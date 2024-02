Carlos Herrera ha analizado en su monólogo de este lunes varias noticias entre ellas, las elecciones gallegas que entran en su recta final y el 'asesinato' de dos guardias civiles en Barbate.

En este sentido Herrera ha recordado que "hoy la noticia va a estar en los juzgados de Barbate donde ocho sujetos van a pasar a disposición judicial. Es el trayecto que va a recorrer Kiko 'el cabra'. Los otros cinco individuos que iban con él en la lancha fueraborda el viernes por la noche y los dos que les fueron a buscar a Sotogrande cuando huían de la Guardia Civil".

"Estos mataron intencionadamente a dos guardias civiles en la dársena de Barbate. Si hubiera un poco de justicia en este país, estos tienen que empezar a pasarlo mal, dentro de lo que contempla la justicia para los asesinos".

"¿Qué pasa en el qué pasa con el narco en el Campo de Gibraltar y qué está haciendo el Gobierno para combatirles?", se ha preguntado Herrera. "Nos podemos engañar con las cifras diciendo que se han practicando 17.000 decepciones... pero si tú vas al sitio la lucha contra el narco no se está ganando".

Sigue Herrera explicando que los narcos "estaban en la dársena de Barbate resguardándose del temporal de Carlota, como si estuvieran en casa, tranquilamente".

Entonces "cuando el alcalde de Barbate vio la impunidad de los narcos en la dársena llamó a la Guardia Civil y la Guardia Civil mandó lo que pudo, agentes del Geas, submarinistas y agentes del Gar, con sede en Algeciras. Van por carretera, llevan un vehículo pequeño, una zodiac y allí se acercan donde están los chulanganos, los narcotraficantes. De las cinco narcolanchas, cuatro se van, pero una se queda desafiante y empieza una especie de rodeo, una lucha desigual entre la narcolancha de 14 metros y la zodiacde solo cinco".

"Y en cada embestida los vítores, la chanzas de un grupo de auténtica gentuza de miserables que se posiciona con los narcos y desea la muerte de los guardias. A esos también habría que encontrarlos".

"Cuando una parte de la población apoya el narco y el narco es un modo de vida, es que algo grave está pasando".

Dos agentes muertos, Miguel Ángel y David



Y bueno, continúa el comunicador, "'Kiko, el cabra' se vino arriba, se sintió tan impune y pasó por encima de la zodiac de la Guardia Civil. Dos agentes muertos Miguel Ángel y David".

La viuda de uno de ellos, de David, "ha sido noticia en las últimas horas porque plantó cara al ministro Marlaska. Ya el sábado se sabía que la familia de David no quería que Marlaska estuviera, no sería bienvenido en el funeral, pero fue y en el momento de colocar la condecoración en el féretro de David la viuda se puso delante y le dijo 'no mi marido no habría querido esto'. Y cuatro veces intentó Marlaska depositar la condecoración y cuatro veces esta viuda se negó".

La empatía de Sánchez

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La "empatía" del presidente del Gobierno con los agentes fallecidos "se limitó a un tuit y a renglón seguido se puso el smokin y se fue a la gala de los Goya. Una gala en la que vimos todo tipo de reivindicaciones solidaridades progres, las habituales, de lo más variopintas, y bla bla bla y seguramente todo muy justificado, pero ni una palabra de recuerdo los agentes asesinados y mira que habló gente, mira que hablo gente".

Herrera sí que ha querido enviar "un abrazo a todo el cuerpo de la Guardia Civil y a las familias y amigos de estos hombres asesinados".

Insiste el comunicador en la palabra 'asesinados'. "Sé que hay comunicados que dicen fallecidos, hay veces que estas cosas tampoco se hacen con maldad, nadie pone fallecido como queriendo quitarle importancia a la muerte". Fallecieron, recuerda Herrera "por un atentado contra sus vidas de un individuo llamado 'el cabra'. Bueno hoy estará allá en los juzgados de Barbate".

Elecciones gallegas

Faltan cinco días para que termine la campaña electoral en Galicia. Recta final. "Los del PP arrancan esta recta final enfangados en una polémica absurda generada por unas declaraciones que se atribuyen a Feijóo, o se atribuyen a alguien de su equipo era un off de récord, es decir una reunión donde yo te cuento cosas y tú no cuentas que yo te las he contado."

"¿Cuál era esa conversación? Por lo que hemos podido saber realmente lo que hizo lo que hizo Feijóo o quien anduviera allí, o quien fuera quien realizara ese off récord era leer el manual del indulto en el derecho penal español, que primero a un tipo hay que condenarlo, juzgarlo, condenarlo".

"Una vez condenado, esa persona pedir el indulto, el tribunal que lo ha condenado, dar un informe a favor o no. Esa persona arrepentirse ' y luego la autoridad política tiene la potestad de indultar o no indultar. Eso es leer el manual sencillamente, pero claro le faltó tiempo a los rivales del PP para exagerar hasta el paroxismo unas declaraciones que por cierto nadie ha escuchado".

"La peor consecuencia de este episodio ha sido la de desviar el foco sobre lo que se está jugando en Galicia en estas elecciones, que es muy importante; o Rueda mantiene el gobierno o veremos a Galicia emprender la senda de la radicalidad, inestabilidad, por ejemplo la que escogió Cataluña hace tiempo".

"La candidata del Bloque no habla de su programa electoral, pero el programa del bloque es muy claro y muy inequívoco, un referéndum de autodeterminación, un nuevo estatuto ,educación en gallego obligatoriedad del gallego para todos y además de guinda un sistema judicial propio en el que el Supremo, el Constitucional no tengan nada que decir".

"Cada uno sabe donde se mete, pero bueno ha sido una maniobra para jolgorio del PSOE que está dando a entender que el PP es igual que ellos, están por la amnistía por el indulto etcétera etcétera, cosa que nadie ha dicho, sino que han dicho exactamente todo lo contrario, da igual aquí están las cosas en cómo se cuentan", ha concluido.