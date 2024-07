Herrera: “Cuántos informativos habría abierto si fuera el hermano de un presidente del PP"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este jueves que pasa entre otros asuntos por los registros en la diputación de Badajoz en el marco de la investigación al hermano de Sánchez o por la política migratoria del Gobierno.

"Hoy el mundo tiene puesta la mirada en la cumbre de la OTAN en Washington. Van a ver qué avances, planear ayuda a Ucrania como el envío de aviones, a ver qué pasara si ganara Trump las elecciones, y la gente pendiente de Joe Biden, del deterioro físico de uno que lo tiene cada día más difícil, aunque él intenta transmitir una sensación de energía".

Y aquí, España, continua Herrera, "está pendiente de lo que pueda pasar en la final contra Inglaterra porque ayer ganó a Holanda. Me parece que es la primera vez que juega medianamente bien Inglaterra en todo el campeonato. A ver si ahora se va a espabilar justo al llegar al final. Le ganó a Holanda en agónicamente, siempre en el último minuto, que es lo que ha venido haciendo Inglaterra en todo el campeonato . Y ahí están las armas puestas en alza, en vilo y el domingo toda España pendiente de ese encuentro".

Política migratoria

La misma España, recuerda Herrera "que ha enfermado de política o de politiquería, de polarización. Así hemos llegado a un punto en el que los problemas se acumulan y en vez de buscar soluciones, los enterramos en polémicas y lejos de arreglarse, las cosas van cada vez peor. Vean sino la política migratoria sobre Canarias, es un problema muy grave. El año pasado llegaron 40.000 inmigrantes. Este año los expertos dicen que podemos llegar a 90.000. En Italia han bajado por cierto, han bajado tanto como han subido en España".

"Esto no tiene soluciones mágicas, esto no es solamente que responda a una voluntad política de intentar arreglar un asunto".

"Las mafias son las que están poniendo en el camino a estas personas de las cuales no sabemos cuántas mueren en la travesía. Hayotros países que tienen problemas con Estados Unidos, Italia, Reino Unido, pero la peor manera de hacerlo es envolverse en demagogia, en el tacticismo político".

"Ahora el problema está en la acumulación de menores que hay en Canarias, menores que llegan solos , sin familia que debe tutelar la Administración porque no se puede hacer un paquete y echarlos al agua, ni devolverlos es tan fácil, tampoco lo intenta el Gobierno. El gobierno muestra la misma falta de operatividad y eficacia que todo lo demás, es literalmente incapaz de frenar la llegada de pateras".

"Ayer vimos a oleadas de ministros, toda esta panda de borregos, acusar de racismo, xenofobia a Feijóo al tiempo que les exigen llegar a un pacto, es una curiosa manera de hacer las cosas. A un Gobierno que vive en el alambre parlamentario, que presenta una modificación legal por la que le obligaría a las autonomías a aceptar este tipo de repartos por ley pero sin prever la dotación económica necesaria para ello".

"Mientras, sus socios preferentes, los independentistas catalanes, que siempre están por la singularidad dicen que ellos ya no acogen a nadie más".

Romper gobiernos en 5 autonomías

"Y por si faltara poco, llega Vox y amenaza al PP con romper sus acuerdos de gobierno en cinco autonomías si aceptan el reparto de menores que solicita Canarias. Claro en este ambiente ayer se reunió en Canarias la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud para ver esta cuestión y la mayoría de las comunidades Autónomas del PP aceptaron el reparto de 347 menores, de los 6.000 que hay en las islas. No aceptaron la reforma de la ley que presentó el Gobierno. Así que el Gobierno en lugar de negociar pacten ustedes con el único que pueden pactar, que es el único adulto en la habitación, que es el Partido Popular. Pero se frota las manos viendo que Vox cumple su amenaza y da por finalizados cinco pactos autonómicos con el PP, que es lo que dijo anoche la dirección de Vox, ya veremos qué pasa hoy".

"¿Van a caer los gobiernos de Valencia, Extremadura...? Seguramente no. Primero porque no hay una mayoría preparada para una moción de censura porque la tendría que votar Vox. Vox tiene un serio problema porque pierde mercado y tiene fugas a su derecha. Esto es tacticismo político, no es responsabilidad política ni mucho menos. Y esta polémica organizada por Vox, qué bien le viene el gobierno porque así tapa un asunto que sería la noticia de la jornada".

El hermano de Sánchez

"Ayer la Guardia Civil registró la Diputación de Badajoz, tratando de encontrar documentación sobre los pormenores de la relación laboral de esa Diputación con el tal David Azagra, hermano del presidente del Gobierno. Lo manda un juez".

"Esto ha tenido una consecuencia positiva, por primera vez en mucho tiempo el hermano del presidente del Gobierno se ha presentado en su lugar de trabajo. Ayer estuvo presente en el registro, le quitaron el ordenador personal".

"Hoy cuenta El Debate que David Sánchez, se hace llamar David Azagra, tenía fijada su residencia en un chalet de Segovia hasta que comenzó el escándalo por su polémica contratación. El chalet estaba en El Espinar, a más de 400 km de su lugar de trabajo. Pero además este hombre está empadronado en Portugal en un edificio vacío, donde paga menos impuestos. Por si esto fuera poco cuenta con un patrimonio de casi dos millones de euros, no es compatible con los ingresos que ha declarado. Es verdad que a uno le puede tocar la lotería y es verdad que puede cobrar una herencia que no sería familiar porque entonces le habría tocado a Pedro Sánchez una parte. Alguna relación fraternal que tuviera con alguien y esa persona con afecto le hubiera dejado un dinero, legítimamente por otra parte. Eso no consta o no lo explica, pero no se explica nada".

"Ustedes deben platearse siempre el caso adverso. Qué ocurriría ahora mismo en el equipo nacional de opinión sincronizada... cuántas portadas habría escrito el diario El País... cuántos informativos habría abierto una noticia semejante si este fuera el hermano de un presidente del Partido Popular, un hermano de Rajoy o Feijóo. pregúntenselo".

"Y sin embargo aquí, un estrés terrible de todos los ministros para proteger a la familia de Sánchez,todos los días inventando cosas, a ver qué inventamos hoy, un día detenemos a Nacho Cano, pero eso en fin dura unas horas porque no tiene recorrido y además encima te llevas una querella".

"Qué pasaría sí.. es la pregunta que hay que hacerse siempre en esos casos", ha concluido el comunicador.