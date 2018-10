Herrera: "¿Dónde están las diputadas feministas que no han denunciado la actitud machista de Rufián?

Este martes Gabriel Rufián ha vuelto a desprestigiar al Congreso durante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP. El independentista le ha reprochado a la vicepresidenta de la comisión, la popular Beatriz Escudero, que actuara como "palmera" de Francisco Álvarez Cascos, que en ese momento estaba sometiéndose a las preguntas de los diputados. Además, ha incurrido en una actitud absolutamente sexista al guiñarle un ojo, lo que ha propiciado que ella abandonara la Cámara tras llamarlo "imbécil". Carlos Herrera ha salido en defensa de Escudero durante su monólogo diario y ha criticado la actuación del portavoz adjunto de ERC.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO DE HERRERA

“Ayer se produjo un hecho muy curioso, bueno, muy curioso, no es el primero, en la comparecencia de Francisco Álvarez Cascos, esta comisión de investigación para conocer la financiación irregular del PP, esta comisión que preside, es un decir, es un decir, Pedro Quevedo. Pues Rufián, el chulo, el matón, como siempre, quiso dar su número, lo que pasa que ayer se encontró con una tipa con todos los arrestos bien puestos. Le dice, esta 'palmera' que tiene usted ahí y le guiña un ojo a la señora Escudero. Y la señora Escudero lo que le dice, 'no me guiñes el ojo, imbécil'. Muy bien tirado imbécil, muy bien tirado”, ha comenzado exponiendo Herrera.

Tras ello, se ha dirigido al resto de diputadas y a los colectivos feministas por no salir en defensa de Escudero, así como por no criticar la actitud machista de Rufián. “¿Creen ustedes que la sección femenina ha salido en apoyo de esta diputada? No, porque no es de izquierdas y, por lo tanto, no tiene derecho a ser defendida. Solamente... Todas estas de Podemos, del PSOE, de Izquierda Unida, ¿dónde estaban ayer? Pues calladas como puertas, claro. ¿Qué van a hacer si no es de las suyas?