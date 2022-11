Herrera: “La derogación de la sedición se aprobará junto con los presupuestos por petición de Oriol Junqueras"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Las 8, 7 en Canarias, del lunes 21 de noviembre,Irene Montero sigue siendo ministra del Gobierno.Sánchez no la ha destituido ni ella ha dimitido; y además, de aquí hasta que no se apruebe los presupuestos, Sánchez como si ustedes no lo vieran. Porque vamos, ni una buena palabra ni una mala acción ni al revés; ni una mala palabra ni una buena acción tampoco, nada. Lógicamente, bueno, habrá alguna novedad sobre Irene Montero lo cuento y otras derivadas de la política nacional.









EL BALÓN RUEDA EN EL MUNDIAL DE QATAR





Ayer seinauguró en Catar el Mundial de Fútbol, ceremonia opulenta un poco extraña, derroche de dinero, figurantes, colorido; no con la presencia normalizada de mujeres, con estadios realmente bellísimos; pero sin alma seguramente. A este Mundial de falta el alma y las aficiones de verdad, ¿no? Los figurantes que han contratado en Pakistán para simular el ambiente real de un Mundial. Luego, los goles hacen que ya no se hable tanto de sí el Mundial en Catar porque sí porque no, se ha comprado con dinero de la FIFA de Infantino, que rima con cretino; desde luego ayer escuchándole diciendo que los europeos tenemos que pedir perdón por nuestros 300 años de los.. Bueno, en fin, estas cosas de cretino.

GR7031. AL KHOR (CATAR), 20/11/2022.- Fotografía de Naranjito, la mascota del Mundial España 1982, en un desfile parte de la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022 hoy, en el estadio Al Bait en Al Khor (Catar). El mundial se realiza del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. EFE/ Rodrigo Jiménez









Siempre ha habido mundiales, o siempre ha habido Juegos Olímpicos que han sido contestados, digámoslo; criticados o cuestionados. Fíjense el de Argentina del 78, en plena fiesta de los militares asesinos argentinos; fíjense los Juegos de Berlín del 36 con Adolfo Hitler iniciando su carrera también; fíjense, los Juegos Olímpicos de China, ¿sirvió para algo, para el pueblo chino, para el progreso de China, derechos humanos y esas cosas los Juegos Olímpicos? Seguramente no. Ahora, después del espectáculo llega la realidad, por mucho dinero que tengan los cataríes, no tienen una selección presentable, lo han intentado comprando –en fin- nacionalizando jugadores; a la media parte se fueron los aficionados cataríes. Ayer, jugó Ecuador que parecía Brasil del 70, ¡eh?; y el miércoles nos enfrentaremos a Costa Rica y veremos. Ya les digo, que cuando rueda el balón ya todas estas consideraciones: si Catar es esto o lo otro, si no dan cerveza los estadio, si no dejan, si… empieza a olvidarse.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio









LOS PROYECTOS DE LEY QUE SE APROBARÁN ESTA SEMANA





Pero es que en España, y esto le viene muy bien a la Moncloa, porque menudas dos semanas hay por delante, menudos líos de proyectos de ley y menudo escándalo sigue habiendo con la Ley del ‘solo sí es sí’. Tenemos la aprobación de los impuestos, de los impuestazos, que el Gobierno se ha sacado de la manga para castigar a bancos, eléctricas y a las comunidades del PP que se atrevieron a anular el impuesto de Patrimonio. Seguramente ganará Sánchez todas las votaciones, pero esto no mejora el deterioro de su imagen personal, de su Gobierno por las chapuzas legales, por las cesiones que hace a independentistas…

Hombre, sí, le sacarán adelante los presupuestos pero a cambio de la derogación del delito de sedición. Es decir, no son los presupuestos de Sánchez, son los de Oriol Junqueras, que es quien de verdad manda en España. Toda la chulería que Sánchez se gasta ante los medios, su partido y los partidos de oposición tal y que… todo eso se licua con un mohín de Junqueras. Esquerra ha conseguido el gran objetivo político: que el Estado español reconozca que lo ocurridoen el 2017 no fue un golpe contra el orden constitucional, si no bueno, una algarada de despedida de soltero. Y eso, tiene consecuencias. Puigdemont esta semana se enfrenta a una vista ante el Tribunal General de la Unión Europea que tendrá que decidir si concede el suplicatorio que pide la justicia española para procesarle, todavía no se ha aprobado el delito de sedición; pero los abogados de Puigdemont, claro, lógicamente van a derimir en su favor la argumentación de la Ley de sedición, esto de que van a suprimirla en su defensa. Que es la misma en el caso de las rebaja de las condenas de violadores, si se deroga el delito de sedición desaparece una de las dos causas por las que pretende juzgar al fugado, y ante la duda, se debe aplicarle la interpretación más favorable al afectado. Esa solo sería una de las consecuencias de esa modificación.

Hay otra causa en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y esa es el recurso contra la sentencia del Supremo que condenó a los golpistas: si el delito de sedición desaparece, se estaría dando la razón a los recursos de los condenados que siempre consideraron desproporcionados las penas que le fueron impuestas por el Supremo. Entonces, la derogación de la sedición se aprobará de manera urgente, coincidiendo con los presupuestos porque así lo ha pedido Junqueras. Laderogación parcial de la malversación, otro delito por el que se persigue a Puigdemont y a muchos de los que participaron en aquel happening; por ahora, parece que se ha paralizado, por ahora. Fíjense, ennuestro país causa más escándalo perdonar corruptos que perdonar a quienes dieron un golpe de Estado; pero esto es lo que hay. Pero no descanses lo de la malversación también, la están peinando y en fin.

Y de la Ley del ‘solo es sí es sí’, hay poca novedad porque el fin de semana no hemos tenido nuevas rebajas de condena, Irene Montero sigue siendo la ministra como le digo hasta ahora y lo más divertido en plena escandalera es que da más… jejeje, ¡qué casualidad. Miren ustedes, esta escandalera de rebaja de penas, de excarcelación de condenados. Bueno, esta semana el sorteo de la Lotería Nacional va dedicado a la Ley de Irene Montero, o sea de las 52 semanas del año tenía que coincidir precisamente en este sorteo, el sorteo para publicitar la Ley; lo que hay en el décimo lo pone, en la franja derecha por las facciones, no sé qué, no sé cuánto; y el de izquierda, pues ‘solo sí es sí’. Parece una broma, pero es así. A los violadores ya les ha tocado la lotería, ahora te puede tocar a ti podría decir el lema de la Ley. Por cierto, ¿desde cuándo se hace publicidad de las leyes del Gobierno en los billetes de Lotería? ¿Vamos a hacer, también, publicidad de la derogación de la sedición? ¿Para qué sorteo? ¿El del 28 de diciembre, Día de los Inocentes?

Bueno, y el Gobierno ha intentado extender un manto de silencio en la polémica, estos días solo se ha visto hablar a Bolaños, a Gracita Bolaños, que en vez de referirse a los violadores beneficiados por la Ley; por supuesto, se ha referido el franquismo. Por más que el Gobierno, miren, se invente cualquier polémica para pasar página, el episodio ha venido a complicar aún más las tensiones en la coalición. La tal Montero, se ha quedado sola; Sánchez no la cesa porque no puede, pero el resto de ministros huyen de ella como la peste, cuando son tan responsables como ella del desastre. Todo socialista medianamente alfabetizado es consciente del enorme desgaste que le supone al PSOE la convivencia con esta panda de inútiles que ante cualquier adversidad se despacha con ataques a la Justicia absolutamente intolerables.

Y, la última que se le ocurrió ayer a Victoria Rosell fue decir: ‘ah, hay alarma social pues no cuenten ustedes lo que están preparando los abogados de los violadores ni si hay rebaja a los violadores’. Mira, mira bonita, aquí la responsable de que haya alarma social eres tú y el resto de la banda de ignorantes que se hizo famosa por llevar una tarta; no los medios que cuentan las cosas. Ahora nos vas a decir tú lo que es noticia y lo que no es noticia.

Audio