían vendido y se habían cobrado Arabia Saudí. Y ella dice que bajo ningún concepto. Que no porque esas bombas pueden ser utilizadas en cosas que a ella no le gustan y toma esa decisión. Devuelve el dinero a los saudíes y filtra esa información a la Cadena SER.

Cuando los saudíes se enteran ponen el grito en el cielo. El primero, el embajador saudí en España, al que mandan a tranquilizarlo al director del CNI, a Félix Sanz Roldán, que llega y le dice: “Mire, yo creo que lo mejor es que hablemos con la ministra. ¿Qué le parece si mañana hablamos con la ministra?” Y va a ver a la ministra y le dice: “Recibe, por favor, al embajador mañana de Arabia Saudí porque peligra, peligra el mundo de las corbetas”. Y ella le dice: “Ah no, yo mañana me voy a Laponia. No puedo. Vamos a ver si pasado”. Vuelve el general a ver al embajador y le dice: “Perdone a este general que tiene tan mala memoria que no se acordaba que es que la ministra tenía un viaje a Laponia”. Al día siguiente va a ir el embajador, pero dice la ministra: “No, que ahora es que tengo que ir... Me ha surgido una cosa importante que si acaso ya mañana”. Y el embajador se cabrea. Entonces es cuando se produce la pseudo rectificación de Pedro Sánchez que el CNI traduce al inglés, se lo pasa al embajador y le dice: “Mire, más o menos esto está... Tranquilice a su Gobierno porque esto está en camino de arreglarse”. Y el embajador se lo cree. Y ahora resulta que todo eso está cerrado en falso porque la ministra sigue empeñada en no enviar las bombas, con lo cual va a haber doble cabreo por las autoridades saudíes. En la primera intención y en la segunda.

Y si cree el Gobierno, si cree la ministra de Defensa que eso no condiciona la fabricación de cinco corbetas, que espere. Ella le ha mandado un mensaje a los trabajadores de Navantia: “No os preocupéis que... Hombre, el Gobierno no os deja tirados”. Bueno, pues que sepan que eso quiere decir que no va a enviar las bombas y que el trabajo peligra: 6000 puestos de trabajo. Así que si los trabajadores de Navantia empiezan a organizarse y a protestar y a presionar, ya pueden hacerlo hoy mismo porque eso quiere decir que el Gobierno les dará una paguita, no les dejara tirados, pero les va a dejar sin corbetas porque la ministra de Defensa sigue erre que erre.

Otra ministra en problemas, Carmen Montón. Esto de los máster efectivamente es, como dice hoy Urbaneja en republica.com, la verdad “máster de destrucción masiva”. Esto sí que son máster de destrucción masiva, eh. ¿Por qué? Porque, bueno, máster que se han realizado de aquella manera y que parece afectan también el que realizó la señora Montón según informaciones de eldiario.es.

Ayer dio explicaciones pero, digamos, fueron explicaciones algo flojas a decir de aquellos que conocen este proceso. Es decir, incluso con contradicciones. Que si fue presencial, no fue presencial, si era online, no era online. Y mostró un enrocamiento, con una cierta superioridad moral, esa superioridad moral de la izquierda, de la señora Montón diciendo: ”No somos todos iguales”, hablando de Casado, de Cifuentes.

Bueno, ya veremos si somos todos iguales o no. Lo cierto es que a Carmen Montón, sea justamente o injustamente, se le va a aplicar el mismo criterio, el mismo rasero, el mismo trato que a Casado y a Cifuentes porque es el trato y el criterio que ha puesto su partido. Otra cosa es que algunos del PSOE quieran convencer a Pedro Sánchez de que deje caer a la ministra.

¿Por qué? Porque si tumba a la ministra, Casado se debilita. Porque puede cambiar el caballo por la reina, para entendernos, como citaba yo a Urbaneja hace un momento. Y ahí están. Ahí están las cosas.