Herrera: “Hace más de una semana se anunció el acuerdo de Gobierno y Junts. No se sabe lo que firmaron”

Señoras, señores me alegro buenos días.

Mañana invernal pasada por agua en buena parte de España.

Me gustaría realizar una reflexión sobre la democracia sanchista que estamos viviendo con una crudeza, con una exposición de motivos, con una suerte de herida abierta sangrante permanente, que la hace enormemente peculiar en la historia.

España es una democracia, pero este gobierno está viciando cada vez más el funcionamiento de esa democracia. Cada vez nos alejamos más de lo que son usos normales en democracia con la ocupación partidaria de todos los resortes que deberían de velar por la independencia de las instituciones.

Democracia ocupada por el sanchismo

El relato de hoy nos trae muchos ejemplos de esa democracia ocupada por el sanchismo, desde lo pequeño hasta lo grande. Hoy nos cuentan que el ministerio de Exteriores, el ministro Albares se ha reservado más de una decena de destinos diplomáticos para nombramientos de su confianza política.

Los diplomáticos de carrera no pueden optar a esas plazas en el reparto de ese bombo porque eso es para políticos. Y así queda intervenida la Carrera Diplomática.

El Negreira de las instituciones

Pero para ocupación política la que se ha perpetrado en el Tribunal Constitucional, el de Conde Pumpido, que es si me permiten ustedes la comparación, el Negreira de las instituciones.

El Constitucional tiene un cometido; avalar la imposición del Gobierno sobre el resto de poderes del Estado. Están por ahí para liquidar por la vía de los hechos la separación de poderes. Pumpido es el Negreira, el árbitro comprado que pita siempre a favor del gobierno y a favor de los socios.

Hay una sentencia del Supremo que molesta a cualquier socio de Sánchez como Arnaldo Otegui, pues ahí está como ocurrió ayer. Conde Pumpido al rescate, enmendando la plana.

Que el Partido Popular recurre alguno de los abusos del gobierno, el Partido Popular de alguna de las comunidades donde gobierna, pues Negreira-Pumpido certifica que las competencias llegan hasta donde tienen que llegar y ya está.

Ayer ya les hablábamos de lo que han dictaminado, de lo que han decidido los letrados de la Comisión de Justicia delCongreso, que le han dado la razón al PSOE y al Gobierno, pero con lo que decía el PSOE y el Gobierno antes del 23J.

Es decir que la amnistía, no se corresponde con la Constitución. Ustedes saben que en el Congreso otro síntoma de la ocupación fue nombrar a este encargado de charcutería legal que es Fernando Galindo, admirador, esclavo, amigo todo lo que quieran, letrado mayor del Congreso.

Pero donde no llega la larga mano del Gobierno y donde queda un funcionario independiente, vuelve a brillar la verdad, porque ayer los letrados de la Comisión de Justicia hicieron su trabajo. ¿Qué dicen? Que es muy dudoso que la figura de la amnistía quepa en el marco constitucional y que su tramitación debería ser articulada como reforma constitucional. Muy importante esto, dicen que aún habiendo en la Constitución es una ley singular cuyos límites no están definidos por lo que se pone en riesgo principios tan básicos como la seguridad jurídica o la igualdad de los españoles.

Y remata advirtiendo que lo que se refiere a los delitos de malversación o terrorismo, la amnistía va en contra de las directrices de la Unión Europea. Es un revolcón técnico en toda regla.

Secretismo de Gobierno y Junts

Y otro de los de los hechos que configuran este teatro sanchista de la democracia, es el secretismo por montera de las conversaciones entre Turull y Santos Cerdá.

No me pregunten qué pasa con el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña porque eso no es asunto ni suyo ni mío, porque eso al menos es lo que se deduce de lo que ayer nos dijeron los representantes de los dos partidos que negocian.

El desprecio a la verdad, a la opinión pública... es otra característica de esa democracia.

Hace más de una semana se anunció el acuerdo entre el Gobierno y Junts. No sabe lo que firmaron. Lógicamente no se ponen de acuerdo.

Pues ayer aparecieron los dos diciendo que los españoles no tenemos derecho a saber que están hablando Turull y Cerdán, además en dependencias del Congreso.