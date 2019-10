Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hoy es viernes 25 de octubre del 2019. Son las 8 de la mañana y hoy digamos que el tiempo... Suben las temperaturas prácticamente en toda España y, además, quizás en la meseta norte y si llueve algo, solamente en Menorca, lo demás despejado.

En Cataluña siguen buscando a 4 desaparecidos por los efectos de la Dana en Tarragona y continúan hoy y parece que se han levantado los niños del CDR, los niños del Tsunami Democratic a toque de botón de Puigdemont, Torra y compañía con ganas de hacer cosas. Ha habido corte de trenes en líneas como la R11 o la RG1. Hay quema de neumáticos en Sant Miquel de Fluvià. También hay problemas porque han vuelto a tirar un árbol a la vía. La R2 cortada por manifestantes. Como descansaron se ve dos o tres días, ahora vuelven cara al fin de semana.

Bueno, damas y caballeros, ahora, después de ocuparnos de los muertos, digo yo que empezaremos a ocuparnos de los vivos. El Gobierno empezará a ocuparse de los vivos y de las muchas cosas que tiene que hacer con los vivos porque, la verdad que escuchando al presidente del Gobierno, que se llama Pedro Sánchez, en estas últimas horas, ciertamente cuesta creer que se haya acabado el show de ayer, el montaje magnífico de ayer en el Valle de los Caídos y en Mingorrubio.

Da toda la impresión que ahora empieza la maquinaria de propaganda electoral, es decir, gastamos determinadas energías en renover a Franco de su tumba y ahora vamos a ver cómo obtenemos los ratitos que todo ello nos debe dar porque, al fin y al cabo, a Franco lo hemos sacado por eso. No lo podemos confesar, pero a Franco lo hemos sacado por eso, con lo cual, a ver qué hacemos.

De momento, pues ponerle música, emoción, niñería, discursitos en telediarios y lo que haga falta como esto que ayer experimentábamos. La emoción me puede.

Miren, ahora empieza la propaganda electoral. Primero se monta el espectáculo y luego el espectáculo se rentabiliza. Está, por ejemplo, se pone en marcha la promesa de abrir fosas para movilizar a los suyos. Hace ya algún tiempo llegaron a un acuerdo Podemos y PSOE, y así lo reflejo en la prensa de aquel año, principios del año anterior, mediante el cual el futuro del Valle de los Caídos era, cuando menos, retirarle la Cruz, derribarla o volarla y luego ya veríamos.

Pues esas operaciones de marketing están por ahí dando vueltas. Marketing político. Y esto ha sido una operación de marketing político vendida como un hito histórico, adornada con falsas, con teatrales, emociones llenas de cursilería y de zafiedad y si me apuran ustedes, de obscenidad. Vamos, parece que es que hoy nos levantemos los españoles con otra cosa en el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo hemos podido vivir oprimidos en esta democracia vergonzante teniendo a Francisco Franco en una tumba? Hoy se nota la gente de otra manera. Usted sale a la calle y la ve de otra manera.

Toda la teatralidad y toda la petulancia en este personaje de Pedro Sánchez es casi, casi profesional. Es como si Sánchez hubiese puesto colofón a una democracia imperfecta. Pero si hasta lo decía en una frase ayer: "Nos costó mucho librarnos de la dictadura". ¿Cómo que nos costó mucho librarnos de la dictadura?

La dictadura acabó porque ese señor se murió en la cama, porque antifranquistas, antifranquistas ejerciendo de tales estaban los del Partido Comunista y su órbita, el Partido Socialista estaba de vacaciones, y alguno de sus miembros. Bueno, ayer decía aaquí Joaquín Leguina que éramos 3.500. Y después de que se muere Franco, sin que las masas se revelen para tumbarle del poder, comienza de verdad la búsqueda de la democracia y llega una segunda muerte de Franco en el 78, que es cuando se aprueba la Constitución.

Oiga, ahí es cuando la democracia ha hecho su primer trabajo, su gran trabajo que, evidentemente, no lo hiciste tú, bonito, lo hizo un señor que se llama Juan Carlos de Borbón, que lo puso Franco, por cierto, acompañado de Suárez, de Torcuato, de Carrillo, de Fraga, de Calvo Sotelo, de Felipe, de Guerra y de mucha gente más. Pero eso de que nos costó mucho librarnos de la dictadura... Vamos a ver, Franco abandonó nuestras vidas cuando se votó la Constitución. Y sorprende mucho el empeño de esta izquierda que vino con el 'Zapaterismo' por revivir a Franco.

Fíijense ustedes, lo que iba a ser íntimo, un trámite, una cosa discreta, bueno, ha sido un show. Y lo sorprendente es que haya gente que se sorprenda. Pero si este individuo solo sabe mentir. Lleva mintiendo toda la vida política, bueno, y antes, hasta incluso haciendo tesis también mintiendo.

Oiga, mintió cuando ganó laas elecciones, cuando montó la moción de censura, cuando dijo que iba a convocar elecciones en seguida, que no iba por gobernar por decreto, que no iba a pactar con secesionistas. Todo es mentira.

Ahora lo que corresponde es empezar a preocuparse por los vivos porque es que realmente hay temas que son muy importantes: las pensiones, la Seguridad Social, el separatismo catalán, la desaceleración económica y, por ejemplo, el paro.

Ayer es que, en fin, apareció una EPA que hoy debería tener más alerta de lo que tiene, seguramente a muchos terminales que están solamente obsesionados con una momia. La tasa interanual ha bajado por primera vez desde el 2014 del 2% al 1,77%. Volvemos a cifras de paro y ocupación del 2012. Y lo más alarmante es que desde la recuperación, en este tercer trimestre de 2019 y el anterior, el segundo, subió el paro en términos desestacionalizados, es decir, aquellos que no tienen en cuenta el efecto calendario. Y le doy otro dato relevante: en este trimestre sube la tasa de temporalidad hasta el 26,66%. De los 101.000 asalariados del trimestre, los que tienen contrato indefinido solo suben 25.000 frente a los 76.000 temporales.

Se ha destruido empleo femenino, bajan 30.700 los autónomos en estos 3 meses. Es evidente que la inestabilidad política no crea empleo, lo destruye. La incertidumbre política que te dan gobiernos como el que persigue este elemento lo destruye. Las políticas económicas que consisten en gastar más y en freír a impuestos y en hacer de las empresas un coto de sacamantecas para quitarles con cotizaciones sociales y elevando los impuestos no crea empleo, crea paro, es decir, ahora no nos iremos a sorprender. De estas cosas hay que empezar a ocuparse ahora en lugar de tantas fosas y tantas cosas y tanto que hacer con tanta emoción noña como la demostrada por el personaje.