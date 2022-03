Herrera: "El Congreso de los Diputados fue una sala de torturas para Sánchez"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es jueves, es 24 de marzo del 2022 y es un día, no sé si el día D, el día R, R de reuniones; el día ¿qué? El día de la carestía. Miren, hay dos pasos cuando se le ven las orejas al lobo o el lobo ya está directamente con la boca abierta y tiene el cuello, los dientes metido, en tu cuello que entonces empiezas a ver si haces alguna cosa.





LOS PESCADORES VUELVEN A FAENAR





Ayer, el ministroLuis Planas consiguió, no es poco ¿eh?, que los pescadores abandonen los paros y vuelvan a faenar. Yo no sé exactamente lo que les prometió. Pues supongo que más apoyo para limitar el alcance del precio del gasóleo, pero hombre en fin consiguió y es buena noticia.









¿LLEGARÁ EL ACUERDO CON LOS TRANSPORTISTAS?





Y, además de los pescadores, hoy vamos a intentar llegar a un acuerdo con los transportistas, aunque les tengamos que dar hasta la ropa interior, estará pensando en este momento Sánchez. Desde luego ayer Sánchez lo decía en el Congreso así.

¿Qué es lo que ha hecho cambiar a Sánchez, a lo largo del día, para adelantar a hoy la reunión con transportistas, que veremos si convocan a la Plataforma que de verdad ha iniciado estos paros, en lugar de esperar al día 29 y el Congreso de Ministros del 29, después del Consejo Europeo y tal y cual? No lo sé, alguien le habrá contado a este buen hombre que es que por la ciudad de España van los señores y las señoras cargando con leche por la calle; y que los mozos de almacén van con el toro para arriba y para abajo sin saber ya dónde poner los palés porque no hay sitio en los almacenes; y que hoy el diésel ha superado en precio a la gasolina.

Y luego, además, si le sumas que en el mismo Congreso tus amigos de legislatura te pintan la cara como se la pintaron ayerRufián y Errejón, pues a eso ya Sánchez, hombre tuvo que hacer daño. Oiga, dónde hay que firmar, dónde hay que firmar para estar de acuerdo con lo que dice Rufián y lo que dice Errejón; son dos demagogos y oportunistas de tres pares de narices, pero ¿dónde hay que firmar?, porque estaba bien dicho, claro es así. El Congreso de los Diputados ayer fue una sala de torturas para Sánchez, que parecía uno de los muñecos de trapo que arrojan a las vaquillas en la fiesta de los pueblos para que se harten a cornear; y además no hizo falta la oposición desgastarse demasiado, si es que la tunda ya lo han visto, se la encargaron los propios amigos.

Hay un par de columnas hoy que me han interesado mucho acerca de estas cosas. Una es de Pilar Cernuda como les contaba antes en ‘The Objective’, es decir, estamos con el peor Gobierno en el peor momento, un momento de amenaza de Guerra Mundial con una crisis económica desfondada, y estos no lo saben gestionar, saben mentir. Oiga, los países del entorno de España sufren la misma situación, las mismas circunstancias, pero tienen una ventaja: que son gobiernos sólidos con presidentes que se toman en serio sus responsabilidades, su prestigio internacional y son considerados personas de fiar. Éste nuestro solo es un embustero profesional.

Y luego, hay una gran columna de Navarro Antolín en ‘El Diario de Sevilla’ que nos recuerda que la realidad es como el toro, la realidad acaba poniendo a cada uno en su sitio. El mundo no gira por donde ellos quieren, estos del Gobiernoy sus circunstancias, incluso estos dos que han hablado, este par de demagogos que les he resumido ahora, lo que nos quieren es enfrentados y empobrecidos para hacernos dependientes, que es el sancta sanctorum de la izquierda. Y cuando viene la realidad y viene marcada, además, por las circunstancias que ahora mismo vivimos se acabaron los cuentos, el cuento del género de las ministras saltarinas, de boberías, de proclamas de tal y que cual… No, es que ahora el género que se acaba no es el género de, la perspectiva de género. No, la auténtica perspectiva de género ahora es que no hay género en las estanterías y que como siga esto un día más, en fin.

El campo, la mar se han echado a la calle. Oiga, y si todo esto nos coge con un gobierno del PP, madreee míaaaa, madree míaaaa, jejjee, es que no quiero ni pensarlo. La realidad visto ayer el Congreso, es que Pedro Sánchez está absolutamente solo.











HERRERA DA LAS CLAVES SOBRE LO OCURRIDO CON EL SÁHARA





Se ha girado por completo ,por ejemplo, en la no comparecencia del Sáhara fue el otro gran tormento que tuve ayer que sufrir el gobierno con el ministro de Exteriores tratando de explicar este acuerdo, pero sin querer explicar los detalles del acuerdo y tratando de convencernos de que no ha habido cambio de posición, cuando sí ha habido cambio de posición y demostrando que con Argelia al final no se habló y que Argelia está muy mosqueada.

La carta que hizo pública Marruecos, desde luego tiene toda la pinta de haberla escrito Marruecos, porque además está hasta mal escrita, sí. No es que los marroquíes escriban mal, es que está mal escrita en español, está seguramente traducida directamente del francés. La carta, al anunció Marruecos; algunos dicen, eso está pactado, bueno está pactado. Pero la hemos conocido por una filtración a un periódico, es decir, lo más probable es que Marruecos adelantara la decisión de hacerla pública como queriendo decir: me fío de ti lo justo. Con lo cual, lo cuento para que luego no te tires atrás o no te vayas atrás. Nada ha sido comunicado por quien tomó la decisión; ni a los españoles, ni al Parlamento, ni al propio Gobierno, ni a los saharauis, ni a Argelia, ni a nadie. Y sin conocer las contrapartidas ni las amenazas que han podido llevar esta decisión, aunque las podeos imaginar. Y es una decisión con la que carga el ministro del Exterior, el señor Albares, que ayer no respondió a nada ni a nadie.

Pero si quieren ustedes los cinco puntos fundamentales de este asunto, se lo resumo rápidamente. Ya le digo algunas conversaciones con diplomáticos te dan bastante idea de esta cuestión. Primero, una buena jugada puede jugarse mal y es lo que aquí ha ocurrido. Es una medida que antes o después habría que haber tomado, eso se discute porque hay quien lo discute, efectivamente. Y, también, hay argumentos en contra que son dignos de haber tenido en cuenta. Pero, se ha juagado muy mal porque esto hay que planificarlo y ejecutarlo de forma meticulosa y ese no ha sido el caso. Aunque ya les digo, aunque la medida sea acertada.

Segundo, girar en política exterior, hombre para un estado y un gobierno serio requiere tiempo, es una medida que a lo mejor tú no puedes anunciar, pero desde luego has de estar muy preparado para explicarla de inmediato, cuando ocurra, cuando todo el mundo te mire a ti y te diga cómo que, ¿qué ha pasado aquí? Tú tienes que tener el argumentario perfectamente, arquitectónicamente, bien construido y no ha sido el caso. Es decir, no se puede dejar a que analistas como cualquiera de nosotros te haga a ti el trabajo, Gobierno, con todo esto que estoy explicando.

Tercero, hay que tener discreción, indudablemente, pero tú lo has de consensuar antes con la oposición. Porque es, desde luego, una decisión de estado muy seria. Y cuarto, hombre, pedirle alta a tu contraparte, que no te madrugue en estas condiciones el anuncio. ¿Por qué no se fían de ti?, porque nadie se fía de ti para que tú no te vuelvas atrás. Luego es verdad que hay muchos que se mesan los cabellos porque se ha cambiado una política de Estado de 45-46 años. Bueno, que una cosa se haya hecho durante 46 años no quiere decir que haya que mantenerla sí o sí, porque cambian las circunstancias geopolíticas. Y, oiga, en dos semanas o en tres semanas han cambiado clarísimamente. Es decir, yo sé que hay veces que determinada pereza mental te hace caer en automatismos para interpretar la realidad. Pero la realidad, como siempre decimos, es un poliedro y el poliedro se ha movido y se ve ya de otra manera. Y hay que actuar en función de ella. Todo esto no lo ha explicado el Gobierno, nadie, absolutamente nadie. Pues qué esperan, ¿qué se le entienda?.









