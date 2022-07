Herrera: “Elevar sin control los sueldos es llevar a las empresas a su destrucción y perder trabajadores"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya son las 8 de mañana y esta es la senda del verano, la senda del calor. Hoy es un día despejado prácticamente en toda España, vamos sin el prácticamente, en toda España y, además, el fin de semana va a ver como en los lugares de más calor se excita un poco el termómetro al alza. Estamos en verano y el verano ya saben ustedes tiene una senda, una senda que marcan días festivos o fiestas señaladas, o bueno, San Antonio en un primer un primer aviso de junio, después las verbenas de San Juan y de San Pedro, lo que va con el permiso de Santiago, de Virgen a Virgen, de la Virgen del Carmen a la Virgen de todos los pueblos de España, a todas las advocaciones posibles del 15 de agosto. Pero, por ahí en medio siempre está San Fermín, San Fermín es otra cita ineludible como lo es el Tour de Francia, como son otras cosas cuando hay Mundial, un Mundial, que hacen en verano. Este año no porque ya saben ustedes que los mundiales han tenido la feliz idea de llevárselos a Catar en noviembre, pero bueno.

JUAN CARLOS UNZUÉ PRENDE EL CHUPINAZO DE SAN FERMÍN





San Fermín después de 2 años ayer vivió un momento particularmente emotivo enel chupinazo que lanzó Juan Carlos Unzué. Mucha emoción en las fiestas de San Fermín, ya saben consideradas las fiestas prólogo de las fiestas de Estella. A todos los pamplonicas un abrazo muy fuerte, luego hablaremos con su alcalde con Enrique Maya y además sabremos cómo va el primer encierro de los toros de Núñez del Cuvillo que estarán ya corriendo por ahí.

VICTORIA ÉPICA DE RAFA NADAL QUE PASA A SEMIFINALES EN WIMBLEDON

Ayer el nombre, el hombre y el nombre del día era el de, muchas veces, en los últimos días porque volvía escribir otra página asombrosa en el deporte, en una lección permanente Rafael Nadal. Rafael Nadal que se clasificaba para las semifinales en Wimbledon después de ganar épicamente a Taylor Fritz que le ganó el primer set y le ganó también el tercero y sufrir una lesión abdominal que le obligaba a pedir servicios del fisio y es que hasta su propia familia desde la grada le pedía que lo abandonara.

Pero al final, Nadal fue al tie break del quinto set y el tío ganó. La pregunta es ahora si podrá jugar semifinales o no, y luego, bueno había muchas preguntas para Nadal que él contestaba. Bueno, enhorabuena, no hay palabras para describir todo esto y sobre todo para describir el grado de comeuñas que deben tener los odiadores de Nadal, que también los hay, cuando hay un tío de estas características siempre hay medianías que tienden a odiar a la excelencia. Sabemos que es así.

PACTO DE RENTAS

Dos asuntos fundamentales hoy, tres, cuatro…Hombre, dos asuntos que son de largo recorrido quiero decir que no son como la crisis de Podemos-PSOE en el seno del Gobierno, que eso nos no es nada, que eso dura un día. O como puede ser el proyecto de Yolanda Díaz y la presentación de Yolanda Díaz en el matadero, nunca mejor dicho, que también puede ser flor de un día. Estos son asuntos de muy largo recorrido a los que dedicaremos mucho tiempo a lo largo de los próximos meses.

Uno es el pacto de rentas, el famoso pacto de rentas y otro es la energía nuclear y el gas. El pacto de rentas, ha habido una reunión entre Gobierno y agentes sociales que no ha llegado a un acuerdo. Hay hipócritas, manifestaciones sindicales contra la patronal y las empresas exigiendo subida salariales como única medida para compensar la inflación, sabemos que eso es un suicidio. Implantar la idea de que la solución al empobrecimiento tremendo generalizado es elevar sin control los sueldos, sin tener en cuenta la situación de las empresas, es llevar a las empresas a su destrucción y perder los puestos de trabajo. El Gobierno tiene su alcance otras medidas que no las va a tomar, que son bajar cositas cotizaciones para que el trabajador no pierda hasta el 30% de su coste laboral que paga su empresa y él cada mes, y reducir impuestos en general.

Parece que eso no le gusta a al común de la ideología propia o que está entorno de este Gobierno, sindicatos incluidos. Sindicatos no ha protestado por nada, pero ahora, pretende culpar a las empresas de no acomodar los sueldos a la inflación despreciando un fenómeno económico incontestable. Si se carga a las empresas de más coste, sin tener en cuenta su situación se debilita la creación de empleo, se cierran negocios, además no se frena la inflación. Porque no todas las empresas son el Ibex 35, la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Pero, el pacto de rentas sí que es necesario, lo que pasa es por un esfuerzo repartido de todos; y antes o después Estado, funcionarios, pensionistas, empresarios trabajadores y la madre que los trajo a todos se tendrán que poner de acuerdo. En la dosis adecuada a cada uno, empezando por el sector público que tiene hasta sesenta mil millones en gastos superfluo. Está a 14 puntos por debajo de la OCD en eficiencia del gasto público.





LA ENERGÍA NUCLEAR Y EL GAS SON VERDES, ASÍ LO DICE LA UE





Y el otro asunto del que escucharemos hablar muy mucho va a ser la energía nuclear y el gas porque con el temor a que Rusia cierre el grifo de gas Europa, corte el suministro por completo, que puede hacerlo mañana mismo, el Parlamento Europeo ha aprobado una medida que busca alternativas. La energía nuclear y el gas tendrán la etiqueta de verdes, que es un tecnicismo, pero que va a permitir al sector recibir inversiones millonarias en lugar de recular ante las renovables.

Claro, qué pasa con esas inversiones, que efectivamente este tildar de verdes, este tecnicismo dura 4 días, o no se le da garantías a los inversores de que esa inversión puede permanecer ahí durante tiempo y obtener frutos, quién caramba va a invertir en todo eso. Es decir, una posturita del Parlamento Europeo en contra de la opinión de los gobiernos de algunos países, esencialmente España, que puede ser revertida pasado mañana si el asunto de Ucrania acaba, por ejemplo. Es de lo que se trata dar seguridad para las inversiones.

Ahora, la Comisión Europea, el gobierno de Europa tiene que ratificar el próximo lunes esta decisión, la han impulsado Alemania y Francia. Y es imprescindible para que la primera economía europea, por ejemplo, no entre en recesión para que la segunda consolide el sector nuclear. Bueno, ahora pónganse en el lugar de un sandía, de estos verdes, muy verdes toda la vida diciendo que son verdes y verdes y verdes y siendo verdes… toda la vida siendo verdes para que ahora esos verdes, rojos por dentro, abominadores de la nuclear tengan que escuchar que la nuclear es verde de verdad y por la nuclear pasa la solución. Esto retrata una generación de partidos políticos que ha desechado por razones ecológicas la energía tradicional y convertido las renovables en una plataforma de subidas fiscales, que elevan el recibo hasta en un 50%. ¿Tiene sentido que ahora España mantenga su moratoria nuclear que paralizó ya en el 1983, el avance de 5 de los 7 proyectos de centrales nucleares previstos? y ¿cómo va a justificar ahora la alta fiscalidad verde si la propia Unión apuesta por el gas y la energía nuclear? Son dos debates de largo recorrido y nos vamos a entretener.

