Carlos Herrera: “El Gobierno de España está desairando gratuitamente al presidente de Argentina"

Entretanto siguen pasando cosas. Ayer Javier Milei tomó posesión como nuevo presidente de Argentina para algunos es ultraderechista, para otros es un ultraliberal y para la mayoría el triunfo de un modelo populista es toda una incógnita.

Mireia ha hecho carrera con estilo populista. Pero una cosa es denunciar y otra cosa mucho más distinta es gestionar, arreglar los severísimos problemas de la economía argentina que excede cuatro años de una legislatura.

Durante el mandato de Alberto Fernández -que por cierto se viera a vivir a España- la inflación casi se triplicó. La pobreza creció 5 puntos afecta al 40% de la población.

Javier Milei no tiene un grupo fuerte que le apoye en el Congreso y de cuadros técnicos para gestionar la administración va a depender del respaldo de la mayoría conservadora que lidera moralmente el ex presidente.

Y es verdad que ayer el tipo no se anduvo con paños calientes advirtió de las dificultades que tiene por delante de la sociedad argentina, recibe la peor herencia, no esconde la realidad no anduvo con paños calientes ha prometido un shock inicial que hará la vida de los argentinos al más difícil.

A la toma de posesión fue el Rey al que le deparó un trato exquisito a pesar de que este gobierno no envió ningún ministro. Mira que tiene ministros inútiles y desocupados para acompañarle. Pero es un gesto absolutamente insólito porque las relaciones internacionales no se basan en las amistades políticas sino en el respeto de institucional y en el caso de Argentina estamos hablando de algo más de un país amigo. Es un país hecho entre otros también por españoles, con muchos españoles viviendo en Argentina, con muchos argentinos hijos de españoles viviendo en España. Es algo más que un país hermano, como lo es Cuba por ejemplo.

A pesar de todas las vicisitudes políticas que puedan ocurrir y el Gobierno de España está desairando gratuitamente al presidente de Argentina. Le recuerdo que aún Sánchez no le ha felicitado por la victoria.

Un Sánchez que recuerda Herrera que hoy Sánchez presenta su libro. Esos libros que le escriben como le escribieron la tesis doctoral se lo van a presentar Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero. Es un libro en el que no se habla de la amnistía ni Puigdemont. El libro se resume en dos ideas qué bueno es Sánchez, qué mala es la derecha. Es otra piedra del famoso muro de Sánchez el que prometió para dividir a los españoles.

Esta misma semana Sánchez va a comparecer en Bruselas para hacer balance de la presidencia de la Unión, tendrá que hacer frente a los reproches de los europarlamentarios por la ley de la amnistía.

Y mañana comenzará precisamente la tramitación en el Congreso de esa ley con toda urgencia, sin atender ni escuchar el clamor de las asociaciones judiciales, de los órganos constitucionales y se va a centrar la primera sesión de control del gobierno desde las elecciones del pasado mes de julio, no va a estar Sánchez, que va a estar por ahí porque tiene cosas que hacer.

Hoy el diario El Mundo publica una encuesta según el cual el 22% de los votantes socialistas, un millón 700.000 personas se arrepienten de su voto. Si hubiera direcciones el PP llegaría a 153 escaños. A buenas horas os arrepentís.

El gran argumento de Sánchez es que la amnistía es buena porque va a pacificar Cataluña y los independentistas van a ser a partir de ahora benéficos leales. De momento no van a la reunión hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque dicen que ellos negocian lo suyo aparte, de forma bilateral con el PSOE.

Pero yo le doy algunos datos de actualidad que no son opiniones, son hechos. Este miércoles comparece como imputada ante una juez de Barcelona la antigua directora del CNI Paz Esteban una señora dignísima, profesional intachable a la que Margarita Robles puso a los pies de los caballos. Comparece porque la ha denunciado Pere Aragonés en el supuesto pinchazo de su teléfono. El CNI tenía la instrucción que le había dado el gobierno de considerar al independentismo catalán como un problema de seguridad nacional. Bueno pues por cumplir con su trabajo ahora esta señora tiene que verse ante un juez, como tantos otros agentes policías y guardias civiles que actuaron el uno de octubre.

Y segundo dato: Tsunami Democrátic ha venido desarrollando un software para permitir el voto electrónico en un nuevo referéndum sin que ningún Estado o autoridad pueda evitarlo.

Solo nos entretiene el ministro Óscar Puente que se ha pasado el puente incendiando las redes sociales polemizando con Diaz Ayuso bloqueando a todo aquel que le ha criticado por los graves problemas que se están registrando en las cercanías de Madrid. Le digo una cosa, usted no es nadie si no le ha bloqueado Óscar Puente.