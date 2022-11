Herrera, desde Qatar: “Un empate, después de una victoria, nos deja a tiro de ganar a Japón para octavos”

Anterior Siguiente Vídeo Herrera, desde Qatar: "Alemania es uno de los países más competitivos de la historia en todo" Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Aquí en Qatar, aquí en Doha, aquí en la sede del Mundial. Este atípico mundial pero bastante bien organizado, Mundial de Qatar 2022. Después de que ayer España, en el estadio más espectacular de los de por sí, todos espectaculares, construidos ex profeso para este Mundial; España empatara con Alemania o Alemania con España, según se mire.

Antonio Rüdiger anota un gol que luego fue anuladoEFE







Miren, 1-1 contra unos señores que son o tienen la tradición, una tradición de equipo sólido, juegue la generación que juegue, y que con altibajos; hombre, claro evidentemente; pero han conseguido cuatro Campeonatos del Mundo, empatar. Pues, hombre, digamos que, así a priori, pues podría ser un resultado que uno firmarse, y más cuando en una clasificación como la de hogaño, un empate después de una victoria nos deja a tiro de ganar a Japón para clasificarnos para la siguiente ronda, para para octavos. Lo que ocurre es que España empezó goleando con un Morata ciertamente hábil en el área pequeña, en el en el recorte en el área pequeña, y después Alemania con una presión muy difícil de soportar empató. Si hubiera sido al revés, si hubiera valido el gol que el bar anuló y España hubiese marcado a 10 minutos al final, hoy estaríamos infinitamente más contentos que habiendo marcado el primero y después haber marcado Alemania. Pero, en fin, aunque nos deje un tanto fríos, oiga, es uno de los países más competitivos de la historia en todo, también en el fútbol. Y ahora solo nos queda el escollo de Japón, que es imprevisible porque igual gana Alemania que pierde con Costa Rica, así que veremos.









Bueno, vamos a ver cosas del día de hoy. Luego si quieren hablamos de Qatar, porque Qatar visto de cerca, hombre tampoco es el infierno de los derechos humanos que algunos han vendido. Yo no sé si inspirados en una campaña internacional, los qataríes se quejan mucho y están apesadumbrados de que la mitad de las cosas que se han dicho de ellos, hombre, no se corresponde fielmente con la realidad. Pero bueno, también sabían lo que fue un bloqueo cuando con el resto de hermanos pérsicos, del Golfo, anduvieron peleados y sufrieron un bloqueo por parte de Abu Dabi, Dubái, los saudíes, etc, ect. Los saudíes querían comerse una parte buena del territorio, cercar a Qatar, y dejarle solamente la salida por Irán, con quien comparte una bolsa de petróleo importante. Hombre, muy antioccidental, muy antioccidental, no será este país cuando tiene dos bases de la OTAN. Bueno, pero eso ya es motivo después de una de una charla si quieren con más tranquilidad.





PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA

El mundo respira mucho más tranquilo, mucho más feliz porque Pedro Sánchez es presidente de la Internacional Socialista. Vamos, aquí, era el comentario ayer en el campo de fútbol, que tú veías a todos los tíos del turbante, que decían oiga pero ¿cómo los españoles, incluso hoy no salen celebrando que su jefe, su presidente es que..? Miren, les decíamos hombre hay que tomarse un poco cachondeo el despliegue de la propaganda que ha rodeado la aclamación de Pedro para para el cargo. Pedrito como le han llamado los medios amigos, que son casi todos. O sea, parecía que es que presidir la Internacional Socialista es más importante que la OTAN, la Casa Blanca, la Commonwealth… Pedrito es una mezcla de Billy Brown, de Kennedy, de Tony Blair… Y luego ya rascas, y como con todo, en el caso de Sánchez no hay nada. LaInternacional socialista es un club decadente de partidos socialistas y relevantes, en el que no está ninguno de los importantes: no está Alemania, ni EE. UU., ni Reino Unido. Forman parte de un club lleno de siglas de países del montón, algunos de los cuales donde la democracia y brilla por su ausencia, por cierto, o cuando menos mejorable: Bolivia, Venezuela, Gabón, Irak, Mali… yo que sé. De Europa están los franceses que sacaron un 1 %, en los últimos elecciones; están Grecia y Portugal. Y Sánchez se ha pagado la proclamación organizando el Congreso en Madrid y aceptando un puesto, en realidad que nadie quería porque se ha llevado ahí Papandréu 16 años buscando sucesor y, hasta ahora, es que no había manera, pero bueno.

Las últimas horas han servido para entender que Sánchez tiene grandes ideas para arreglar el mundo pero muchas para estropear España.









¿VIOLENCIA POLÍTICA A IRENE MONTERO?





¿Cuál ha sido la reacción de Sánchez y de todo el gobierno ante los estragos de la Ley del ‘solo sí es sí’? Lo normal habría sido rectificar rápidamente y comprobar que al comprobar que decenas de delincuentes se han beneficiado, por mucho que diga el fiscal general de la Moncloa de las audiencias, en las Audiencias Provinciales han dicho que no pueden evitar las rebajas de condenas con el nuevo Código Penal. Pues, no, no, no han rectificado. Han preferido intentar canonizar a Irene Montero por una frase de una diputada de Vox en la que le dijo que su carrera política ha dependido de la promoción que le ha dado Pablo Iglesias, pero bueno ¿dónde está la violencia política ahí? O sea, a eso lo llaman violencia política; no hacerle escraches violentos a Cifuentes; a Rosa Díez a Soraya; o pegarle una pedrada a una diputada de Vox; o echar desinfectante en el País Vasco cuando Vox da un mitin; o insultar a Ana Botella por ser la mujer de Aznar… No, no; eso es jarabe democrático, pero decirle a Irene Montero que es quién es porque su pareja la ha promocionado, que lo sabe todo el mundo, eso es violencia política. Empiezan a salir todos estos en acomplejados de la derechita, a decir ‘hombre, hombre, cómo se pasó esta señora, es intolerable entrar en estos términos…’ Pero ¿qué términos? Violencia es soltar a pederastas eso sí es violencia, y ayudar a violadores y llamar fascistas a los jueces y a juezas por no tragar con la banda de la tarta; eso sí es violencia. Y apoyar a los que queman contenedores, a los CDR, a Bildu, a los que rodean el Congreso, a los que pegan a policías a los que persiguen al niño de Canet, a los chavales que ponen una bandera de España en su instituto en Mallorca para apoyar a la selección española y los echan a todos de clase, los que votan al PP o a Vox o a Ciudadanos en Cataluña o en el País Vasco… eso es violencia. Picamos en el anzuelo, lo que quieren es que nos olvidemos de que con esa Ley mamarracha están rebajando sus penas decenas de agresores sexuales, y si no la cambian se van a beneficiar muchos más delincuentes en el futuro.

Irene Montero, Ministra de Igualdad









Hoy cuenta eldebate.com cómo el Ministerio de Igualdad ha ignorado a las miles de mujeres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que no tienen un chaleco antibalas adaptado a su anatomía. Dice Montero que de eso no ha hecho nada, pero tienen en talleres de perspectiva de género para los mandos policiales, marichulos. Entre la dichosa Ley y el Mundial de Qatar, hemos podido comprobar que este Gobierno utiliza causas como la igualdad o como la homofobia para estigmatizar en España a todo lo que se mueve.

Pero luego, cuando hay que utilizar esos valores de verdad, miran para otro lado. Ni una protesta contra nadie y ayudar a los violadores con tal de no reconocer que la Ley es una chapuza.