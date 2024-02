Herrera: “El gobierno de Sánchez, al ignorar a los enfermos de ELA, da prioridad a la cultura de la muerte"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este miércoles que pasa entre otros asuntos por la tractorada de agricultores que amenaza con colapsar hoy Madrid, las peticiones de los enfermos de ELA este martes en el Congreso o el "viaje oficial" de Sánchez a Marruecos

"Si viven en Madrid se espera jaleo la capital a cuenta de las tractoradas que parten desde varios puntos hasta llegar a la Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá. Cinco columnas que llegarán por carreteras de La Coruña, Burgos, Barcelona, Madrid, Toledo...".

Los cortes de tráfico, explica Herrera "no están previstos, pero la ocupación de uno de los carriles causa atascos, eso es indudable. Luego irán al ministerio de Agricultura, en Atocha. Allí puede haber una concentración de más de 5000 personas. Es la tercera semana de protestas del sector".

Sánchez en Marruecos

"El que no verá los tractores será Pedro Sánchez a no ser que los vea desde el Falcon porque viaja a Marruecos. Lo ha anunciado de forma sorprendente y por la precipitación parece que sí pueda ser recibido por Doraemon VI, que a lo mejor le ha hecho llegar la idea de que esta vez no va a estar en el casoplón de Gabón o en el de París".

"No ha explicado elcambio de postura del Gobierno sobre el Sáhara apoyando las posiciones de Rabat, las relaciones bilaterales han mejorado pero ma non troppo. Hubo una reunión de alto nivel hace un año el que dijeron vamos a abrir las aduanas de forma inmediata, pero siguen cerradas y la llegada de pateras desde Marruecos se duplicó desde el año pasado".

Pedro Sánchez, continúa el comunicador, "lleva dando tumbos con la política en una zona tan estratégica como el Magreb desde el primer día de su mandato y además todo lo que sea que no se hable de Galicia, si hay que ir a Marruecos se va".

"Todos los gobiernos de España consiguieron mantener relaciones normales con Marruecos y Argelia, Sánchez ha conseguido cabrearse con los dos a la vez e instalar en la política española la sospecha permanente del chantaje marroquí".

"El pinchazo a su teléfono, la cesión del Sáhara, el desmantelamiento de la unidad antidroga en Andalucía, todo eso no se explica, pero acaba teniendo un perfume a presión marroquí que para qué les voy a contar".

Bildu, Equerra, Podemos, Junts se ausentaron del minuto de silencio por los agentes

En este contexto, "Grande Marlaska, el carbonizado, se enfrenta a una sesión de control dedicada casi en exclusiva a pedirle responsabilidad por la lucha contra el narcotráfico".

Ayer los socios de Sánchez, "Bildu, Equerra, Podemos, Junts se ausentaron del minuto de silencio que se guardó en el Congreso en recuerdo de los dos agentes. Y esta escoria es la que mantiene en el poder a Pedro Sánchez, hasta que ya no lo puedan sacar nada más y Marlaska lejos de responder a esa pavorosa falta de medios que sufren los agentes, se plantó en el Senado con la vieja foto de Feijóo con Marcial Dorado".

Los enfermos de ELA en el Congreso

Ayer, destaca el comunicador, "se dio un aldabonazo desesperado de los enfermos de ELA, que fueron al Congreso a denunciar su abandono y el retraso inexplicable de una ley que seguramente permitiría mejorar su atención. Este gobierno que derrocha millones y millones en chorradas, en paguitas, en darles 400 euros a los que cumplen 18 años, en subvenciones a todo lo que haga falta, chiringuitos de todo tipo, dice que lo que preveía esta ley -38 millones-, era mucho dinero".

"Con la excusa de que se adelantaron las elecciones se guardó en el cajón la ley y ahora dicen que no la aprueban porque son 38 millones"



???? Escucha el primer sonido del día de Carlos Herrerahttps://t.co/pA1eRmv4X4 — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) February 21, 2024





"Y los diputados tampoco tuvieron tiempo de pasarse a escucharles". "Pero hombre un poco más de sensibilidad no podría tenerse por parte de 350 diputados a los que pagamos el sueldo, solo 5 anduvieron por ahí. Eso fue lo que le recriminó Juan Carlos Unzué", portavoz de ConELA, exfubolista y paciente.

"Ayer escuchamos ejemplos, durísimos casos como el de una mujer que empezó a tener problemas para respirar. A veces esta gente necesita de una traqueotomía y eso es, necesitas ya asistencia permanente. Y si tu familia no puede prestarte esa ayuda las 24 horas del día o no te puedes pagar un asistente, hay veces que el médico te sugiere, a esta mujer concretamente le sugirió que en lugar de hacerse la traqueotomía solicitará la eutanasia. Como lo escuchan".

Es decir, "el gobierno de Sánchez, al ignorar a los enfermos de ELA, lo que está haciendo es dar prioridad a la cultura de la muerte por encima de la cultura de la vida, que también le denunció Unzué".

Recuerda por último Herrera que "ellos quieren vivir con dignidad lo que les quede, más que pensar de buenas a primeras en ese eufemismo de la muerte digna, ¿y la vida digna? Ya no vales para vivir plenamente, pues quítate de en medio, esta es la mentalidad de la izquierda cuqui".

??Tras la lección de Unzué a los diputados por su escasa presencia en una jornada sobre ELA en el Congreso, Carlos Herrera charla con Eugenio, que nos cuenta cómo se sintió ayer:



??“Fue triste.Cuando Juan Carlos les pegó 'el viaje' salieron corriendo, ya no apareció nadie” pic.twitter.com/F0jvuEkXbR — COPE (@COPE) February 21, 2024