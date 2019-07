Herrera: "Hay tiradoras de cartas con más ciencia que la gente del CIS de Tezanos"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Espero que estén bien al recibo de la presente. Son las 8, son las 7 en Canarias de un día 4 de julio del 2019. El 4 de julio es el día grande de los norteamericanos. De los norteamericanos de Estados Unidos, de América, porque Norteamérica también es Canadá y también es México. No, bueno. 4 de julio en virtud de que el 4 de julio de 1776 fue la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Hubo una resolución el 2, queridos niños, pero la declaración, se proclamó el día 4.

Eran 13 colonias de Gran Bretaña muy cabreadas por un problema de impuestos fundamentalmente y que empezaron una guerra de independencia en la que, por cierto, España intervino e intervino a favor de los americanos. E intervino, pues, entre otros, con Bernardo de Gálvez, ese gran héroe al que habría que hacerle más de una película, que ganó la Batalla de Pensacola, que es una población de la Florida que merece mucho la pena verse. Muy, muy hermosa.

Bueno, pues ahí Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, dos de ellos fueron presidentes americanos después, escribieron esa Declaración de Independencia y desde ahí, pues miren, al final en 1783 Gran Bretaña tuvo que reconocer la independencia, pero estos ya se habían declarado independientes antes.

Bueno, ¿pues en España en qué andamos? En España andamos en que qué suerte tiene, como les decía esta mañana, Pedro Sánchez, que siempre tiene un sondeo del CIS ideal para su estrategia. Se los hacen a propósito para las estrategias. Ahora ha dicho que el PSOE subiría casi al 40% de los votos, que es 11 puntos más, no explica de dónde vienen porque la caída de Podemos no da para tanto. Cae Vox, pero tampoco los votos van a ir al PSOE. ¿De dónde viene? Ah, pues vaya usted a saber.

Mire, consigue varias cosas con este sondeo de este Tezanos que no tiene escrúpulos ninguno. Como le vengo diciendo esta mañana, hay echadoras de cartas con más ciencia que la gente del CIS ahora mismo. Bueno, con esto obliga a Podemos a retratarse. Obligo yo a Podemos a lo que yo quiero y, además, le agradezco a Ciudadanos que bloquee los pactos de la derecha y que tenga las cosas como en Murcia o como las vas a tener en Madrid empantanadas. Y, además, de paso les confundo a Ciudadanos porque les digo que van a superar al PP y ya los tengo ahí, no con una foto de realidad, es un arma de creación de opinión. Claro, que pagamos todos con dinero público, con el dinero nuestro que como no es de nadie, pues veremos si no es de nadie.

Miren, ahora mismo el conflicto a todo esto está en que hoy escribe Victoria Prego en 'El Independiente' un artículo muy interesante en el que dice: “Oiga, es que no se puede estar peor. La investidura encaminada al fracaso porque tienen tres semanas. ¿Qué va a hacer en tres semanas este que no haya hecho ya? La amenaza de repetición de elecciones, que no va a resolver gran cosa, dos partidos a la greña como se ha visto en Murcia, gobiernos abiertos en canal, el de Madrid pendiente". Oiga, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es muy importante en volumen. En volumen de negocio, vamos a llevarlo así.

Pues así están las cosas. Lo de Vox y Ciudadanos ha entrado en una dinámica que hay chavales con acné que discuten con más nivel. Pero con mucho más nivel. Ayer la cuenta oficial de Vox lanzó un ataque frontal a Albert Rivera, que le llama de todo. Le llama, bueno, pues una barbaridad: acojonado, sinvergüenza, tal y que cual. Bueno, lameculos... Y luego los de Ciudadanos le contestan con el Locovox, Locomía y así todo el día.

En el conflicto murciano me van a perdonar, pero Vox tiene razón porque Ciudadanos no quiere ni hacerse siquiera una foto, con lo cual, peligra este Gobierno. Es decir, tú no puedes querer los votos de Vox pero a la vez no hacer ni un solo gesto con Vox. Es decir, yo no quiero acuerdos contigo. No es que no quiera acuerdos, es que no quiero hacerme una foto porque tú eres tóxico, eres la ultraderecha, pero sí dame tus votos que así yo puedo ser vicepresidente en Andalucía y puedo ser vicepresidente en Murcia que, hombre... Y Begoña Villacis puede ser vicealcaldesa en Madrid.

Ya, pero... La pregunta aquí es quién va a aguantar hasta el final. Quedan horas nada más. A última hora Vox dirá: “Bueno, ¿qué se le va a hacer? Venga, que gobiernen. O dirá: No, no, que Ciudadanos gobierne con el PSOE que, por otra parte, es una alianza que tampoco le va a hacer muchos ascos, eh. Y Ciudadanos se irá con el PSOE que, en el fondo, a lo mejor es lo que quiere, aunque se vaya al traste el Gobierno que prefiere la mayoría de los murcianos, que es ese Gobierno de coalición.

Es una irresponsabilidad por todas las partes... En fin, digna de llevarse las manos a la cabeza, pero en eso estamos y espérense ustedes que llegue en la Comunidad de Madrid, que veremos.

Bueno, otro de los asuntos que hoy, fíjense, además de estas encuestas a la medida del PSOE, es el caso llamativo, muy, muy, muy llamativo, de los fiscales de Sevilla y él cómo los fiscales de Sevilla están llamando la atención acerca de la llamativa, escandalosa, más que escandalosa, actitud de la magistrada Marta Núñez Bolaños.

¿Quién es? La que ha heredado la instrucción del caso de los EREs de manos de la juez Mercedes Alaya. Y dicen que está cometiendo falta grave o muy grave porque está desatendiendo y retrasando injustificadamente el mayor caso de corrupción del PSOE andaluz.

¿Qué ha hecho esta magistrada? Meter en el cajón las cosas, esperar que las cosas entren ya en el mundo maravilloso de la prescripción. Que seis fiscales anticorrupción de Sevilla se quejen a su jefe de Madrid, al órgano del gobierno de los jueces, tenga que intervenir para que intervengan ante esta señora, es algo que no tiene precedentes. Que, además, lleva de baja dos, no sé cuánto tiempo ya lleva de baja ahora mismo. Dos semanas de momento y lo que te rondaré. Y eso ahí paralizado. Y de los EREs ya verán ustedes que no va a quedar casi nada.

Y ayer a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona un hombre se convirtió en símbolo de una contradicción. ¿Cómo puede ser que en el juicio contra siete jóvenes acusados de haber violado en grupo a una cría de 14 años en la que la Fiscalía solo pide abuso en lugar de agresión no haya ni una sola feminista para protestar? Es su tío el que levanta un cartel diciendo: “Hermana no estás sola” que, por cierto, se quería echar al cuello de uno de los agresores que andaba por allí. Lo tuvo que parar la Policía.

A estos se les conoce como “La Manada de Manresa”. Violaron por turnos a una chica en una fábrica abandonada aprovechando pues que iba... Había bebido, imagínese. 14 años. Precisamente, porque no estaba en condiciones de oponer resistencia, la Fiscalía lo deja en abuso en lugar de agresión. Algo que con la nueva sensibilidad social es más que cuestionable y, desde luego, con la sentencia del Supremo, pues a lo mejor también.

Pero los familiares de la chica estuvieron solos en su programa ante la prensa criticando que no se plantee la acusación de violación. Solos. ¿Dónde estabais todas las de las pancartas de “yo sí te creo. Hermana, yo sí te creo”. ¿Dónde estábais? ¿Dónde estáis? ¿Vais a ir? Uno de los acusados se llama Brayan Andrés. Seguramente otro se llamará Wilson Francisco. La nacionalidad de los acusados es lo de menos. Lo importante es el delito de agresión. ¿Pero vais a ir? 14 años, había bebido, 7 tíos en algo parecido a un portal. ¿Por qué unos casos interesan tanto y otros no interesan nada?