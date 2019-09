Herrera: "Con la de matanzas que ETA ha causado en Cataluña, algunos de los CDR se hacen fotos con Otegi"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal les va? Esta mañana es una mañana interesante , ¿verdad? Es el 24 de septiembre del 2019. Es el día de las Mercedes. A todas nuestra felicitación por la onomástica. Es el día... Hoy es fiesta en la Barcelona de Ada Colau y en la Barcelona de los que no son Ada Colau, la fiesta de La Mercé, las fiestas patronales. Habría que escuchar después aquello que cantaba Cayetano Renault, princesa de Barcelona, la reina de La Mercé. Bueno, hoy va a llover por Galicia y el resto tiempo seco, parecido al de ayer.

Y hoy a las 10 de la mañana sabremos si el Supremo acepta el recurso de la familia Franco para paralizar la decisión del Gobierno de remover los restos del anterior jefe del Estado para recolocarlos en otro lugar, para dárselos a la familia y recolocarlos en otro lugar, pero no en el que la familia quiera. La familia quiere la Almudena y el Gobierno tampoco quiere la catedral de Madrid. Eso lo decide a las 10.

Pedro Sánchez está en Nueva York, donde ha participado en la cumbre contra el clima, contra el cambio del clima, y donde tiene previsto, además, participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pues ha hecho un corrillo con los periodistas españoles, una conversación informal, en la que se ha referido a alguna de las cuestiones de actualidad.

Bueno, implícitamente eso reconoce que la exhumacion de Franco es una baza electoral. Bueno, cosas de la que supongo que ustedes tendrán pocas dudas. La exhumacion de Franco, el que retienen a Franco, un señor que nació en el siglo XIX y cuyos restos llevan ahí desde el año 75 y ahora los quiere exhumar Sánchez para llevárselos no sabe a dónde. Eso es una baza electoral. Es decir, forma parte de este antifranquismo en diferido y de decisiones que tienen mucho que ver con el sectarismo, con el revanchismo que no ha inaugurado él. Eso es verdad que no es origen de Sánchez. Ya viene no de la noche de los tiempos, pero sí de unos pocos años atrás en su partido.