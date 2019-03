Herrera: "El feminismo es un movimiento demasiado goloso como para no caer en la tentación de apropiárselo"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00 de la mañana de un viernes. Hoy es viernes. Es 8 de marzo del 2019. Suben la temperaturas, sobre todo en el interior, el oeste peninsular, va a llover débilmente el Cantábrico, Pirineos, en el sur de Andalucía y Canarias, hay intervalos nubosos en el resto de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. El viento va a soplar con fuerza en Canarias y en el litoral gallego.

No se les oculta que hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, marcado este año por el auge del feminismo y la precampaña electoral y por todo aquello que aprovechando el feminismo, ha trufado tanto las manifestaciones como los manifiestos del día de hoy.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Quizá, sin deseo de provocar, pero sí desde escribir, podríamos aseverar que el año pasado la marcha fue algo más espontánea, más transversal, incluso con diferentes procedencias, etiologías variadas. Este año tiene... Mire, como simbólico, para que entendamos de qué manera el feminismo o la lucha por la igualdad de derechos entre hombre y mujer, tan asumible por todo el mundo que tenga dos dedos de frente, empieza a ser invadida y trufada por, desde luego, movimientos no excesivamente deseables.

Algunas decenas de feministas han copiado las malas costumbres de los CDR, que están provocando cortes en los transportes, en Barcelona capital. Fíjense que siempre, además, es en los mismos sitios: en Barcelona capital cortada la Gran Vía a la altura de Glorias. El atasco de todos los que vienen de Mataró, Badalona y compañía. Pues imagínese hasta donde va a llegar. Y también cortes en la Meridiana y en la Diagonal. Y luego decenas de activistas han cortado las vías del Ferrocaril en San Cugat, han interrumpido el tráfico en carreteras como la B-23, a la altura de Molins de Rei, y están actuando, además, en poblaciones del interior como Vic, etcétera, etcétera.

Bueno, desde luego, a aquellas personas que se vean sacrificadas una vez más, además, en los mismos sitios, en los mismos puntos, en el mismo territorio, en esta ocasión a cuenta del feminismo, seguramente que no van a ser unos especiales adalides de la causa.

El feminismo es demasiado goloso. Es un movimiento demasiado goloso como para no caer en la tentación de apropiárselo, si me permiten ustedes, de invadirlo; como para ser no aprovechar la reclamación razonable, impepinable, de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos; para morcillar la reivindicación con proclamas... Pues eso, al anticapitalismo y otros mitos fundacionales de la izquierda más extrema.

La huelga tiene un marcadísimo carácter sectario. Desde luego, es un ataque al liberalismo democrático como tal, conocido. Y ese ataque se ampara en el feminismo. Es un ataque a la economía de mercado, por ejemplo, con evidentes caricaturas exageradas. Toda exageración es buena si sirve a la extrema izquierda para justificar el totalitarismo en el que vive y en el que quiere, sobre todo, que vivamos todos los demás.

Cuando tú escribes un texto reivindicativo, sectario, hombre... Debes asumir que no representa todas a todas las mujeres. No todas las mujeres piensan así. Y cuando te invade la intolerancia, tú lo que estás haciendo es separarte de la realidad. Esto de la sociedad capitalista, el anticapitalismo imprescindible... Oiga, la sociedad capitalista, con todos sus aquellos, es el marco de libertad en el que se puede crecer de verdad el derecho a la igualdad. El rango de derechos de la mujer.

Es una de las reflexiones del día que va a estar muy condicionada por esta noticia, no es la única, desde luego. Sigue siendo también... Miren, por ejemplo, el acoso a una mujer. El acoso a una mujer que es secretaria judicial. Ahora los secretarias judiciales se le llaman letrados de la Administración de Justicia, que se llama Montserrat del Toro.

Una señora que fue a cumplir su obligación a la sede de una Consejería donde la envió el juez a decir: “Hazte con estos papeles y vuelves”. Y para volver tuvo que saltar por las azoteas, huir por un teatro, tener miedo, como ella misma ha declarado, pero sobre todo algo peor que todo eso: escuchar como la Cataluña independentista se ríe de su miedo o se ríe de su inquietud.

Dice que si tiene miedo es porque era una inestable o por falta de cultura democrática. Ha sido una mujer valiente. Ha plantado cara. Ha estado en el juicio como testigo. Lo único que ha pedido es que se proteja su identidad, que es normal. Protección, por cierto, que se han saltado los medios independentistas: TV3 fundamentalmente. Y que ha servido para que los que viven de la sopa boba del independentismo hagan chistes a cuenta de ella

Por cierto, chicas, las de la manifestación de hoy, ¿cuándo vais a salir en defensa de Montserrat del Toro?, que no habéis dicho ni una sola palabra. Las que cortan las vías, las que habéis cortado las vías de Barcelona, de las Glorias de San Cugat, de la B-23...

Venga, chavalotas, ¿cuándo vais a salir en defensa de Montserrat? Que es una chica,valiente, que se juega su puesto, que se juega su integridad, a la que amenazan con violarla, matarla, quemarle la casa. Yo qué sé. Vamos, es que no os estoy escuchando todavía. Porque mucha prisa en cortar la Diagonal, la Meridiana... ¿Pero alguna de vosotras lleva alguna pancarta que diga 'Yo estoy con Montserrat del Toro'? Es que no habéis salido ninguna. Bueno, igual es que a lo mejor no habéis conocido la noticia. Ya os la doy yo.

Mira todo lo que le estaban diciendo. Mira todo lo que le están diciendo y lo que le están haciendo. Es una mujer, eh. No es un lagarto ni es un tío ni es nada de eso. ¿Dónde estáis? Bueno, claro, es clamar en el desierto. Eso ya lo sé yo. Eso ya lo sé yo. Pero eso está hecho para unos cuántos y no para todos a lo que se ve.

Y por demás, por demás le recuerdo... Ya les doy una buena noticia que, en realidad, está basada en una mala noticia. El Banco Central Europeo no va a subir los tipos de interés. Y usted, que tiene una hipoteca, pues seguramente respirará y dirá: “Bueno, si no suben los tipos de interés, no me suben a mí la cuota de la hipoteca, si la tengo variable”. Si la tiene usted fija... Creo que Pablo Iglesias en lo de Galapagar la tienen fija. O sea que a esos no les afecta. Si no la tiene usted fija, pues le afecta.

¿Pero dónde está la maña noticia? En que no le suben los tipos de interés porque el Banco Cental Europeo ve que la economía está flaqueando porque ve mucha debilidad en la economía europea y cuando hay debilidad en la economía europea, el siguiente paso es que las empresas no facturen, tengan que prescindir de trabajadores, crezca el paro, igual le toca a usted. Bueno, yo tampoco le quiero amargar el día, que es viernes y usted querrá pasar un fin de semana o manifestarse esta tarde o hacer lo que considere oportuno.