Herrera: "El futuro de España depende de las bases de un partido que quiere acabar con España"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Están ustedes bien? Yo no saben lo que me alegro. De hecho, un lunes es razón suficiente para estar bien. Maravilloso el lunes. Un lunes como este en el que seguirá habiendo lluvias por ahí sueltas y viento, bastante viento en el litoral gallego, también por las costas de Valencia, pero, por lo demás, 25 de noviembre, estamos a un mes vista del día de Navidad. En un mes Navidad y en un mes y una semana se acabó 2019, que empezó hace 4 días. Para que vean ustedes lo que es el curso del tiempo.

Hay una noticia que se produjo ayer, anoche, que nos hace muy felices. Es que España ha ganado la Copa Davis de tenis dando, además, un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario porque hay que tener mucho coraje para lo que han hecho Rafael Nadal y Roberto Bautista.

Rafa Nadal, oiga, salir ahí cada 24 horas sin margen de descanso, jugando hasta las tantas de la mañana a empatar eliminatorias que empezaban cuesta arriba, se perdía el primer punto, bueno, empatando la manga y luego ponerse a jugar también el doble para rematar la jugada.

Y lo de Roberto Bautista no tiene ya palabras. Te llama España para jugar la Copa Davis, cuando llegue la semana decisiva te comunican que tu padre está muy mal, que la cosa no pinta bien. Comienza el torneo, Roberto trata de centrarse en el tenis, pero metidos en el jueves tienes que abandonar la concentración, vas a ver a tu padre y después el padre de Roberto muere.

España juega la eliminatoria del viernes con Argentina con ese minuto de silencio en el que Carreño y Nadal estaban un poco separados para dejar el hueco de Roberto Bautista escenificando el ausente. El equipo pierde su segunda raqueta, pero gana esa eliminatoria, luego gana Gran Bretaña, se mete en la final con un Nadal multiplicándose para no dejar caer a su país y entonces llega Bautista y da un paso al frente y dice: "Yo quiero jugar la final".

¿Cuánto se duerme desde que te comunican que tu padre está en el lecho de muerte, muere tu padre, vas al sepelio,te vuelves a tu casa con tu familia, estás con ellos, asumes la ausencia? Pero entonces se echa encima la responsabilidad de abrir el fuego frente a Canadá y, lo más importante, en el equipo nacional de tenis nadie duda y Roberto va a jugar.

Bueno, pues gana con dos sets. En dos sets con solvencia. Roberto mira el cielo, se abraza a sus compañeros, suelta un grito de rabia y llora. Y entonces ya solo queda que Nadal remate la faena. Y vaya si la remata.

Sexta Copa Davis para España, que es como la Copa del Mundo de tenis, y más este año que Pique se ha metido a organizarla en un formato que supongo que tendrán que arreglar o retocar porque, bueno, ha habido algunos errores, pero bien vale al final lo que bien acaba con Bautista relatando la semana más dura de su vida.

Pues Roberto, hijo, será porque eres español o porque tu padre, que está en el cielo, hizo un buen trabajo contigo, pero has demostrado que eres un tipo muy grande como Rafa Nadal y como el resto de los integrantes del equipo español de Copa Davis a los que, desde aquí, enviamos un fuerte abrazo.

Y la noticia hoy, independientemente de la política, hay que hablar de la política hoy porque están ahí los líderes preguntando a la militancia de sus partidos "¿puedo pactar con este?", la noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia o a Galicia ha llegado el primer narcosubmarino de la historia de Europa.

¿Qué es eso del narcosubmarino? Pues mire, en materia de narcotráfico aquí habíamos visto de todo: la mula que se traga la droga para pasarla por los aeropuertos y que luego tiene que soltarla por sálvase a la parte; los tíos que te meten la droga por el culo y la tienen ahí en el intestino; los buques que esconden droga dentro de fruta; los veleros de recreo que llevan la droga escondida dentro del casco de la nave, pero lo de enviar un submarino, un submarino chiquitito desde América a Europa, 7.000 km de distancia bajo el agua, que ya es agobio, dos ecuatorianos al volante del submarino o lo que lleve un submarino, que no sé lo que es, que no he entrado nunca en un submarino; narcosubmarinos que eran una leyenda del mar, pues como las sirenas que engatusan a marineros.

Encontraron uno en el Caribe, los marines estadounidenses lo interceptaron a grito pelado. Se supone que dice "alto tu barco". pero vamos a ver, criatura, lo otro encerrado en un submarino con la escotilla cerrada. "¿Te van a escuchar, alma de cántaro?" El tío se montó en el submarino como el que se monta a caballo y ahí empezó a darle golpes a la escostilla, los tíos pararon, los detuvieron y todo eso.

Pero es la primera vez que llega a Galicia procedente de Colombia, se entiende, un submarino que vale dos millones y medio de euros cargado con 3.000 kilos de droga. Y se ha localizado porque tuvo un problema de combustible por lo que fuera, estaba pilotado por estos dos ecuatorianos y parece que una tercera persona echa a correr, sale y se escapa. El submarino ahora hay que sacarlo de dónde está, que eso no crean ustedes que tiene su su guasa. Pero hay un remolcador de salvamento marítimo que va a ir para allá y...

Y por lo demás, le decía yo, estas cosas de la investidura tan así, tan entretenidas. A ver si antes de Navidades estos se han puesto de acuerdo. Pues hoy toca la pregunta a los militantes de Esquerra, que es una pregunta que, como la del PSOE, da igual da igual porque te van a decir que sí, porque hay... Para formar gobiernos de extrema izquierda, la militancia de los partidos izquierda siempre estarán dispuesta porque es mucho más radical, incluso, que sus cuadros dirigentes.

Oiga, en la votación del PSOE han participado el 60% de la militancia, siendo el 92 % búlgaros, quiero decir, que sí a lo que haga falta: referéndum a la búlgara.

Miren, el PSOE está a lo que manda Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez hubiese mandado lo contrario, también le habrían dado el 92% porque los que han ido a votar y han votado que sí a ese acuerdo progresista, tú pones la palabra progresista, federal y tal y es que le entra a la gente una taquicardia de emoción. Los que fueron a votar no podían saber lo que votaban porque no les han explicado las claves de ese acuerdo, pero es igual, dieron carta blanca. Si hubiera propuesto el no a Podemos que, cuidado, es lo que preconizaban dos meses antes, también lo habrían votado porque el PSOE cuando pidió el voto en las elecciones negó este pacto, un gobierno de extrema izquierda.

Pero es igual, han dicho que sí como si le hubieran pedido lo contrario, es decir, el futuro de España, además ahora con lo que preguntan los de Esquerra, los de Podemos lo dejan para más tarde, hoy depende de lo que decidan las bases de un partido que lo que quiere es acabar con España, con España tal y como la conocemos, y votan, además, unas bases que, oiga, han estado adoctrinando durante decenios.

Ya saben ustedes, antes de Navidad gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, "no, pero el PP tiene que dar un paso al frente". Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar si están haciendo un gobierno? Ahora va a salir el PP y dice: "No, no hazlo con nosotros y nosotros". ¿Para qué? ¿Para que le de la risa a Sánchez y compañía?