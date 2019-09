Herrera: "Con la de matanzas que ETA ha causado en Cataluña, algunos de los CDR se hacen fotos con Otegi"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal les va? Esta mañana es una mañana interesante , ¿verdad? Es el 24 de septiembre del 2019. Es el día de las Mercedes. A todas nuestra felicitación por la onomástica. Es el día... Hoy es fiesta en la Barcelona de Ada Colau y en la Barcelona de los que no son Ada Colau, la fiesta de La Mercé, las fiestas patronales. Habría que escuchar después aquello que cantaba Cayetano Renault, princesa de Barcelona, la reina de La Mercé. Bueno, hoy va a llover por Galicia y el resto tiempo seco, parecido al de ayer.

Y hoy a las 10 de la mañana sabremos si el Supremo acepta el recurso de la familia Franco para paralizar la decisión del Gobierno de remover los restos del anterior jefe del Estado para recolocarlos en otro lugar, para dárselos a la familia y recolocarlos en otro lugar, pero no en el que la familia quiera. La familia quiere la Almudena y el Gobierno tampoco quiere la catedral de Madrid. Eso lo decide a las 10.

Pedro Sánchez está en Nueva York, donde ha participado en la cumbre contra el clima, contra el cambio del clima, y donde tiene previsto, además, participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pues ha hecho un corrillo con los periodistas españoles, una conversación informal, en la que se ha referido a alguna de las cuestiones de actualidad.

Bueno, implícitamente eso reconoce que la exhumacion de Franco es una baza electoral. Bueno, cosas de la que supongo que ustedes tendrán pocas dudas. La exhumacion de Franco, el que retienen a Franco, un señor que nació en el siglo XIX y cuyos restos llevan ahí desde el año 75 y ahora los quiere exhumar Sánchez para llevárselos no sabe a dónde. Eso es una baza electoral. Es decir, forma parte de este antifranquismo en diferido y de decisiones que tienen mucho que ver con el sectarismo, con el revanchismo que no ha inaugurado él. Eso es verdad que no es origen de Sánchez. Ya viene no de la noche de los tiempos, pero sí de unos pocos años atrás en su partido.

Y hacía referencia también al asunto catalán, a este asunto... Con la que está cayendo después de la operación de ayer. ¿La operación de ayer cuál es? La operación de ayer es una operación que organiza la Audiencia Nacional en la que le dice a la Guardia Civil: “Oiga, investiguen ustedes, sigan la pista, escuchen las conversaciones de estos individuos y díganme qué planes tienen". Y la Guardia Civil después de investigarles, seguirles, controlarles, realizan una operación en la que les incautan planos, apuntes sobre un cuartel de la Guardia Civil y, además de material explosivo, material claramente violento, es decir, con inclinación terroristas. Y todo esto, oigan, los delitos de terrorismo se regulan igual en toda Europa. Eso depende de una directiva comunitaria que dice que la acción violenta en grupo para alterar la paz social es terrorismo, con lo cual, la Fiscalía lo tiene no demasiado difícil si quiere acusarles de ello a estos tipos de los CDR.

Ante ello, ante esta situación se producen varias perplejidades: una, que como les vengo diciendo esta mañana, el representante del Estado, el representante ordinario, muy ordinario del Estado en Cataluña, es el presidente de la Generalidad, que se llama Joaquín Torra. Y ese representante, ante esta noticia, ante el hecho de que encuentran a 9 tíos que forman parte de los CDR, esa cosa que a ti te gusta tanto y a la que tú le has pedido que apretara, con explosivos y lugares marcados para actuar, tú puedes lamentarlo, condenarlo, decir que es un hecho aislado y que no tiene nada que ver con el bla bla bla o apoyarles. Y lo que ha hecho Torra es, lógicamente, apoyarles, es decir, han preparado las pruebas para criminalizar el independentismo, etcétera, etcétera.

Bueno, apoyar es temerario, eh, pero también es revelador. Muy revelador porque las pruebas ofrecen pocas dudas, es decir, de círculos pacíficos, sonrientes y revoltosos nada de nada. Y el independentismo siempre les apoyará como sigue apoyando ahora mismo al asesino de Bultó y Viola, que se llama Carlos Sastre, que es interlocutor válido de toda esta chusma, de toda esta chusma podrida. Está en TV3 todos los días de colaborador. El odio tiene estas cosas.

Miren, en Cataluña ETA ha provocado matanzas cruelísimas: Hipercor, el cuartel de Vic.... Bueno, pues estos tíos, estos, yo no digo toda Cataluña, eh, cuidado, estos tíos se pasan el día haciéndose fotos con Otegi, que es el héroe de todos ellos: “¡Qué bueno es Otegi! ¡Qué bueno es!” En fin, bueno, pues esto es lo que hay.

Y esta mañana también les vengo contando esta suerte de cumbre sobre el clima, sobre el cambio climático, que lo bueno que tiene es que está concienciando a muchas capas de la sociedad, ¿verdad? Pues la gente en pequeña medida entiende que el cambio climático seguramente no es responsabilidad suya, pero sí que puede hacer cosas para impedir que ese cambio climático nos perjudique a nosotros, al planeta, a la vida, etcétera, etcétera.

Los jóvenes se manifiestan, y está muy bien, y hay voces que se alzan y tomas de postura en las empresas, en los países... Fíjense, Alemania, y eso es admirable. Luego está la teatralidad, luego está que una niña como Greta Thunberg, una joven que ha ido en barco para no gastar queroseno en el avión, que está permanentemente enfadada y que tú la ves y, en fin, con la que hay que tener cuidado porque es una joven de 16 años con el síndrome de Asperger, que es una parte leve...

Vamos a ver, es una forma de autismo en particular, que puede ayudarle a lo mejor a ella en su característica vital, pero que la puede blindar de algunas situaciones desagradables, pero que ayer hablaba y miraba fijamente a Trump como dirigiéndose a él y le decía esto. No tanto el texto, “no les perdonaremos porque están ustedes hundiendo nuestro planeta, los jóvenes no vamos a tener futuro, bla bla bla”. Es la teatralidad, es el tono, es la alteración emocional.

No soy su padre, como es evidente, ni conozco a su padre, pero si le conociese le diría que tuviera un poco de cuidado porque estos niños pueden acabar como un juguete roto, porque quizá para estas cosas hacen hace falta menos trascendencia melodramática, no debería dar lecciones a nadie, no debería adoptar poses mesiánicas, no debería dejarse llevar por la emoción y la sobreactuación y por el tremendismo porque todo eso puede llevarte a ser un juguete roto algún día. Dios no lo quiera.