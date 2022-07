"Una lección emocional", "una lucha de dos mentes", "una mente privilegiada": las claves de Nadal ante Fritz

El Partidazo de COPE analizó este miércoles el triunfo épico (otro más) de Rafael Nadal en cuartos de final de Wimbledon ante Fritz. Y lo hizo con tres voces más que autorizadas en el mundo del tenis, como son David Ferrer, Tomás Carbonell y Roberto Carretero.

Los tres coinciden en la importancia del aspecto mental en el triunfo de esta tarde.

Nadal, lesionado, remonta a Fritz en un partidazo y se medirá a Kyrgios en semifinales El manacorí se impuso por 6-3, 5-7, 6-3, 5-7 y 6-7 tras haberse lesionado en el segundo set de un partido histórico. Kyrgios venció con comodidad a Garín y será el rival de Nadal. 06 jul 2022 - 15:40

David Ferrer, director de la Copa Davis tenía claro que Rafa no se iba a retirar pese a tener que ser examinado de las molestias en el abdomen: "Conociéndole sabía que no se iba a retirar. Me ha sorprendido que al seguir el tercer set tuviera esa capacidad para volver. Y creo que ha ganado porque se ha sentido bien".

"Rafa es otro nivel, mental y tácticamente. Ha sido una lección táctica de cómo afrontar el partido: se ha mantenido muy bien emocionalmente". Y tiene claro lo que puede complicarse la existencia del tenista si sufre una rotura: "Buscaba un movimiento fluido, sin forzar el abdominal. El problema podría ser si viene rotura; si es una distensión, podría jugar con un día de descanso".

Tomás Carbonell, ex tenista y entrenador cree que los grandes, como Nadal, "los Grand Slam a cinco sets les da la oportunidad de desplegar su fortaleza mental sobre el resto de los mortales. Le ha ganado mentalmente a Fritz. Tácticamente, es evidente. Por encima de todo, el partido no ha sido tenístico: ha sido un partido entre dos mentes, una más fuerte que otra, y creo que sabían cómo iba a terminar la historia. Dominan la escena mejor que nadie, en un partido a tres sets no puedes utilizar tantas cosas; los grandes campeones juegan con lo que tienen, y es con lo que ganan", analizó.

Roberto Carretero, comentarista en Movistar, opina que la victoria de Nadal "es una mezcla de lo mental y de lo táctico. Estos tenistas ganan por el peso de su camiseta y porque tienen una mente privilegiada y un físico que pese a estar al 50% son capaces de ganar a gente muy buena. Rafa ha ganado calmándose, amoldándose a lo que había, ha visto que sacando más flojito Fritz no restaba tan bien".